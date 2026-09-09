Το 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος αποδείχθηκε απαιτητικό, καθώς από τα 54 πληρώματα που πήραν εκκίνηση, μόλις 34 κατάφεραν να τερματίσουν. Σε επίπεδο γενικής, οι Ιταλοί Alberto Battistolli-Simone Scattolin, με Skoda Fabia RS Rally2, έφτασαν στην επικράτηση χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν άκρως καλοκαιρινές, με υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη και αρκετό κόσμο στις ειδικές που αψήφησε τη ζέστη και ανέβηκε στο βουνό να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των αγωνιζομένων.

Στην πρώτη τους παρουσία στα Ελληνικά χώματα, οι Alberto Battistolli-Simone Scattolin ήταν καταιγιστικοί. Οι Πρωταθλητές Χώματος Ιταλίας του 2024, σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο και στις έξι Ειδικές Διαδρομές του αγώνα και πέτυχαν μια εύκολη νίκη με ένα Skoda Fabia RS Rally2.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Σίμος Γαλαταριώτης-Αντώνης Ιωάννου με Skoda Fabia RS Rally2. Το κυπριακό πλήρωμα ξεκίνησε δυναμικά, επιχειρώντας να πιέσει τους Ιταλούς στα πρώτα χιλιόμετρα, όμως στη συνέχεια δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό των νικητών και περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά, καθώς εκκρεμεί η εξέταση ένστασης που έχει κατατεθεί κατά του πληρώματος.

Όμορφες μάχες εξελίχθηκαν και στις πιο πίσω θέσεις της κατάταξης, με τέσσερα πληρώματα να διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση στο βάθρο. Οι περσινοί Πρωταθλητές Ελλάδος, Ιωάννης Παπαδημητρίου–Χρήστος Κουζιώνης, τερμάτισαν στην τρίτη θέση με το Skoda Fabia RS Rally2. Το πλήρωμα είχε δύσκολο έργο, καθώς εκκινούσε πρώτο και καλούνταν να «καθαρίζει» τον δρόμο για τους υπόλοιπους. Στο δεύτερο loop των Ειδικών Διαδρομών ανέβασε ρυθμό και βελτίωσε σημαντικά τους χρόνους του, κατακτώντας παράλληλα πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου.

Τους ακολούθησαν οι Ιορδάνης Σερδερίδης–Fred Miclotte, οι οποίοι κινήθηκαν έξυπνα και χωρίς να πάρουν περιττά ρίσκα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με το Skoda Fabia RS Rally2. Στην Power Stage, μάλιστα, πίεσαν, καταφέρνοντας να ανεβούν μια θέση στην κατάταξη. Η αγωνιστική βελτίωση του Έλληνα οδηγού στους τελευταίους αγώνες είναι πλέον εμφανής και με αυτό το αποτέλεσμα, το πλήρωμα παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Πέμπτοι ολοκλήρωσαν το 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας–Γιώργος Κακαβάς με το μπλε Ford Fiesta Rally2. Το πλήρωμα βρισκόταν σε τροχιά βάθρου μέχρι τα μέσα του αγώνα, στη συνέχεια όμως δεν κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση των αντιπάλων του, υποχωρώντας στην πέμπτη θέση. Άτυχοι στάθηκαν οι Πάνος Κύρκος–Γιώργος Πολυζώης (Toyota GR Yaris Rally2), οι οποίοι «πάλευαν» με αξιώσεις για μια θέση στο βάθρο, μέχρι τη στιγμή που ένα κλαταρισμένο ελαστικό στη Δίβρη ανέκοψε την προσπάθειά τους και τους ανάγκασε να υποχωρήσουν στην κατάταξη. Η ατυχία, όμως, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς το πλήρωμα αντιμετώπισε κλατάρισμα και στην Power Stage, γεγονός που του στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει πολύτιμους βαθμούς. Κλατάρισμα στο τέλος του αγώνα αντιμετώπισαν και οι Sebastien Bedoret–Alix Stevenaert με το Skoda Fabia Rally2 Evo, με αποτέλεσμα να χάσουν αρκετές θέσεις στην κατάταξη. Στην πρώτη τους φετινή πρωταθληματική συμμετοχή, οι Ιταλοί Adriano Scalcon–Andrea Budoia με Skoda Fabia RS Rally2 δεν στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί. Ένα κλατάρισμα στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή και μια μικροέξοδος στη συνέχεια επηρέασαν σημαντικά την προσπάθειά τους και τους περιόρισαν χαμηλά στην κατάταξη.

Με ενδιαφέρον εξελίχθηκε η μάχη στην κατηγορία Rally3, με δύο πληρώματα να κονταροχτυπιούνται για το υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τελικοί νικητές της κατηγορίας αναδείχθηκαν οι “Flandy”-Kamil Kozdron, σημειώνοντας άλλη μια νίκη φέτος στην κατηγορία με το Ford Fiesta Rally3 και ολοκληρώνοντας τον 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος στην έκτη θέση γενικής.

