Οι οδηγοί του Πρωταθλήματος Αναβάσεων με τα εντυπωσιακά αγωνιστικά ‘’όπλα’’ τους ετοιμάζονται το διήμερο 17-18 Οκτωβρίου, για τη μάχη της χρονιάς, στην πιο εμβληματική Ανάβαση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Αρκαδία και οι φίλοι των αγώνων θα παραβρεθούν στο καλύτερο φυσικό αμφιθέατρο για να δουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται στο απόλυτο όριο.

Ο Αγώνας είναι αφιερωμένος στην μνήμη του αείμνηστου Νικόλα Περατινού ,που για δεκαετίες ήταν πρωταγωνιστής στους Αγώνες Αναβάσεων με πολλές διακρίσεις και πρωταθλήματα , αλλά και έντονη προσωπικότητα στα κοινά του αθλήματος μας έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από θέσεις στον Σ.Ο.Α.Α. ,την ΕΠ.Α και παλιότερα στην Ε.Θ.Ε.Α.

Η 19η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου είναι προ των πυλών και υπόσχεται να προσφέρει ένα μοναδικό μηχανοκίνητο σόου, με τη σφραγίδα διοργάνωσης του Αθλητικού Σωματείου Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. με την έγκριση της ΟΜΑΕ.

Ο Αχλαδόκαμπος δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας στο αγωνιστικό ημερολόγιο. Με μήκος 6,4 χιλιόμετρα, κορυφαία άσφαλτο και μια χάραξη που συνδυάζει την απόλυτη τεχνική με τις πολύ υψηλές μέσες ταχύτητες, αποτελεί το απόλυτο κριτήριο για οδηγούς και αυτοκίνητα. Οι διεκδικητές του τίτλου στις κατηγορίες Ν, Α, Ε, Formula Saloon αλλά και των Ιστορικών αυτοκινήτων, καλούνται να βρουν τις ιδανικές γραμμές και να ξεπεράσουν τα όριά τους στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους-Τρίπολης.

Οι οδηγοί υπόσχονται έναν συγκλονιστικό συναγωνισμό καθώς οι διαφορές στην κορυφή της κατάταξης σε ομάδες και κλάσεις αναμένεται να κριθούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, κάνοντας κάθε πέρασμα πιο γρήγορο , πιο απόλυτο και πιο κρίσιμο.