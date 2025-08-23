Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αλήθεια είναι πως ακόμα και στην Ελλάδα, συναντάμε ηλεκτρικά πατίνια παρατημένα στα πιο λάθος σημεία. Σε διασταυρώσεις, σε πεζοδρόμια, σε θέσεις αναπήρων και όπου αλλού δεν πρέπει να είναι, είναι.

Στο σημερινό βίντεο που μας έρχεται από το εξωτερικό, βλέπουμε τον οδηγό ενός μηχανήματος που καθαρίζει με νερό και σαπούνι τα πεζοδρόμιο, να ξεσπά. Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που συναντά ηλεκτρικά πατίνια παρκαρισμένα στη σειρά πάνω στο πεζοδρόμιο. Απλά αυτή τη φορά, δεν κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του. Σε βίντεο που τράβηξε κάτοικος από το μπαλκόνι του, φαίνεται ο οδηγός του μηχανήματος του δήμου, να σηκώνει ένα ένα τα ηλεκτρικά πατίνια και να τα πετάει με όλη του δύναμη στο πάρκο πίσω από το πεζοδρόμιο.

Η αλήθεια είναι πως τα ηλεκτροκίνητα πατίνια δεν είναι και τόσο ελαφριά, με τον πρωταγωνιστή του βίντεο να το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο, πιθανότατα λόγω αδρεναλίνης ή βιαζόταν τρομερά να προχωρήσει με το καθαριστικό μηχάνημα. Σίγουρα δεν είναι λύση να πεταχτούν από ένα πεζοδρόμιο σε ένα πάρκο. Σίγουρα όμως δεν είναι και λύση να μπορεί ο καθένας να τα παρκάρει όπου θέλει.

Έχετε συναντήσει και εσείς ηλεκτρικά πατίνια που εμπόδιζαν την κυκλοφορία; Είστε οχημάτων είτε πεζών;