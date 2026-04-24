Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά των τελευταίων ημερών καταγράφηκε σε χώρο στάθμευσης στη Φλόριντα, όταν ένα υπερυψωμένο pick-up πέρασε… κυριολεκτικά πάνω από ένα supercar. Το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας απορίες αλλά και έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια.

Πρωταγωνιστές του συμβάντος ήταν ένα υπερυψωμένο Chevrolet Silverado και μια Lamborghini Huracán, δύο αυτοκίνητα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, αλλά και τεράστια διαφορά στο ύψος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Lamborghini κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα μέσα στο πάρκινγκ, αναζητώντας θέση στάθμευσης, όταν το Silverado εμφανίστηκε με μεγαλύτερη ταχύτητα, από την αναμενόμενη για τον χώρο. Χωρίς εμφανή προσπάθεια αποφυγής ή έντονο φρενάρισμα, το μεγάλο pick-up κατέληξε να «σκαρφαλώσει» στο εμπρός μέρος του ιταλικού μοντέλου, συνεχίζοντας για λίγα μέτρα πριν ακινητοποιηθεί. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, αν και σημαντικές για το χαμηλό supercar.

Πίσω από το εντυπωσιακό στιγμιότυπο, ωστόσο, κρύβεται το σοβαρό ζήτημα των τυφλών σημείων. Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος και το αυξημένο ύψος ενός τροποποιημένου pick-up περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα μπροστά από το όχημα. Σε συνδυασμό με ένα αυτοκίνητο όπως η Huracán, που βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά στο έδαφος, δημιουργείται μια «επικίνδυνη συνύπαρξη» στον δρόμο.

Το περιστατικό αναδεικνύει και μια ευρύτερη τάση των Η.Π.Α. στα ολοένα και μεγαλύτερα και ψηλότερα οχήματα.