‘Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος. Το Σαββατοκύριακο, 5-6 Σεπτεμβρίου θα δούμε 55 πληρώματα στη ράμπα της εκκίνησης για τον 3ο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Η λίστα συμμετοχών επιβεβαιώνει τη δυναμική του αγώνα, καθώς, πέρα από τα ελληνικά πληρώματα, στη Λαμία θα βρεθούν αγωνιζόμενοι από την Κύπρο, την Ιταλία και το Βέλγιο, προσδίδοντας στον αγώνα Ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Οι 55 συμμετοχές προμηνύουν έναν αγώνα με υψηλό ανταγωνισμό και πλούσιο θέαμα, με τα πληρώματα να καλούνται να αναμετρηθούν σε τρεις επαναλαμβανόμενες απαιτητικές ειδικές διαδρομές της Φθιώτιδας. Ο συναγωνισμός στην κορυφή, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονος καθώς οκτώ αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 θα διεκδικήσουν τη νίκη στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Εντυπωσιακός όμως είναι και οι 26 συμμετοχές προδιαγραφών R. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ για αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 85,48 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με το συνολικό μήκος του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος να ανέρχεται στα 217,14 χλμ.

Οι περσινοί Πρωταθλητές Ελλάδος, Ιωάννης Παπαδημητρίου – Χρήστος Κουζιώνης, θα αγωνιστούν με ένα Škoda Fabia RS Rally2, έχοντας ως στόχο τη δεύτερη φετινή τους νίκη. Ο νικητής του Ράλλυ Φθιώτιδος το 2020 επιστρέφει στη Λαμία αποφασισμένος να κατακτήσει το μέγιστο των βαθμών, καθώς βρίσκεται σε τροχιά διεκδίκησης του τέταρτου τίτλου της καριέρας του. Απέναντί του θα βρει τους Πρωταθλητές Κύπρου, Σίμο Γαλαταριώτη-Αντώνη Ιωάννου με ίδιο αυτοκίνητο. Με δεκάδες τίτλους στο ενεργητικό τους, οι Κύπριοι πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στη Μεγαλόνησο και επιστρέφουν στο Ράλλυ Φθιώτιδος, πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους συμμετοχή, το 2021. Τότε είχαν κατακτήσει τη δεύτερη θέση, ενώ φέτος επιστρέφουν με ξεκάθαρο στόχο να κάνουν το βήμα παραπάνω και να διεκδικήσουν τη νίκη. Την πρώτη γνωριμία με τα ελληνικά χώματα θα έχει ο Πρωταθλητής Ράλλυ Χώματος Ιταλίας του 2024, Alberto Battistolli. Ο Ιταλός οδηγός θα έχει στο πλευρό του τον Simone Scattolin, με τους δύο να μοιράζονται τα μπάκετ ενός Škoda Fabia RS Rally2, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διεθνή συμμετοχή στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος. Παρότι μόλις 29 ετών, ο Battistolli διαθέτει σημαντική αγωνιστική εμπειρία και αναμένεται με ενδιαφέρον να φανεί πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στις ειδικές διαδρομές της Λαμίας.

Επικεφαλής της βαθμολογίας του Πανελληνίου πρωταθλήματος παραμένουν οι Ιορδάνης Σερδερίδης – Frédéric Miclotte, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον αγώνα με ένα Skoda Fabia RS Rally2. Με αρκετές παρουσίες στο βάθρο του Ράλλυ Φθιώτιδος, το έμπειρο πλήρωμα θα επιδιώξει να κινηθεί έξυπνα και χωρίς περιττά ρίσκα, με στόχο να διατηρήσει την πρωτοπορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Υποψήφιοι για μια θέση στο βάθρο είναι και οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας – Γιώργος Κακαβάς, με το μπλε Ford Fiesta Rally2. Το πλήρωμα έχει καταφέρει να ανέβει στο βάθρο και στους δύο πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος και ευελπιστεί να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις στο θεσμό. Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Πάνος Κύρκος – Γιώργος Πολυζώης με το Toyota GR Yaris Rally2. Στη Θήβα, τον περασμένο Απρίλιο, έδειξαν πως προσαρμόζονται ολοένα και καλύτερα στο νέο τους «γραφείο», όμως ένα κλατάρισμα τούς στέρησε τη διάκριση. Στη Λαμία, το πλήρωμα θα επιδιώξει να αφήσει πίσω την ατυχία και να διεκδικήσει τη νίκη.

Βελτιωμένοι αγώνα με τον αγώνα εμφανίζονται οι Sebastien Bedoret – Alix Stevenaert, ένα πλήρωμα από το Βέλγιο που φέτος ακολουθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος με ένα Skoda Fabia Rally2 Evo. Ο Bedoret, ιδιαίτερα ταχύς οδηγός στην άσφαλτο, συνεχίζει να αποκτά εμπειρία στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές της χώρας μας, σε μια επιφάνεια που παραμένει σχετικά άγνωστη για τον ίδιο. Ο οδηγός έχει, πάντως, προηγούμενη εμπειρία από τον αγώνα, καθώς είχε λάβει μέρος και στο Ράλλυ Φθιώτιδος του 2020. Ακόμη ένα πλήρωμα από τη γειτονική Ιταλία θα δώσει το «παρών», καθώς οι Adriano Scalcon – Andrea Budoia θα συμμετάσχουν με ένα Škoda Fabia RS Rally2. Στο Φθινοπωρινό Ράλλυ του 2025, το δίδυμο είχε αφήσει το στίγμα του, τερματίζοντας στην τρίτη θέση, ωστόσο το έργο του στη Λαμία αναμένεται σαφώς πιο δύσκολο, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού ανταγωνισμού.

Πολυπληθής είναι και η κατηγορία RC3, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 10 πληρώματα, που αναμένεται να κονταροχτυπηθούν για τη διάκριση. Ικανός για την πρωτιά εμφανίζεται ο 27χρονος «Flandy», ο οποίος θα έχει στο δεξί μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally3 τον Πολωνό Kamil Kozdron. Μετά τη νίκη τους στον Πύργο, θα επιδιώξουν να διπλασιάσουν τις φετινές τους επιτυχίες και να αναρριχηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας στην κατηγορία. Το ίδιο θα επιχειρήσουν και οι Πέτρος Παντελή – Αντώνης Χρυσοστόμου με ένα Renault Clio Rally3. Ο Πρωταθλητής Κύπρου του 2019 επικράτησε στην κατηγορία Rally3 στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας και στη Λαμία θα επιδιώξει να επαναλάβει την επιτυχία του. Με αρκετά χρόνια εμπειρίας στην πλάτη τους, οι Θέμης Χαλκιάς – Μάριος Τσαούσογλου ένωσαν για πρώτη φορά φέτος τις δυνάμεις τους ως πλήρωμα. Στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος θα συμμετάσχουν με ένα Renault Clio Rally3 και έχοντας την ταχύτητα να πρωταγωνιστήσουν, αναμένεται να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη νίκη στην κατηγορία. Στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Rally3 βρίσκονται οι Γιώργος Δελαπόρτας – Ηλίας Παναγιωτούνης (Ford Fiesta Rally3). Στη Λαμία, το πλήρωμα θα κληθεί να διαχειριστεί το προβάδισμά του και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να παραμείνει επικεφαλής της κατηγορίας.

Με νέο συνοδηγό θα αγωνιστεί ο Δημήτρης Παλαιοκώστας, έχοντας στο δεξί μπάκετ του Renault Clio Rally3 τον έμπειρο Δημήτρη Αμαξόπουλο. Συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών, αλλά και πολύτιμη εμπειρία, θέλει να προσθέσει στο ενεργητικό του ο 22χρονος «JJ», ο οποίος θα έχει στο πλευρό του σε ένα Ford Fiesta Rally3, τον αειθαλή Κωνσταντίνο Στεφανή.

Δέκα μήνες μετά την πρώτη του επαφή με το Renault Clio Rally3, ο Γιώργος Ηλιόπουλος επιστρέφει στο μπάκετ του τετρακίνητου γαλλικού «όπλου». Στόχος του είναι να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση με το αυτοκίνητο και, γιατί όχι, να ανεβάζει τον ρυθμό του ειδική με ειδική. Με νέο συνοδηγό, τον Σταύρο Σταμέλο θα ριχτεί στη μάχη με το χρονόμετρο ο Στέφανος Θεοχαρόπουλος.

Δεύτερος πέρυσι στο πρωτάθλημα των Rally3, ο οδηγός που ξεκίνησε την πορεία του στους αγώνες το 2012, θα διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στη Λαμία με το Ford Fiesta Rally3. Το μεγάλο βήμα από τα δικίνητα στα τετρακίνητα έκαναν φέτος οι Θεόδωρος Καλαμαράς – Δημήτρης Λαμπράκης. Για το πλήρωμα, ο αγώνας αποτελεί μια ακόμη σημαντική ευκαιρία να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και να εξοικειωθεί ακόμη περισσότερο με τις απαιτήσεις του Ford Fiesta Rally3. Με ίδιο αυτοκίνητο θα συμμετάσχουν οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής, δύο μήνες μετά την πρώτη εμφάνιση του οδηγού με το συγκεκριμένο αγωνιστικό.

Πέντε ικανοί συνδυασμοί θα διεκδικήσουν τη νίκη στην κατηγορία Ν4, σε μια μάχη όπου τα προγνωστικά… απαγορεύονται! Νικητές στη Θήβα τον περασμένο Απρίλιο, οι περσινοί κάτοχοι του τίτλου στην κατηγορία, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος θέλουν να ζευγαρώσουν τις φετινές τους επιτυχίες στη Λαμία με το Mitsubishi Lancer Evo IX. Την πρώτη φετινή τους νίκη στην κατηγορία θα κυνηγήσουν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου οι Πελοποννήσιοι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Βαγγέλης Παναρίτης, επίσης με Mitsubishi Lancer ένατης γενιάς. Ο οδηγός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Ν4 και θα επιδιώξει να διευρύνει το προβάδισμά του στη Λαμία. Υπολογίσιμοι αντίπαλοι αναμένεται να είναι και οι Κύπριοι Κωνσταντίνος Σιόφερος-Στέλιος Ηλία, οι οποίοι φέρνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το λευκό Mitsubishi Lancer Evo X με στόχο να ανεβούν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία. Στη μάχη της διεκδίκησης της νίκης στη Ν4 αναμένεται να είναι οι Πάνος Ισμαήλος–Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo IX. Αυτή θα είναι η πρώτη φετινή εμφάνιση του 34χρονου οδηγού στο πρωτάθλημα, έχοντας στο ενεργητικό του αρκετές νίκες στην κατηγορία στο παρελθόν. Με Subaru Impreza STi N12 θα αγωνιστούν τα αδέρφια Ηλίας και Δημήτρης Τσετσώνης, συμπληρώνοντας την πεντάδα των διεκδικητών της Ν4. Με ένα Subaru Impreza της Ομάδας Α θα λάβει μέρος ο Διονύσης Μαυροδής που επιστρέφει στη χωμάτινη επιφάνεια έπειτα από 16 μήνες.

Αμφίρροπες μάχες αναμένονται και στη δικίνητη κατηγορία F2. Ο Κυπελλούχος Ράλλυ Χώματος του 2025, Νίκος Παπαχριστόπουλος, ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή σεζόν, κατακτώντας τη νίκη στην κατηγορία στο Ολυμπιακό Ράλλυ και παρά την άτυχη στιγμή του στον δεύτερο αγώνα του θεσμού, όπου μια έξοδος τον οδήγησε σε εγκατάλειψη, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της F2. Με νέο συνοδηγό τον Νάσο Γκίνη, στο Peugeot 208 R2, θα επιδιώξει στη Λαμία να επιστρέψει στις επιτυχίες. Στα φαβορί για την επικράτηση στην F2 συγκαταλέγονται οι τοπικοί Θεόδωρος Τσάκαλος-Απόστολος Κοτρωνής με Ford Fiesta R2. Νικητές στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, γνωρίζουν καλά τις απαιτήσεις των χωμάτινων ειδικών διαδρομών της περιοχής και θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα της έδρας, διπλασιάζοντας τις φετινές τους νίκες.

Ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη Λαμία θα μπορούσε, μάλιστα, να τους φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας της F2. Επιστροφή στο πρωτάθλημα για τους Πρωταθλητές της κατηγορίας το 2024, Χρύσο Παντελή-Βασίλη Κούγια, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με ένα Citroen DS3 R3T Max και αναμένεται να βρίσκονται μεταξύ των διεκδικητών της νίκης. Τη σημαία του τερματισμού θέλουν να αντικρίσουν οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νικόλαος Βαρώτσος με Ford Fiesta R2, συνδυάζοντας αυτή τη φορά την ολοκλήρωση του αγώνα με ένα θετικό αποτέλεσμα στη δικίνητη κατηγορία, κάτι που δεν κατάφεραν στους δύο πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος. Για μια θέση στο βάθρο της F2 θα αγωνιστούν στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος οι Πυργιώτες Ιωάννης Γιαννακόπουλος – Ιωάννης Φωτεινογιαννόπουλος. Ο οδηγός επιστρέφει στο Ford Fiesta R2, έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα στα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally4, και μαζί με τον συνοδηγό του θα προσπαθήσουν να πρωταγωνιστήσουν στη μάχη της δικίνητης κατηγορίας. Μόλις στον τρίτο του αγώνα πίσω από το τιμόνι ενός Peugeot 208 Rally4, ο Βασίλης Χατζηδάκης θα επιδιώξει να εξοικειωθεί ακόμη περισσότερο με το αγωνιστικό, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Γιώργο Βότση. Με ένα Ford Fiesta R2 θα συμμετάσχουν οι τοπικοί Αλέξανδρος Μπάκας – Ευάγγελος Μασιάλας, με τον οδηγό να επιστρέφει στους αγώνες έπειτα από τρία χρόνια απουσίας. Από την Κύπρο θα ταξιδέψουν στη Λαμία οι Φλώρος Στυλιανού- Άγγελος Μακρίδης, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος με το νεοαποκτηθέν Ford Fiesta Rally4 του οδηγού. Έχοντας συμμετάσχει για πρώτη φορά στον αγώνα το μακρινό 1989, ο Πρωταθλητής Ελλάδος Χώματος του 2012, Γρηγόρης Νιώρας θα βρεθεί στην εκκίνηση του αγώνα με ένα Opel Corsa A GSi, έχοντας την καθοδήγηση του Κώστα Κακαλή.

Στη μάχη της F2 E, οι Πρωταθλητές της κατηγορίας τα δύο τελευταία χρόνια, Αντώνης Δημόπουλος – Ευθύμιος Σκαλτσάς με Toyota Corolla AE92, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους τοπικούς Κωνσταντίνο Μυλωνά – Νίκο Παραπέρα, οι οποίοι θα αγωνιστούν με Toyota Corolla AE101, σε μια κόντρα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ειδικές διαδρομές της Φθιώτιδας. Στη διεκδίκηση της νίκης αναμένεται να είναι και ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας στην F2 E, Γιώργος Χατζηγάκης που θα κυνηγήσει στη Λαμία άλλη μια νίκη φέτος στην κατηγορία. Στο δεξί μπάκετ του Ford Escort MKII, θα βρίσκεται ο γιος του, Χρήστος Χατζηγάκης. Να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο της F2 E θα επιδιώξουν οι Κωνσταντίνος Αντωνίου-Απόστολος Μακάριος με το πισωκίνητο Ford Escort MKII, ενώ στη μάχη της κατηγορίας θα ριχτούν και οι Ιωάννης Γιώτης-Χρήστος Φαρμάκης με Hyundai Accent. Το πλήρωμα επιστρέφει στη Λαμία έπειτα από επτά χρόνια, με στόχο να είναι ανταγωνιστικό απέναντι στους αντιπάλους του. Πολύτιμους βαθμούς, που θα τους επιτρέψουν να ανέβουν θέσεις στη βαθμολογία της F2 E, θέλουν να κατακτήσουν στη Λαμία οι Πυργιώτες Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος, οι οποίοι θα αγωνιστούν με μία Toyota Corolla AE111. Με Toyota Starlet θα λάβουν μέρος οι «Βόρειοι» Γιώργος Ξενοκώστας-Σωκράτης Πάζης, ένα πλήρωμα παντός εδάφους.

Συνολικά 14 πληρώματα θα συμμετάσχουν στην Α5, μια κατηγορία που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη. Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, νικητής της Α5 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στον Πύργο, θα αγωνιστεί με συνοδηγό τον Αχιλλέα Παρασκευόπουλο στο Toyota Yaris, με στόχο τους 25 βαθμούς της νίκης, που θα του επιτρέψουν να ξεφύγει στην κορυφή της βαθμολογίας της κατηγορίας. Με βλέψεις για την επικράτηση θα παραταχθούν και οι περσινοί Κυπελλούχοι της C6 και νικητές του δεύτερου φετινού πρωταθληματικού αγώνα, Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος, με Toyota Yaris. Για τη νίκη στην Α5 αναμένεται να παλέψουν και οι Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου με το Toyota Yaris του οδηγού, έχοντας αποδείξει ότι διαθέτουν την απαιτούμενη ταχύτητα για να πρωταγωνιστήσουν. Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστούν και οι τοπικοί Αθανάσιος Τσάκαλος-Σπύρος Τσέλιος, ένα πλήρωμα που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες των ειδικών διαδρομών της περιοχής και έχει πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στον αγώνα της ιδιαίτερης πατρίδας του. Το πρώτο τους φετινό βάθρο στην Α5 θα κυνηγήσουν στη Λαμία τα αδέρφια, Στέλιος και Παναγιώτης Κόκκινος (Toyota Yaris), ενώ για κάτι αντίστοιχο θα αγωνιστούν και οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Δημήτρης Ζορμπάς με ίδιο αυτοκίνητο. Τα μπάκετ ενός Toyota Starlet EP91 θα μοιραστούν οι Νικόλαος Κωτσαδάμ-Παναγιώτης Αλεξίου, οι οποίοι στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας έφτασαν μια ανάσα από το βάθρο της κατηγορίας. Μόλις στον πέμπτο του αγώνα ως οδηγός, ο τοπικός Ηλίας Αγγελής θα επιδιώξει να κινηθεί σε ανταγωνιστικούς ρυθμούς με το Toyota Yaris, έχοντας στο πλευρό του τον Ανδρέα Γρηγορόπουλο. Την ίδια στιγμή, την πρώτη του αγωνιστική εξόρμηση εκτός Νομού Ηλείας θα πραγματοποιήσει ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος θα έχει στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Starlet EP91 τον Κωνσταντίνο Πιρπυρή. Αειθαλής ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος θα δώσει το «παρών» και στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, συνεχίζοντας μια αγωνιστική πορεία που μετρά πλέον 50 χρόνια. Μισός αιώνας στους αγώνες αποτελεί από μόνος του μια ξεχωριστή επίδοση, με τον έμπειρο οδηγό να επιστρέφει στις ειδικές διαδρομές της Φθιώτιδας με ένα Toyota Yaris, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Σπύρο Μπόγδανο.

Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστούν οι Σταύρος Αναμολίδης-Ιωάννης Ραβάνης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αγωνιστικό ντεμπούτο του Νικόλαου Τανούση. Ο 33χρονος οδηγός, αδερφός του αείμνηστου Κώστα Τανούση, θα κάνει τα πρώτα του αγωνιστικά χιλιόμετρα έχοντας στο πλευρό του τον έμπειρο Νίκο Παυλίδη, ο οποίος θα βρίσκεται στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Starlet EP91. Στη δεύτερη χρονιά της αγωνιστικής του εμπλοκής, ο Αθανάσιος Μυλωνάς θα λάβει μέρος στον αγώνα με ένα κίτρινο MG ZR 105, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Γεώργιο Δημήτριο Γεωργόπουλο. Με Peugeot 206 θα αγωνιστούν οι Μάνος Αχτίδας – Γιώργος Βόγκας Βουγιαδάκης, με τον πρώτο, επί σειρά ετών συνοδηγό, να έχει αλλάξει ρόλο από πέρυσι και να γράφει πλέον τα πρώτα του αγωνιστικά χιλιόμετρα ως οδηγός. Με μία Toyota Corolla AE92 θα συμμετάσχει στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος ο Αντώνης Μπαξεβανάκης, στην τρίτη εμφάνιση του οδηγού στον συγκεκριμένο αγώνα.

Διοργανωτής είναι η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), έχοντας ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Χορηγός ονομασίας είναι η AVIN, μεγάλος χορηγός η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ και υποστηρικτής του αγώνα είναι η Karellis Group. Την ασφάλεια της διαδρομής «φροντίζει» η MAXUS HELLAS, διαθέτοντας τα Maxus T60 για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Τον τομέα της επικοινωνίας έχουν αναλάβει η COSMOTE, οι 4ΤΡΟΧΟΙ, το STAR Κεντρικής Ελλάδας, το LamiaReport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 14:00 θα γίνει στο χώρο του Parking της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα.

Στη συνέχεια, στον οικισμό Αγριλιά Λαμίας θα διεξαχθεί το shakedown (13:00-17:00), στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως τέσσερα περάσματα από τη διαδρομή μήκους 4,29 χλμ.

Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα υποδεχθεί τα πληρώματα για την Πανηγυρική Εκκίνηση του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Το αγωνιστικό σκέλος του αγώνα θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 09:28 με την ολοκαίνουργια Ειδική Διαδρομή «Λυγαριά», μήκους 14,26 χιλιομέτρων.

Τα πληρώματα θα κάνουν μια απλή διαδρομή περίπου 13 χιλιομέτρων και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τη δεύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα. Εκεί θα συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος αφού είναι η κλασική, «Ακροπολική» ειδική διαδρομής της «Μοσχοκαρυάς».

Μετά θα γίνει η 3η ειδική του αγώνα, που είναι η γρήγορη και ιδιαίτερα τεχνική Ειδική Διαδρομή «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», μήκους 15,20 χιλιομέτρων.

Έπειτα από 30 λεπτο service το οποίο θα εδράζεται στο δυτικό χώρο στάθμευσης (parking) της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στις Ειδικές Διαδρομές «Λυγαριά», «Μοσχοκαρυά», καθώς και στην «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», η οποία προσφέρει πρόσθετους βαθμούς στα ταχύτερα πληρώματα, όντας η Power Stage του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Για τους θεατές η αγωνιστική λέσχη υπενθυμίζει πως ο δρόμος θα κλείσει 90 λεπτά πριν τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού και δεν θα ανοίξει μεταξύ των δύο σκελών του αγώνα.

Οι απονομές των επάθλων στους νικητές θα γίνει στις 18:00 στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας «Χαλκιοπούλειο».

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων φιλοξενείται στην εφαρμογή Sportity, με κωδικό RF2026. Μπορείτε να βρείτε τον Συμπληρωματικό Κανονισμό στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, καθώς και το ωράριο και τους χάρτες του αγώνα και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), www.alal.gr.

Πληροφορίες από το γραφείο τύπου της Α.Λ.Α.Λ (Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας).

Οι φωτογραφίες είναι από τον αγώνα του 2025