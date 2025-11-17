Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Το τελευταίο Σπριντ της χρονιάς, το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου έγινε στην απαιτητική Ειδική Διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», όπου τα πληρώματα πραγματοποίησαν τρία περάσματα και έκαναν συνολικά 47.31 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 185.19 χλμ

Για τους φετινούς Πρωταθλητές Ελλάδος, τους Ιωάννη Παπαδημητρίου-Χρήστο Κουζιώνη όπως φάνηκε ο αγώνας ήταν εύκολο. Το καλοστημένο Skoda Fabia RS Rally2 αποδείχθηκε ιδανικό για χωμάτινους αγώνες. Το δίδυμο αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του RS και κέρδισε και τα τρία περάσματα επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά την κλάση τους.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Ιωάννης Μπαντούνας-Ηλίας Παναγιωτούνης που οδήγησαν στα χώματα της Ηλείας ένα Renault Clio Rally3. Ο τοπικός οδηγός, πρωταθλητής Ελλάδος του 2019 έκανε έναν απροβλημάτιστο αγώνα με το «γαλλικό όπλο» και πρόσφερε πλούσιο θέαμα στο κοινό που ανέβηκε στο βουνό. Παράλληλα τερμάτισε στην πρώτη θέση του Κυπέλλου Χώματος και στην πρώτη θέση της C2, καθώς τα αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 δεν έχουν δικαίωμα συγκομιδής βαθμών στο θεσμό.

Οι Αργύρης Τσούλος-Πάνος Σπυρογιάννης τερμάτισαν στην τρίτη θέση της γενικής, δίνοντας συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις τους στα χώματα της Ηλείας. Το πλήρωμα του λευκού Mitsubishi Lancer Evo IX βρέθηκε με το «καλημέρα» στην τρίτη θέση και παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος. Για μια θέση στο βάθρο του αγώνα «πάλεψαν» έως τη στιγμή της εγκατάλειψης οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς, οι οποίοι όμως προδόθηκαν στο δεύτερο σκέλος από τον κινητήρα του Toyota Starlet KP60 και δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα.

Στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στο 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου οι Ηλίας Τσετσώνης – Ευάγγελος Παναρίτης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Το πλήρωμα του κόκκινου Subaru Impreza N12 είχε τη στιγμή του στο πρώτο σκέλος, όταν βγήκε εκτός δρόμου χωρίς σοβαρές συνέπειες, ενώ στη συνέχεια ήρθε να προστεθεί και μια μηχανική βλάβη.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν στον τελευταίο χωμάτινο αγώνα της χρονιάς οι Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος, οι οποίοι με το MG ZR 160 βρέθηκαν στην πέμπτη θέση της γενικής, στην πρώτη της F2 και στην πρώτη της C3. Ο τοπικός οδηγός απέσπασε δικαίως το χειροκρότημα των θεατών με τον εντυπωσιακό τρόπο οδήγησής του, πετυχαίνοντας μια δίκαιη νίκη στη δικίνητη κατηγορία.

Δεύτεροι στην F2 και πρώτοι στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική C6 τερμάτισαν οι Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Παντελής Τζαβάρας με το Toyota Yaris. Αν και έκαναν νωχελικό ξεκίνημα, στη συνέχεια ανέβασαν ρυθμό, σκαρφάλωσαν στην κορυφή της κατηγορίας και πανηγύρισαν άλλη μια επιτυχία στο Κύπελλο Χώματος. Το βάθρο της F2 συμπλήρωσαν τα αδέρφια Στέλιος και Παναγιώτης Κόκκινος οι οποίοι τερμάτισαν παράλληλα στη δεύτερη θέση της κατηγορίας C6. Το πλήρωμα του Toyota Yaris πέτυχε την ταχύτερη επίδοση στη C6 στο πρώτο σκέλος, στη συνέχεια όμως επέλεξε να κόψει ρυθμό, αφού η δεύτερη θέση ήταν αρκετή για να τους χαρίσει το Έπαθλο Χώματος στην κατηγορία C6.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν με τα φρένα της Toyota Corolla AE92, οι Αναστάσιος Αναστασόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος κατέκτησαν τη νίκη στην F2 E και στην ενοποιημένη C4-C5.

