Το αγωνιστικό σκέλος του αγώνα ξεκινάει σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 09:28 με την ολοκαίνουργια Ειδική Διαδρομή «Λυγαριά», μήκους 14,26 χιλιομέτρων. Τα συνολικά χιλιόμετρα του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος είναι 217,14 χλμ. και από αυτά τα 85,48 είναι τα καθαρά αγωνιστικά.

Στον 3ο γύρο του πανελληνίου πρωταθλήματος ράλι χώματος, δήλωσαν συμμετοχή 55 πληρώματα ενώ υπάρχουν αρκετά που ήρθαν από γειτονικές χώρες.

Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε το shakedown στην περιοχή της Αγριλιάς, σε μια διαδρομή μήκους 4,29 χιλιομέτρων. Όμως από τα 52 πληρώματα μόνο τα 27 συμμετείχαν στη διαδικασία των ανεπίσημων δοκιμών (shakedown). Όσοι συμμετείχαν έκαναν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα αγωνιστικά αυτοκίνητά τους ενόψει του σημερινού τρίτου γύρου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Ταχύτεροι όλων στο shakedown ήταν οι Ιταλοί Alberto Battistolli-Simone Scattolin, με τον οδηγό να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση επί ελληνικού έδαφος. Ο Πρωταθλητής Χώματος στη χώρα του το 2024 πραγματοποίησε τέσσερα περάσματα με το Skoda Fabia RS Rally2, βελτιώνοντας σταδιακά τις επιδόσεις του και δείχνοντας από νωρίς πως διαθέτει την ταχύτητα για να πρωταγωνιστήσει. Τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση στο shakedown σημείωσαν οι Σίμος Γαλαταριώτης-Αντώνης Ιωάννου με το Skoda Fabia RS Rally2 στην επανεμφάνιση του πληρώματος στο Ράλλυ Φθιώτιδος, οι οποίοι θέτουν επίσης υποψηφιότητα για το υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Οι Πάνος Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης με το Toyota GR Yaris Rally2 ακολούθησαν πιο πίσω και αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί στις Ειδικές Διαδρομές της Φθιώτιδας.

Δεν κινήθηκαν άσχημα στο shakedown οι Sebastien Bedoret-Alix Stevenaert με το Skoda Fabia Rally2 Evo, οι οποίοι ανέβαζαν ρυθμό σε κάθε πέρασμα, όπως και οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς με το Ford Fiesta Rally2 που θα προσπαθήσουν να συλλέξουν πολύτιμους βαθμούς για τη μάχη του πρωταθλήματος.

Δύο διελεύσεις προτίμησαν να κάνουν οι επικεφαλής της βαθμολογίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte με το ανανεωμένο χρωματικά Skoda Fabia RS Rally2, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η επιστροφή των Adriano Scalcon-Andrea Budoia στα Ελληνικά χώματα που πήραν μια πρώτη γεύση από τα χώματα της Φθιώτιδας με το Skoda Fabia RS Rally2.

Ο αγώνας

Το αγωνιστικό σκέλος του αγώνα θα ξεκινήσει στις 09:28 με την ολοκαίνουργια Ειδική Διαδρομή «Λυγαριά», μήκους 14,26 χιλιομέτρων. Τα πληρώματα θα κάνουν μια απλή διαδρομή περίπου 13 χιλιομέτρων και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τη δεύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα. Εκεί θα συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος αφού είναι η κλασική, «Ακροπολική» ειδική διαδρομής της «Μοσχοκαρυάς».

Μετά θα γίνει η 3η ειδική του αγώνα, που είναι η γρήγορη και ιδιαίτερα τεχνική Ειδική Διαδρομή «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», μήκους 15,20 χιλιομέτρων.

Έπειτα από 30 λεπτο service το οποίο θα εδράζεται στο δυτικό χώρο στάθμευσης (parking) της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στις Ειδικές Διαδρομές «Λυγαριά», «Μοσχοκαρυά», καθώς και στην «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», η οποία προσφέρει πρόσθετους βαθμούς στα ταχύτερα πληρώματα, όντας η Power Stage του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Οι απονομές των επάθλων στους νικητές θα γίνει στις 18:00 στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας «Χαλκιοπούλειο».

Διοργανωτής του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος είναι η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), έχοντας ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Χορηγός ονομασίας είναι η AVIN, μεγάλος χορηγός η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ και υποστηρικτής του αγώνα είναι η Karellis Group. Την ασφάλεια της διαδρομής «φροντίζει» η MAXUS HELLAS, διαθέτοντας τα Maxus T60 για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Τον τομέα της επικοινωνίας έχουν αναλάβει η COSMOTE, οι 4ΤΡΟΧΟΙ, το STAR Κεντρικής Ελλάδας, το LamiaReport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων φιλοξενείται στην εφαρμογή Sportity, με κωδικό RF2026. Μπορείτε να βρείτε τον Συμπληρωματικό Κανονισμό στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, καθώς και το ωράριο και τους χάρτες του αγώνα και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), www.alal.gr.

Πληροφορίες από το γραφείο Τύπου της Α.Λ.Α.Λ.