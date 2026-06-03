Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε από κοντά το 1o Rally Sprint ΝΕΜΕΑΣ μπορείτε είτε να βρείτε ένα καλό πέρασμα στην ειδική είτε να πάτε στο servis park.

Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή του αγώνα έχει ως εξής:

Οι αναγνωρίσεις θα γίνουν την Παρασκευή 5/6 ,Σάββατο 6/6 και ώρες 00 έως 19.00. Ο Τεχνικός και Διοικητικός έλεγχος θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Καρπερός Μοτορσπόρτ στη Νεμέα στο 2o χιλ .Π.Ε.ΟΔΟΥ ΝΕΜΕΑΣ-ΑΗΔΟΝΙΩΝ και ώρα 15.30 με 18.40. Το Σάββατο 6/6 στις 20.00 θα γίνει σε γιορτινή ατμόσφαιρα ,Πανηγυρική Εκκίνηση στην κεντρική Πλατεία της Νεμέας μπροστά στο Δημαρχείο στην θα χαρούμε πολύ να παρευρεθείτε !!! Ωράριο λειτουργίας Service Park ,Παρασκευή 5/6 από 8.00 έως 00 ,Σάββατο 6/6 από 08.00 έως 23.30 Κυριακή 7/6 από 07.00 έως 18.00. Ώρα εκκίνησης από το Service Park (Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας) 30. Ώρα εκκίνησης της Ειδικής διαδρομής 10.10 .

Τα 33 πληρώματα που δήλωσαν συμμετοχή στο 1ο Ράλλυ Σπριντ Νεμέας χαρακτηρίζονται από την ποιότητά τους, με τους πρωταγωνιστές αυτοκίνητα από όλες της κατηγορίες και κλάσεις, με οδηγούς – συνοδηγούς αποφασισμένους για μια δυνατή αναμέτρηση με τα χρονόμετρα.

Με το Νο 1 στις πόρτες θα ξεκινήσουν το μενού της ημέρας οι πρωταθλητές Ι. Παπαδημητρίου με τον Χ.Κουζιώνης και ένα Skoda Fabia RS Ra2.Από την Κύπρο οι Π.Πολυκάρπου με τον Γ.Βότσης που συμμετέχουν με ένα Renault Clio Ra3 .

Ακολουθεί η μάχη της ‘’φτερούγας’’ με 6 Mitsubishi evo και Subaru που θα αλλάζουν θέση στην κατάταξη μέχρι το τελευταίο μέτρο του Αγώνα . Οι Ι.Μποζιονέλος – Ε.Παναρίτης , Η.Τσετσώνης – Δ.Τσετσώνης ,Π.Ισμαήλος – Κ.Σούκουλης , Ν.Νταβαρης – Κ.Μακρής ,Π.Κωνσταντάκος – Ι.Ραβάνης , Α.Ντέβες – Φ.Ντεβές θα φροντίσουν για αυτό.

Στη συνέχεια των συμμετοχών πληρώματα με ξεχωριστές οδηγικές ικανότητες θα εντυπωσιάσουν τους θεατές με τα περάσματά τους σε μια νέα εκπληκτική διαδρομή , σε μια περιοχή που ανταποκρίνεται πολύ θετικά στον αγώνα.

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα παρακαλεί τους θεατές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία θέασης που θα επιλέξουν και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ανθρώπων της Οργάνωσης.

Προσβάσεις θεατών.

📍 Σημείο 1: (37.9136035, 22.6885432)

Στο δρόμο προς την αφετηρία και μετά στο δρόμο Βραχατίου Στιμάγκας βγαίνετε στο 1,7 χλμ. της διαδρομής.

📍 Σημείο 2: (37.9251438, 22.6557797)

Μόνο με αυτοκίνητα SUV από το χωριό Παραδείσι προς το φράγμα μετά από 5,2 χλμ μέτριο χωματόδρομο θα βγείτε στο 5,9 χλμ της ειδικής διαδρομής.

📍 Σημείο 3: (37.9019392, 22.6520330)

Από το χωριό Τιτάνη μετά από 4.4 χλμ πολύ καλού χωματόδρομου θα βρεθείτε στο 8,9 χλμ της ειδικής διαδρομής.