Μετά την εγκατάλειψη των Δημόπουλου-Σκαλτσά, το δίδυμο ανέβηκε στην κορυφή της κατηγορίας, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα από τους δεύτερους, Παναγιώτη Μπρη-Γιώργο Μικελόπουλο με το Ford Escort MKII.

Το βάθρο της F2 E συμπλήρωσαν οι Χρήστος Πλατής-Σπύρος Τρανός, που κατάφεραν να φτάσουν με επιτυχία στον τερματισμό, παρά τα μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισαν με το Toyota Starlet. Σε άλλον έναν αγώνα είδαν την καρό σημαία οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής, τερματίζοντας στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης με το Mitsubishi Lancer ένατης γενιάς.

Από εκεί και πέρα, οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νίκος Βαρώτσος έγραψαν πολύτιμα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του Ford Fiesta R2, φτάνοντας με επιτυχία στον τερματισμό του αγώνα.

Ιδανικό ντεμπούτο πραγματοποίησαν τα αδέρφια Θεμιστοκλής και Παναγιώτης Γεωργίου, οι οποίοι στο πρώτο ράλλυ της καριέρας τους κατάφεραν να ανεβούν στο τρίτο σκαλί του βάθρου της C6, οδηγώντας ένα Toyota Yaris.

Με νέα χρώματα στο Toyota Starlet KP61, οι τοπικοί Κωνσταντίνος Δημακόπουλος-Παναγιώτης Κακαλής έκαναν έναν απροβλημάτιστο αγώνα, ενώ στον τερματισμό έφτασαν επίσης οι Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος, στην πρώτη τους εμφάνιση με το νεοαποκτηθέν Toyota Yaris του οδηγού. Για πρώτη φορά φόρεσε φόρμα και κράνος ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, έχοντας την καθοδήγηση του Χρήστου Ξυνή και μαζί ολοκλήρωσαν το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με το Toyota Starlet EP91.

Τον αγώνα τερμάτισαν επίσης οι Κωνσταντίνος Πιρπυρής-Βασίλειος Γρηγορόπουλος (Toyota Starlet EP91), οι Γεώργιος Δέλγας-Λάμπρος Ζωγράφος (Subaru Impreza N12), οι Διονύσιος Βλασσόπουλος-Θεόδωρος Λιανός (Toyota Starlet EP91), οι Σπύρος Αποστολόπουλος-Διονύσιος Κολοτούρος (Toyota Starlet EP71), οι Ανδρέας Μπάσδελης-Κωνσταντίνος Ζωτιάδης (Volkswagen Golf II) και οι Αθανάσιος Μυλωνάς-Γεώργιος Γεωργόπουλος με MG ZR.

Όσον αφορά στις εγκαταλείψεις του αγώνα, εκτός των προαναφερθέντων Δημόπουλου-Σκαλτσά, ολοκλήρωσαν νωρίς την προσπάθειά τους οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Ανδρέας Βίγκος, οι οποίοι είχαν έξοδο με το Renault Clio Rally3. Ένα σπασμένο ημιαξόνιο στο τελευταίο σκέλος ανάγκασε σε εγκατάλειψη τους Γιώργο Μανέτα-Δημήτρη Ζορμπά (Toyota Corolla AE111), ενώ από έξοδο δεν τερμάτισαν οι Ηλίας Καραγκούνης-Σταύρος Ξένος με το Opel Kadett. Ένα σπασμένο ψαλίδι στο Ford Fiesta R2 στέρησε τη χαρά τους τερματισμού από τους Ιωάννη Γιαννακόπουλο-Ιωάννη Φωτεινογιαννόπουλο, ενώ από πρόβλημα στα ηλεκτρικά του Toyota Yaris δεν ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας. Εγκατέλειψαν στο δεύτερο σκέλος και οι Λάμπης Κουρτέσης-Νώντας Παππάς με το λευκό Nissan Micra K11.

Διοργανωτής ήταν το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και την υποστήριξη του Δήμου Πύργου. Θεσμικοί υποστηρικτές ήταν το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου «Ερμής» και ο ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ Πύργου.

Πληροφορίες: ΑΟΛΑ Πύργου-Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας