Το Γραφείο Διερεύνησης Βλαβών της Εθνικής Διοίκησης Οδικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα για το σύστημα πλήρους αυτόνομης οδήγησης (FSD) της Tesla, η οποία υπάρχει σε πάνω από 2,88 εκατομμύρια μοντέλα της εταιρίας.

Η έρευνα στοχεύει να εξετάσει πόσο συχνά και πόσο σοβαρά παραβιάζει το FSD τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και εάν αυτά τα σφάλματα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, μετά από περισσότερες από 50 αναφορές παραβάσεων και μια σειρά από ατυχήματα, πολλά από τα οποία οδήγησαν σε τραυματισμούς.



Παρά τη διαφημιστική εκστρατεία της Tesla με ονομασίες όπως πλήρως αυτόνομη οδήγηση, το FSD ουσιαστικά είναι ένα ημιαυτόνομο σύστημα οδήγησης Επιπέδου 2, το οποίο απαιτεί έναν πλήρως προσεκτικό οδηγό που θα πρέπει να μπορεί να παρέμβει όταν χρειάζεται. Δεδομένου αυτού, η κυβέρνηση σημείωσε ότι ο οδηγός «παραμένει πλήρως υπεύθυνος ανά πάσα στιγμή για την οδήγηση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους οδικής κυκλοφορίας». Δεδομένου ότι ο οδηγός είναι τελικά υπεύθυνος, η έρευνα θα επικεντρωθεί στο «εάν ορισμένες λειτουργίες του λογισμικού FSD εμποδίζουν την εποπτεία του οδηγού όταν εκτελούνται απροσδόκητα. Η NHTSA σημείωσε μια σειρά από περιστατικά όπου το FSD παραβίασε τους νόμους περί οδικής ασφάλειας και ανέφερε ότι αυτά συνήθως περιλαμβάνουν δύο διαφορετικούς τύπους σεναρίων.

Το πρώτο είναι όταν το Tesla περνάει κόκκινο φανάρι ή Stop, ενώ το δεύτερο αφορά την παραβίαση της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ λωρίδων κυκλοφορίας.

FSD 13.2.9 treats lowering/lowered barrier as optional pic.twitter.com/mIDAVoWjZz — optionnaire (@ronnotel) August 1, 2025



Το Γραφείο Διερεύνησης Βλαβών (ODI) δήλωσε ότι βρήκε 18 καταγγελίες και ένα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονταν ότι οχήματα με ενεργοποιημένο το FSD «δεν παρέμειναν σταματημένα για όσο διάστημα ήταν αναμμένο το κόκκινο φανάρι, δεν σταμάτησαν πλήρως ή δεν ανίχνευσαν και δεν εμφάνισαν με ακρίβεια τη σωστή κατάσταση του φαναριού». Σε έξι περιστατικά, οχήματα με ενεργοποιημένο το FSD αγνόησαν ένα κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια ενεπλάκησαν σε σύγκρουση σε μια διασταύρωση. Τέσσερα από αυτά τα ατυχήματα είχαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

Το ODI έχει βρει 22 αναφορές για οχήματα Tesla που διέσχισαν διπλές λωρίδες κυκλοφορίας, εισήλθαν στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια ή μετά από μια στροφή ή πέρασαν από διαβάσεις τρένων ενώ η μπάρα ήταν κατεβασμένη.