Οι Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου (Renault Clio Rally3) ήταν επικεφαλής μέχρι τη μέση του αγώνα, ωστόσο στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην πίεση των νικητών και τερμάτισαν δεύτεροι στην κατηγορία και έβδομοι γενικής. Επιστροφή στο βάθρο της κατηγορίας για τους Θέμη Χαλκιά-Μάριο Τσαούσογλου με το Renault Clio Rally3 οι οποίοι έκαναν έναν απροβλημάτιστο αγώνα και ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στην τρίτη θέση της κατηγορίας Rally3 και στην όγδοη θέση της γενικής. Τους ακολούθησαν, τόσο στη γενική κατάταξη, όσο και στα Rally3 οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης (Ford Fiesta Rally3), οι οποίοι παραμένουν σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου και οι «JJ»-Κωνσταντίνος Στεφανής, με τον 22χρονο οδηγό να επιστρέφει στο μπάκετ του Ford Fiesta Rally3 μετά από σχεδόν 16 μήνες απουσίας.

Το μουδιασμένο ξεκίνημα κόστισε στους Θεόδωρο Καλαμαρά–Δημήτρη Λαμπράκη, οι οποίοι περιορίστηκαν στην έκτη θέση της κατηγορίας Rally3 με το Ford Fiesta Rally3, παρά το γεγονός ότι ανέβασαν ρυθμό στη συνέχεια του αγώνα.

Πιο πίσω στην κατάταξη βρέθηκαν οι Γιώργος Ηλιόπουλος–Στέλιος Χαλδαίος, με τον οδηγό να συνεχίζει τα «μαθήματα» εξοικείωσης με το Renault Clio Rally3, το οποίο οδήγησε για δεύτερη φορά, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία με το αυτοκίνητο. Με επιτυχία έφτασαν στον τερματισμό και οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με Ford Fiesta Rally3, όπως και οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Δημήτρης Αμαξόπουλος με Renault Clio Rally3.

Στην F2, όλα έδειχναν πως οι Θεόδωρος Τσάκαλος–Απόστολος Κοτρωνής (Ford Fiesta R2) όδευαν προς μια άνετη εντός έδρας νίκη. Το πλήρωμα επικράτησε με άνεση στις τρεις πρώτες Ειδικές Διαδρομές και μέχρι τα μέσα του αγώνα είχε χτίσει διαφορά σχεδόν ενός λεπτού από τους αντιπάλους του. Ωστόσο, η προσπάθειά τους ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς ένα πρόβλημα στην τρόμπα βενζίνης τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, οι Νίκος Παπαχριστόπουλος–Νάσος Γκίνης με Peugeot 208 R2 ανέβηκαν στην πρωτοπορία και πανηγύρισαν τη νίκη στην κατηγορία F2, επιστρέφοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αθανάσιος Τσάκαλος–Σπύρος Τσέλιος με Toyota Yaris, οι οποίοι έδειξαν από την αρχή πως είχαν το ρυθμό για να διεκδικήσουν ακόμη και τη νίκη στην F2. Το πλήρωμα τερμάτισε στη δεύτερη θέση της F2 και κατέκτησε τη νίκη στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Α5, χωρίς να απειληθεί από τους αντιπάλους του.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου της F2 ανέβηκαν οι Βασίλειος Χατζηδάκης-Γιώργος Βότσης, με τον οδηγό να εμφανίζεται βελτιωμένος οδηγικά, δείχνοντας να προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις του Peugeot 208 Rally4.

Ωραία μάχη εξελίχθηκε μέχρι τα μέσα του αγώνα και στην F2 E, με τους Κωνσταντίνο Αντωνίου–Απόστολο Μακάριο να κατακτούν τελικά τη νίκη. Το πλήρωμα του Ford Escort MKII αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε όμως να τα ξεπεράσει και να ολοκληρώσει χωρίς περαιτέρω απρόοπτα τις έξι Ειδικές Διαδρομές του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος. Νωρίτερα, οι κύριοι αντίπαλοί τους, Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς είχαν τεθεί εκτός αγώνα κι ενώ ήταν στην πρωτοπορία της F2 E, όταν αντιμετώπισαν πρόβλημα με τα φρένα της Toyota Corolla AE92. Οι Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης με Ford Escort MKII ολοκλήρωσαν τον αγώνα στη δεύτερη θέση της F2 E, με τους Γιώργο Μανέτα-Θεόδωρο Λιανό να συμπληρώνουν το βάθρο με μια Toyota Corolla AE111.

Στη Ν4, η νίκη πήγε στους μοναδικούς τερματίσαντες της κατηγορίας, Ηλία και Δημήτρη Τσετσώνη με Subaru Impreza N12. Οι επικεφαλής της κατηγορίας για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, Κωνσταντίνος Σιόφερος-Στέλιος Ηλία εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους μετά την πέμπτη ειδική διαδρομή από πρόβλημα στα ηλεκτρικά του Mitsubishi Lancer Evo X. Μια έξοδος λάβωσε το ψυγείο του Mitsubishi Lancer Evo IX των Κωνσταντίνου Ζυγογιάννη-Νικόλαου Τσέλλου, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να μην ολοκληρώσει τον αγώνα, ενώ από σπασμένο ψαλίδι δεν τερμάτισαν οι Πάνος Ισμαήλος-Κωνσταντίνος Σούκουλης (Mitsubishi Lancer Evo IX). Πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων αντιμετώπισαν στην τρίτη ειδική διαδρομή οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Ευάγγελος Παναρίτης (Mitsubishi Lancer Evo IX), ολοκληρώνοντας πρόωρα τον αγώνα.

Στην Α5, τη δεύτερη θέση, πίσω από τους Τσάκαλο-Τσέλιο, κατέκτησαν οι Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος (Toyota Yaris), οι οποίοι με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μισό του αγώνα, κατάφεραν στο τέλος να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ιωάννη Κασίμη-Χρυσούλας Δικοπούλου (Toyota Yaris), οι οποίοι τερμάτισαν τρίτοι. Θετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Νίκος Τανούσης–Νίκος Παυλίδης με το Toyota Starlet EP91, με τον οδηγό να πραγματοποιεί το αγωνιστικό του ντεμπούτο και να αφήνει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον, ολοκληρώνοντας στην τέταρτη θέση της Α5. Στις πιο πίσω θέσεις της Α5 ολοκλήρωσαν το 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος οι Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος (Toyota Yaris) και οι Στέλιος Κόκκινος-Παναγιώτης Κόκκινος με ίδιο αυτοκίνητο.

Τη σημαία του τερματισμού είδαν επίσης οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νίκος Βαρώτσος (Ford Fiesta Rally4), οι Φλώρος Στυλιανού-Άγγελος Μακρίδης (Ford Fiesta Rally4), Μάνος Αχτίδας-Γεώργιος Βόγκας Βουγιαδάκης (Peugeot 206), Σταύρος Αναμολίδης-Ιωάννης Ραβάνης (Toyota Yaris), οι Γρηγόρης Νιώρας-Κωνσταντίνος Κακαλής (Opel Corsa A) και οι Νικόλαος Κωτσαδάμ-Παναγιώτης Αλεξίου (Toyota Starlet EP91).

Εκτός από τους προαναφερθέντες, εγκατέλειψαν επίσης οι Χρύσος Παντελή-Βασίλης Κούγιας (Citroen DS3 R3T Max) από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων, οι Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας (Toyota Corolla AE101) από ημιαξόνιο, οι Διονύσης Μαυροδής-Ιωάννης Κεχαγιάς (Subaru Impreza) από διπλό κλατάρισμα, οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Ιωάννης Φωτεινογιαννόπουλος (Ford Fiesta R2) από συμπλέκτη, οι Αλέξανδρος Μπάκας-Ευάγγελος Μασιάλας (Ford Fiesta R2) από ημιαξόνιο, οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Δημήτρης Ζορμπάς (Toyota Yaris) από αντλία βενζίνης, οι Μανώλης Παναγιωτόπουλος-Σπύρος Μπόγδανος (Toyota Yaris) από μηχανική βλάβη, οι Ηλίας Αγγελής-Ανδρέας Γρηγορόπουλος (Toyota Yaris), οι Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος-Κωνσταντίνος Πιρπυρής (Toyota Starlet), οι Αντώνης Μπαξεβανάκης-Γρηγόρης Κορίνθιος (Toyota Corolla AE92) από κλατάρισμα, οι Γιώργος Ξενοκώστας-Σωκράτης Πάζης (Toyota Starlet) από ψαλίδι και οι Αθανάσιος Μυλωνάς-Γεώργιος Γεωργόπουλος (MG ZR 105).

Την ασφάλεια της διαδρομής «φρόντισε» η MAXUS HELLAS, διαθέτοντας τα Maxus T60 για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Τον τομέα της επικοινωνίας ανέλαβαν η COSMOTE, οι 4ΤΡΟΧΟΙ, το STAR Κεντρικής Ελλάδας, το LamiaReport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

Το 42o AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, διοργάνωσε η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.). η οποία ανανέωσε το ραντεβού της για την 43η έκδοση του αγώνα, το 2027. Στο πλευρό της λέσχης ήταν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο «οικοδεσπότης» Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Χορηγός ονομασίας ήταν η AVIN, μεγάλος χορηγός η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ και υποστηρικτής του αγώνα ήταν η Karellis Group.

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου – Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.)