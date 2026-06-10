Κάθε αρχή και δύσκολη. Και η δύσκολη αρχή έγινε στην Νεμέα στις 7 Ιουνίου με το 1o Rally Sprint Νεμέας. Ήταν ένα Sprint δυνατό και ταυτόχρονα θεαματικό. Η Νεμέα γνώρισε τους αγώνες Ράλλυ και ο κόσμος των αγώνων Ράλλυ γνώρισε την Νεμέα.

Τα συστατικά ήταν όλα εκεί μια καταπληκτική ειδική διαδρομή δύσκολη με «άρωμα» από παλιούς καλούς Βωξίτες, πολλή σκόνη και ζέστη. Μιά διαδρομή που ήθελε ψυχή , αρκετό διάβασμα με πολλές εναλλαγές ταχύτητας ,στροφών ,και οδοστρώματος.

Στην όλη προσπάθεια η τοπική κοινωνία βοήθησε με κάθε τρόπο ,το νέο εγχείρημα του Σωματείου που διοργάνωσε τον αγώνα.

Ο Δήμαρχος και τα στελέχη του Δήμου Νεμέας , ο Πρόεδρος της κοινότητας της Στιμάγκας , η εταιρεία ΑΚΤΟR και πολλοί επαγγελματίες της περιοχής στάθηκαν στο πλευρό της λέσχης. Φυσικά κάθε νέο ξεκίνημα δημιουργεί και πολλά ερωτήματα. Υπήρχαν μεμονωμένα περιστατικά με αβλεψίες και λάθη. Ευτυχώς όλα ξεπεράστηκαν και στο τέλος της ημέρας όλοι εντυπωσιάστηκαν από το θετικό αποτύπωμα του 1o Rally Sprint στη Νεμέα. Μετά το τέλος του αγώνα ήδη οι τοπικοί παράγοντες ζήτησαν να γίνει στην περιοχή τους και το 2ο Sprint.

Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα η κυριαρχία των Ι.Παπαδημητρίου Χ.Κουζιώνη με το Skoda Fabia αδιαμφησβήτητη ,εντυπωσίασαν τους θεατές , με τα πολύ γρήγορα περάσματα τους οι οποίοι έδωσαν ένα βροντερό παρόν σπάζοντας τα ρεκόρ προσέλευσης για τέτοιο αγώνα.

Ακολούθησαν οι Π.Πολυκάρπου Γ.Βότσης με Renault Clio και την τριάδα της Γενικής κατάταξης έκλεισαν οι Η.Τσετσώνης με Subaru Imprezza.

Η επίδοση του αγώνα μετά από μια ταχύτατη προσπάθεια έγινε από τους Γ.Ψύλλο Λ.Ζωγράφο με ένα Nissan Micra που ήταν 5οι στην Γενική Κατάταξη ,1οι στην Ομάδα F2 και 1οι στην Κλάση Α5 !!! Δεύτεροι οι Β.Στάμου Α.Νομικός με Honda Type R.Τρίτοι οι Ε.Κιμωνίδης Σ.Ζέρβας με Ford Fiesta.

Στην άτυπη κατάταξη των ιστορικών πρώτοι ήρθαν οι Siro Γ.Ανδριανόπουλος με ford Escort Mk2 ,δεύτεροι οι Κ.Κοφινάς Ι.Τζόγιας με Toyota Corolla AE 86 και τρίτοι οι Σ.Γιαμαλάκης Δ.Βαζάκας με Subaru Impreza.

Στην ομάδα F2E πρώτοι οι Θ. Μούγιος Δ.Μιχαλόπουλος με BMW 320 ,δεύτεροι Α.Αναστασόπουλος Α.Παρασκευάς με Toyota Corolla AE92 και τρίτοι οι Β.Καραθανάσης Ε.Καραθανάση με Opel Astra F.

Στην διεύθυνση www.infomega.gr θα βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για όλες τις Ομάδες και κλάσεις.

Το αθλητικό σωματείο που διοργάνωσε τον αγώνα ευχαριστεί τους μεγάλους χορηγούς, AKTOR, BAKASIETAS Φυτώρια Αμπέλου και Auto Gatsinos, καθώς και όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτές της προσπάθειας του.

Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στην μνήμη του Δημήτρη Ψύλλου που πριν λίγες μέρες έφυγε από κοντά μας.

Επόμενος αγώνας του Κυπέλλου Χώματος είναι το Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς στις 26-27/9/2026.

Η οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα: www.assoaa.gr, Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. @fb, Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. @instagram,Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. @TicTok, assoss@ymail.com