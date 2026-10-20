Το αγωνιστικό διήμερο (17-18 Οκτωβρίου 2026) της 19ης Ανάβασης Αχλαδόκαμπου τελείωσε το απόγευμα της Κυριακής. Ο καιρός ήταν ο καλός σύμμαχος των αγωνιζομένων αλλά και των θεατών που κατέκλυσαν σε όλο το μήκος την ανάβαση στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους-Τρίπολης. Ο αγώνας, ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου Νικόλα Περατινού, ενός αγωνιζόμενου που άφησε το στίγμα του στους αγώνες ταχύτητας αλλά και τις αναβάσεις.

Αγωνιστική Δράση και Καινοτομίες Ασφαλείας

Η ανάβαση μήκους 6.4 χιλιομέτρων (μετρούσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων) ήταν απαιτητική και φυσικά επιβεβαίωσε τη φήμη της.

Στο πρώτο σκέλος παρουσιάσθηκαν λόγω εξόδων αλλά και μηχανικών βλαβών, αρκετές καθυστερήσεις. Όμως στο δεύτερο σκέλος όλα κύλησαν ρολόι, εντός του προβλεπόμενου ωραρίου. Η ανάβαση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και ήθελε καλή προετοιμασία. Όσοι δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα, είχαν τις άτυχες στιγμές τους.

Στη φετινή διοργάνωση αξιοσημείωτο ήταν η δοκιμή νέων τεχνολογιών και μέτρων ασφαλείας ενόψει της νέας χρονιάς. Όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση καμερών σε κρίσιμες στροφές με απευθείας μετάδοση εικόνας στον Αλυτάρχη, καθώς και το νέο ηλεκτρονικό φανάρι εκκίνησης. Σημαντικό ήταν ότι παρά το γεγονός ότι το κλίμα στο βουνό ήταν ηλεκτρισμένο οι θεατές σεβάστηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας με στοίβες ελαστικών δεμένες κατά τα πρότυπα της FIA- ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο για μη μόνιμη εγκατάσταση- απέσπασαν τα θετικότερα σχόλια από οδηγούς και διοργανωτές.

Οι Κυρίαρχοι του Βουνού

Οι οδηγοί ξεπέρασαν τα όριά τους, προσφέροντας συγκλονιστικές μάχες. Απόλυτος κυρίαρχος του διημέρου αναδείχθηκε ο Μ. Ηλιόπουλος (Formula Saloon) με το θηριώδες Ford Fiesta, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας.

Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία:

Κατηγορία Α: Σε μια μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Β. Μπάτζανος (Citroen Saxo) ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί, με τον Π. Ρέκκα (Honda Civic) δεύτερο και τον Δ. Μουργελά (Mitsubishi EVO 8) στην τρίτη θέση.

Κατηγορία Ν: Ο εντυπωσιακός Μ. Μπενής (Mitsubishi Evo 9) κατέκτησε την κορυφή. Ακολούθησαν οι Ι. Χαραλαμπόπουλος και Σ. Γιαννάκης, αμφότεροι με Honda Civic, σημειώνοντας εξαιρετικούς χρόνους.

Κατηγορία Ε: Με επιθετικό στυλ που ξεσήκωσε τις κερκίδες, νικητής αναδείχθηκε ο Ε. Τσιούρης (Renault Clio). Τη δεύτερη θέση πήρε ο Η. Ασημακόπουλος (Ford Sierra Rs Cosworth) και την τρίτη ο Ι. Δρακόπουλος (Peugeot 106).

Formula Saloon: Πίσω από τον απόλυτο χρόνο του Μ. Ηλιόπουλου, τερμάτισαν ο Π. Παρθένης (Mitsubishi Evo 9) και ο Ε. Χαντζής (Alfa Romeo 75 turbo).

(Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των Ομάδων και Κλάσεων: www.infomega.gr)

Η Οργανωτική Επιτροπή (ΑΣΣΟΑΑ) μετά τον αγώνα ευχαρίστησε τους οδηγούς, τα στελέχη της ΟΜΑΕ, καθώς και τον Δήμο Άργους-Μυκηνών και την Τροχαία Άργους για την πολύτιμη αρωγή τους.