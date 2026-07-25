Ένα περιστατικό που προκαλεί πολλά ερωτήματα σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, όταν μία ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα Tesla για περισσότερο από μία ώρα, με τη θερμοκρασία στην καμπίνα να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Kitsap, η εγγονή της γυναίκας είχε αφήσει προσωρινά το αυτοκίνητο, έχοντας ενεργοποιήσει το Pet Safe Mode, τη λειτουργία που διατηρεί κανονικά την καμπίνα δροσερή όταν μέσα βρίσκονται κατοικίδια.

Ωστόσο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στο εσωτερικό να φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την ηλικιωμένη να χτυπά τα παράθυρα και να ζητά βοήθεια, χωρίς να μπορεί να ανοίξει το όχημα από μέσα. Αντί να σπάσουν το τζάμι, ξεκίνησαν αναζήτηση της ιδιοκτήτριας, η οποία βρισκόταν σε κοντινό κατάστημα. Μόλις εντοπίστηκε, ξεκλείδωσε το Tesla μέσω της εφαρμογής στο κινητό της και η γυναίκα βγήκε ασφαλής από το αυτοκίνητο.

Δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε το περιστατικό

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για το γιατί δεν λειτούργησε ο κλιματισμός ούτε έχει διευκρινιστεί αν υπήρξε βλάβη στο όχημα ή δυσλειτουργία του συστήματος. Επίσης, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση της Tesla για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος των αστυνομικών, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.