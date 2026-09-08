Ένα από τα πιο απίθανα τροχαία που θα μπορούσε να συμβεί στον κόσμο των αυτοκινήτων καταγράφηκε στην Ισπανία, όταν ένα Volkswagen Polo έπεσε πάνω σε μια καμουφλαρισμένη Bugatti Tourbillon, ένα από τα ακριβότερα και πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στους δρόμους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Sierra Nevada, στην περιοχή της Γρανάδας, όπου η Bugatti πραγματοποιεί δοκιμές εξέλιξης του νέου της hypercar. Το εντυπωσιακό είναι πως το Polo δεν χτύπησε απλώς ένα πανάκριβο αυτοκίνητο παραγωγής, αλλά ένα πρωτότυπο εξέλιξης της Tourbillon, το οποίο βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία δοκιμών.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media καταγράφει τη σύγκρουση. Η καμουφλαρισμένη Bugatti κινείται σε ορεινό δρόμο πίσω από ένα λευκό Kia XCeed, ενώ πίσω της ακολουθεί ένα Volkswagen Polo. Μπροστά από τα αυτοκίνητα υπάρχει σημείο με έργα στον δρόμο και προσωρινή σηματοδότηση. Το Kia επιβραδύνει και σταματά, με την Tourbillon να κάνει το ίδιο. Το Polo όμως δεν προλαβαίνει να ακινητοποιηθεί και πέφτει στο πίσω μέρος της Bugatti.

Το βίντεο τελειώνει σχεδόν αμέσως μετά την επαφή και έτσι δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για τις ζημιές που υπέστησαν τα δύο αυτοκίνητα. Το ίδιο ισχύει και για το τι συνέβη στη συνέχεια, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν εμπλοκή της αστυνομίας ή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Η Bugatti κοστίζει όσο… 200 Volkswagen Polo

Η Bugatti Tourbillon δεν είναι ένα συνηθισμένο hypercar. Η γαλλική εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα κατασκευάσει μόλις 250 αντίτυπα, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς φόρους. Μάλιστα, το αυτοκίνητο που εμφανίζεται στο βίντεο δεν είναι καν ένα από τα 250 αυτοκίνητα που θα παραδοθούν σε πελάτες. Πρόκειται για πρωτότυπο εξέλιξης, καθώς η Tourbillon βρίσκεται ακόμη στο πρόγραμμα δοκιμών πριν από την έναρξη της παραγωγής και των παραδόσεων.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, η τιμή εκκίνησης της Tourbillon αντιστοιχεί περίπου στην αξία 208 καινούργιων Volkswagen Polo, με βάση την τιμή που αναφέρεται για το Polo στην ισπανική αγορά.

Και από πίσω… βρίσκεται ένας V16

Ο V16 είναι ένας θηριώδης κινητήρας 8,3 λίτρων που αποδίδει 1.000 ίππους χωρίς turbo. Η Cosworth βοήθησε στην ανάπτυξη του ατμοσφαιρικού θηρίου, το οποίο ζυγίζει μόλις 250 κιλά παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τον W16 που αντικαθιστά. Υπάρχει επίσης ροπή 900 Nm, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άλλο μισό του συστήματος κίνησης του Tourbillon, το υβριδικό. Ένας μπροστινός ηλεκτρονικός άξονας φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ ένας τρίτος κινητήρας είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος για να βοηθά στην κίνηση των πίσω τροχών. Ένα πακέτο μπαταριών 25 kWh που είναι τοποθετημένο στο κέντρο παρέχει ενέργεια, προσθέτοντας 800 ίππους. Η συνδυασμένη ισχύς είναι 1.800 ίπποι και εφόσον τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 έχουν αρκετή πρόσφυση, η Tourbillon θα φτάσει τα 100χλμ./ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα.