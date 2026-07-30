Με το 42ο AVIN Ράλι Φθιώτιδος, συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Χώματος το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας συνολικά έχει 217,14 χλμ. και από αυτά τα 85,48 είναι τα αγωνιστικά χιλιόμετρα που θα γίνουν σε έξι Ε.Δ.

Ο σκοπός της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν να σχεδιάσει έναν «σφιχτό» αγώνα με λίγα χιλιόμετρα απλών διαδρομών έτσι ώστε να μην κουραστούν τα πληρώματα, αλλά και να μην κάνουν περιττά έξοδα.

Το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 14:00 δίπλα στις εγκαταστάσεις του Service Park, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο δυτικό χώρο στάθμευσης (parking) της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, θα διεξαχθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα. Το shakedown του 42ου AVIN Ράλι Φθιώτιδος, τρίτου γύρου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος, θα διεξαχθεί 13 χλμ. βόρεια από το Service Park, από τις 13:00 έως τις 17:00 στον οικισμό Αγριλιά Λαμίας, και όχι στην ΒΙΠΕ Λαμίας όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως τέσσερα περάσματα από τη διαδρομή μήκους 4,29 χλμ., προκειμένου να προετοιμάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα και να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις ενόψει του αγώνα.

Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα υποδεχθεί τα πληρώματα για την Πανηγυρική Εκκίνηση του 42ου AVIN Ράλι Φθιώτιδος. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα πληρώματα και να θαυμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα στο κέντρο της Λαμίας.

Το αγωνιστικό σκέλος του 42ου AVIN Ράλι Φθιώτιδος θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με τα πληρώματα να καλούνται να αντιμετωπίσουν το χρονόμετρο σε έξι Ειδικές Διαδρομές. Η αυλαία θα ανοίξει στις 09:28 με την Ειδική Διαδρομή «Λυγαριά Ι», μήκους 14,26 χλμ. Ακολουθεί στις 10:11 η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά Ι» (13,28 χλμ.), ενώ το πρωινό σκέλος ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη Ι», μήκους 15,20 χλμ., η οποία θα εκκινήσει στις 11:19. Στη συνέχεια, τα πληρώματα επιστρέφουν στη Λαμία για το ενδιάμεσο service διάρκειας 30 λεπτών, πριν κατευθυνθούν και πάλι στις ειδικές διαδρομές. Η δεύτερη διέλευση από τη «Λυγαριά ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί στις 13:22, ενώ το δεύτερο πέρασμα από τη «Μοσχοκαρυά ΙΙ» είναι προγραμματισμένο για τις 14:05. Η αγωνιστική δράση θα ολοκληρωθεί με την Power Stage του 42ου AVIN Ράλι Φθιώτιδος, τη «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη ΙΙ», η οποία θα εκκινήσει στις 15:13.

Διοργανωτής είναι η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), ενώ συνδιοργανωτές, είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο «οικοδεσπότης» Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Χορηγός ονομασίας είναι η AVIN, μεγάλος χορηγός η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ και υποστηρικτής του αγώνα είναι η Karellis Group.

Την ασφάλεια της διαδρομής «φροντίζει» η MAXUS HELLAS, διαθέτοντας τα Maxus T60 για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Τα οχήματα στελεχώνουν το «Safety Caravan» του αγώνα, αναλαμβάνοντας τους ρόλους των πλοηγών και των ουραγών οχημάτων. Τον τομέα της επικοινωνίας έχουν αναλάβει η COSMOTE, 4ΤΡΟΧΟΙ, το STAR Κεντρικής Ελλάδας, το LamiaReport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 23:59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (Σ.Δ.Δ.Α.) της ΟΜΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-omae-epa.gr.