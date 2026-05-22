Ο δύο φορές πρωταθλητής του Cup Series, είχε κερδίσει 63 αγώνες στην κορυφαία σειρά αγώνων του NASCAR, και συνολικά 234 αγώνες στις τρεις κορυφαίες διοργανώσεις του NASCAR. Κέρδισε πρωταθλήματα το 2015 και το 2019 με την Joe Gibbs Racing. Κυριάρχησε στο άθλημα για δύο δεκαετίες, κερδίζοντας σε κάθε επίπεδο και σχεδόν σε κάθε συνθήκη που μπορούσε να παρουσιάσει το άθλημα.

Ο Κάιλ Μπους αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σαμάνθα, με την οποία παντρεύτηκε το 2010, καθώς και τα δύο παιδιά τους, τον 11χρονο γιο του, Μπρέξτον και τη 4χρονη κόρη του, Λένιξ.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή το NASCAR την Πέμπτη 21 Μαΐου, λίγες ώρες αφότου η οικογένεια του Μπους είχε δηλώσει ότι νοσηλευόταν για «σοβαρή ασθένεια».

«Εκ μέρους της οικογένειας Μπους, όλων όσων εργάζονται στην Richard Childress Racing και σε ολόκληρη την NASCAR, είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο του Κάιλ Μπους», αναφέρει η κοινή δήλωση της NASCAR, της οικογένειας Μπους και της Richard Childress Racing.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport’s greatest and fiercest drivers. He was 41 years old. We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

«Ολόκληρη η οικογένειά μας στο NASCAR είναι συντετριμμένη από την απώλεια του Κάιλ Μπους», αναφέρεται ακόμη στην ανωτέρω ανάρτηση. «Μελλοντικό μέλος του Hall of Fame, ο Κάιλ ήταν ένα σπάνιο ταλέντο, ένα ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε μια γενιά. Ήταν άγριος, ήταν παθιασμένος, ήταν εξαιρετικά ικανός και νοιαζόταν βαθιά για το άθλημα και τους οπαδούς. Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Κάιλ σημείωσε ρεκόρ σε νίκες σε εθνικά πρωταθλήματα, κέρδισε πρωταθλήματα στο υψηλότερο επίπεδο του NASCAR και ανέπτυξε την επόμενη γενιά οδηγών ως ιδιοκτήτης στο Truck Series. Το κοφτερό του πνεύμα και το ανταγωνιστικό του πνεύμα πυροδότησαν μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τους οπαδούς των αγώνων κάθε ηλικίας, δημιουργώντας το περήφανο και πιστό “«”Έθνος των Θορυβωδών”.

«Οι σκέψεις μας είναι με τη Σαμάνθα, τον Μπρέξτον και τον Λένιν, τους γονείς του Κάιλ και της Σαμάνθα, τον Κερτ και όλη την οικογένεια του Κάιλ, τον Ρίτσαρντ και τη Τζούντι Τσίλντρες, όλους στην Richard Childress Racing, τους συμπαίκτες του, τους φίλους και τους οπαδούς. Το NASCAR έχασε έναν γίγαντα του αθλήματος σήμερα, πολύ νωρίς», καταλήγει η δήλωση, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας Μπους.

JUST IN: NASCAR icon Kyle Busch has tragically passed away at the age of 41 after being hospitalized earlier Thursday with a severe illness. WKYC: “During a Cup Series race on May 10 at Watkins Glen, Busch radioed in to his crew requesting medical aid from Dr. Bill Heisel and a… pic.twitter.com/1BApUm07j9 — RedWave Press (@RedWavePress) May 21, 2026

Νωρίτερα την Πέμπτη, η οικογένεια Μπους είχε ανακοινώσει ότι ο δύο φορές πρωταθλητής του NASCAR νοσηλευόταν και θα έχανε δύο επερχόμενους αγώνες στη Βόρεια Καρολίνα. Επρόκειτο να αγωνιστεί στον αγώνα NASCAR Craftsman Truck Series στην πίστα αγώνων στο Κόνκορντ της Βόρειας Καρολίνας την Παρασκευή 22 Μαΐου και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Coca-Cola 600 στο Charlotte Motor Speedway.

«Ο Κάιλ βιώνει μια σοβαρή ασθένεια που οδήγησε σε νοσηλεία», δήλωσε η οικογένεια Μπους. «Αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε θεραπεία και δεν θα αγωνιστεί σε καμία από τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του αυτό το Σαββατοκύριακο στο Charlotte Motor Speedway. Ζητάμε κατανόηση και ιδιωτικότητα καθώς η οικογένειά μας αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση».

Η οικογένειά του δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένειά του, που τον οδήγησε τελικά στον θάνατο.