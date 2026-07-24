Δεν χρειάζονται πάντα υπερδυνάμεις για να γίνει κάποιος ήρωας. Μερικές φορές αρκεί να σταματήσει το αυτοκίνητό του, να κατέβει και να βοηθήσει έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Αυτό ακριβώς συνέβη σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο Τζόουνσμπορο του Άρκανσο, όπου ένας άνδρας ντυμένος ως Spiderman έγινε ο απρόσμενος πρωταγωνιστής της ημέρας, χαρίζοντας μια από τις πιο όμορφες εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο.

Ο Spiderman… βγήκε από ένα Jeep



Κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας κατέγραψε έναν άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο να προσπαθεί να διασχίσει τη μεγάλη διασταύρωση, χωρίς όμως να προλαβαίνει να περάσει εγκαίρως. Εκείνη τη στιγμή, ένα κόκκινο Jeep Wrangler σταμάτησε πριν από τη διάβαση. Από τη θέση του οδηγού κατέβηκε ένας άνθρωπος ντυμένος Spiderman, ο οποίος έτρεξε προς το μέρος του, έπιασε το αμαξίδιο και τον βοήθησε να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη διάσχιση του δρόμου πριν αλλάξει ο φωτεινός σηματοδότης. Στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημά του, ελέγχοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος.

Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι πίσω από τη στολή βρισκόταν ο Chris Hellenthal, γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα ως NeaSpidey.

Ο ίδιος εργάζεται σε τοπικό πάρκο με τραμπολίνα και εκείνη την ημέρα επέστρεφε από εκδήλωση για παιδιά, όπου φορούσε τη στολή του αγαπημένου υπερήρωα. Η αυθόρμητη κίνησή του δεν είχε καμία σχέση με κάποια διαφημιστική ενέργεια, αλλά ήταν μια απλή πράξη βοήθειας που καταγράφηκε τυχαία από την κάμερα κυκλοφορίας.

«Υπάρχει πάντα χρόνος να κάνεις το σωστό»

Το βίντεο δημοσίευσε και η τοπική αστυνομία, η οποία συνεχάρη τον άνδρα για την πράξη του, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα ότι, είτε το φανάρι είναι πράσινο είτε κόκκινο, υπάρχει πάντα χρόνος για να κάνει κανείς το σωστό. Μέσα σε λίγες ώρες το περιστατικό έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν ότι αυτή τη φορά ο Spiderman δεν έσωσε την πόλη από κάποιον υπερκακό, αλλά έκανε κάτι πολύ πιο σημαντικό, που μπορούν όλοι να κάνουν εάν θέλουν. Βοήθησε έναν συνάνθρωπό του όταν πραγματικά το χρειαζόταν.