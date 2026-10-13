Ο μεγάλος αγώνας «1000 Miglia Experience Greece 2026» τελείωσε αλλά οι συνεργασίες μένουν! Και είναι λογικό να μένουν αφού οι αγωνιζόμενοι και οι μηχανικοί έμειναν ενθουσιασμένοι από την αρτιότητα της διοργάνωσης, τα πανέμορφα ελληνικά τοπία και τη ζεστή «αγκαλιά» των θεατών. Ο συνδυασμός όλων αυτών εγγυάται την επιτυχία του 1000 Miglia Experience 2026.

Φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν δεν υπήρχε η πολύτιμη αρωγή των χορηγών, συνεργατών και υποστηρικτών του αγώνα.

Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 ανήκει στο παρελθόν, όμως η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία, καθώς μέσα σε μόλις δύο χρόνια διεξαγωγής του αγώνα στην Ελλάδα, όλος ο κόσμος του κλασσικού αυτοκινήτου μιλάει για τη χώρα μας, τις ομορφιές της αλλά και το επίπεδο των συμμετοχών και την επιτυχία του! Κι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σπουδαίας συνεργασίας…

Ρόλο συνδιοργανωτή του Mille Miglia Experience Greece 2026 είχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και κομβική ήταν η συνεισφορά του Περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχού. Ισχυρή ήταν η θεσμική υποστήριξη από την Ελληνική Αστυνομία, την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους Τρίπολης, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως, Τριφυλίας, Καλαμάτας, Σπάρτης, Ναυπλιέων, Ερμιονίδας και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας που βρέθηκαν στο πλευρό της διοργάνωσης.

Μεγάλη ήταν και η συνδρομή των χορηγών, του Ομίλου AKTOR, της Chopard, της Lexus, της EKKA Yachts –San Lorenzo Greece και της Astir Marina Vouliagmeni, όπου και ολοκληρώθηκε ο φετινός αγώνας.

Πολύτιμοι χορηγοί και υποστηρικτές του 1000 Miglia Experience Greece 2026 ήταν οι εταιρίες Βιοκυτταρική Πρόγνωση, Volton, Orizon, Εθνική Leasing, Hellenic Mobility, Geoland Group, John Gioulountas, Autocorse, , A.farm, Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, Αρκαδική Ελαια, UVA Premium Wines και Epilekton honey, GO.GE.S.MAR. S.R.L., Hypertech, Turnkey Italia και Alauda Broker.

Χορηγοί επικοινωνίας του 1000 Miglia Experience Greece 2026 ήταν το Flash.gr, το Action24 και το Athletiko. Η λέσχη που διοργάνωσε τον αγώνα ευχαρίστησε τα ελληνικά ΜΜΕ, για την προβολή που παρείχαν στον αγώνα και την ειλικρινή στήριξη αυτής της διεθνούς βεληνεκούς προσπάθειας. Ευχαρίστησε ακόμη την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, τα στελέχη της οποίας συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή διεξαγωγή του 1000 Miglia Experience Greece, καθώς και στην FIVA, υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε ο αγώνας.