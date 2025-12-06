Ένας άνδρας από την Αριζόνα που ζητούσε ένα τεράστιο ποσό για το domain του «Lambo.com» κατέληξε να μην έχει τίποτα άλλο παρά δικαστικά έξοδα και απώλεια της αρχικής του επένδυσης, αφού δικαστήριο των Η.Π.Α. αποφάνθηκε υπέρ της αυτοκινητοβιομηχανίας και της παραχώρησε δωρεάν το domain.

Όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2018, όταν ο Richard Blair αγόρασε το domain «Lambo.com» για 10.000 δολάρια. Τον Απρίλιο του 2022, η Lamborghini υπέβαλε καταγγελία στο Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) ζητώντας μεταβίβαση ονόματος domain βάσει της Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Τομέα (UDRP). Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Blair ενεργούσε κακόπιστα και διέταξε τη μεταβίβαση του domain στην Lamborghini. Ο Blair υπέβαλε αγωγή σε μια προσπάθεια να αναιρέσει αυτήν την απόφαση.

Από τότε που αγόρασε το domain Lambo.com, ο Μπλερ το έθεσε προς πώληση αρκετές φορές, όπως αποκαλύπτουν τα δικαστικά έγγραφα. Καταχωρήθηκε για πρώτη φορά στις 6 Αυγούστου 2020, για 1.129.298 δολάρια. Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, η τιμή αυξήθηκε στα 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Στις 27 Ιανουαρίου 2021, η τιμή ήταν 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή αυξήθηκε στα 12 εκατομμύρια δολάρια στις 23 Σεπτεμβρίου 2021. Στις 11 Αυγούστου 2022, η τιμή εκτοξεύτηκε στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, η ζητούμενη τιμή έφτασε τα 75 εκατομμύρια δολάρια. Οι υποψήφιοι αγοραστές φέρονται να έκαναν προσφορές στον Μπλερ για το domain, αλλά εκείνος τις αρνήθηκε όλες.

Αφού αγόρασε το domain το 2018, ο Blair άρχισε να αυτοαποκαλείται «Lambo» στο διαδίκτυο και φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι τον προσέλκυσε το όνομα Lambo όχι λόγω της εταιρείας αυτοκινήτων, αλλά ως παιχνίδι με τη λέξη «Lamb». Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Blair ανακατεύθυνε επίσης τον ιστότοπο Lambo.com σε έναν άλλο ιστότοπο που περιείχε μια ανάρτηση ιστολογίου που έλεγε, «ΕΙΜΑΙ Ο LAMBO του LAMBO.com και θα υπερασπιστώ, θα νικήσω και θα ταπεινώσω όσους προσπαθούν να κλέψουν οποιαδήποτε domain μου».

Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Blair δεν είχε νόμιμα δικαιώματα στο όνομα Lambo και άρχισε να αυτοαποκαλείται με αυτόν τον τρόπο μόνο αφού αγόρασε το domain. Η απόφαση αναφέρει ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια να αναπτύξει τον ιστότοπο, δυσφήμισε τη Lamborghini και προσπαθούσε να επωφεληθεί από την καλή φήμη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ως εκ τούτου, η αγωγή του απορρίφθηκε και η Lamborghini έχει πλέον το αμφισβητούμενο domain… εντελώς δωρεάν.