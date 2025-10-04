Συσκευές που καταγράφουν την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας ή κράνος, αλλά και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καταγράφονται πια από τις νέες κάμερες που μπήκαν για τα καλά στην καθημερινότητα των οδηγών της Αττικής και ήδη «γράφουν».

Σημεία όπως η λεωφόρος Κηφισού, η Αλεξάνδρας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Κατεχάκη, η Πειραιώς, η Αθηνών και δεκάδες ακόμη κομβικά σημεία στο λεκανοπέδιο βρίσκονται πλέον υπό διαρκή επιτήρηση, σε όλες τις κατευθύνσεις και στα περισσότερα ρεύματα κυκλοφορίας.

Πρακτικά, για τον οδηγό οι νέες κάμερες σημαίνουν ότι κάθε παράβαση καταγράφεται αυτόματα και μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος φτάνει απευθείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στη συνέχεια στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο «να γλιτώσεις» επειδή δεν σε σταμάτησε η Τροχαία επιτόπου, αφού το πρόστιμο θα αποστέλλεται στο σπίτι ή θα αναρτάται στο ηλεκτρονικό προφίλ του κατόχου. Σύντομα θα λαμβάνει και SMS.

Αν πρόκειται για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη ή για υπερβολική ταχύτητα, το σύστημα καταγράφει φωτογραφία και βίντεο, τα οποία αποθηκεύονται ως αποδεικτικά στοιχεία. Αντίστοιχα, η μη χρήση ζώνης ή κράνους, αλλά και η χρήση κινητού τηλεφώνου, εντοπίζονται μέσω εξελιγμένων αισθητήρων και λογισμικών που αναγνωρίζουν τις κινήσεις του οδηγού.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη: οι κάμερες συλλέγουν το υλικό, τα δεδομένα ελέγχονται από το Κέντρο Διαχείρισης και στη συνέχεια βεβαιώνονται τα πρόστιμα. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός, μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα το πρόσωπο που οδηγούσε, ώστε να μεταφερθεί σε αυτόν η παράβαση.

Η αλλαγή αυτή φέρνει μεγαλύτερη αυστηρότητα στην εφαρμογή του ΚΟΚ. Οι οδηγοί που μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι μπορούσαν να ξεφύγουν με μια «παραβίαση της στιγμής», θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα σύστημα που δεν έχει ανοχές και λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Ουσιαστικά, οι δρόμοι της Αττικής μπαίνουν σε μια εποχή απόλυτης ηλεκτρονικής επιτήρησης, όπου κάθε λάθος πίσω από το τιμόνι, έχει και το ανάλογο κόστος.

Αναλυτικά έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα: