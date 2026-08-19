Ένας από τους ιστορικότερους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος είναι αυτός που θα γίνει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας που θα έχει επίκεντρο τη Λαμία είναι ο τρίτος γύρος του θεσμού. Θα είναι μαζεμένος και γίνουν τρείς επαναλαμβανόμενες χωμάτινες ειδικές διαδρομές στη Φθιώτιδα.

Ο αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 85,48 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με το συνολικό μήκος του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος να ανέρχεται στα 217,14 χλμ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος ξεκίνησαν και μάλιστα κάποιοι άρχισαν να κάνουν δοκιμές. Αυτό δεν άρεσε σε κάποιους κατοίκους των περιοχών από όπου περνάει ο αγώνας και διαμαρτυρήθηκαν.

Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.) ανέφερε σχετικά:

« Μετά από καταγγελίες κατοίκων των περιοχών γύρω από τις Ειδικές Διαδρομές του 42ου AVIN ΡΑΛΛΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ στην Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με διελεύσεις αυτοκινήτων με υπερβολική ταχύτητα, οι οποίες δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις αλλά και εξαιρετική ενόχληση για τους κατοίκους και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, οφείλουμε να τονίσουμε και επισημάνουμε ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ, ότι δηλαδή, σύμφωνα με τον κανονισμό, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ μορφή αναγνωρίσεων των διαδρομών.

Πέραν όμως αυτού το βασικότερο είναι ότι τέτοιες ανεπίτρεπτες και αντιαθλητικές συμπεριφορές, ευτυχώς ολίγων αθλητών, επιβαρύνουν τις σχέσεις του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού με τις τοπικές κοινωνίες με αποτέλεσμα από θερμούς υποστηρικτές να τις τοποθετούν απέναντι με ολέθρια αποτελέσματα, όπως και στο παρελθόν πολλές φορές εχει αποδειχθεί, αλλά και προσβάλλοντας πέραν του εαυτού τους ολους του υπόλοιπους αλλά και το ίδιο το σπορ που όλοι αγαπάμε.

Οι Ειδικές Διαδρομές θα επιτηρούνται από την Α.Λ.Α.Λαμίας, αλλά και από την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων παράνομων συμπεριφορών και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα, σεβόμενοι επίσης την ασφαλή διαβίωση των γύρω κατοίκων χωρίς ενοχλήσεις και κινδύνους, εφαρμόζοντας τον κανονισμό αλλά και τους νόμους του Κράτους, αντίστοιχα. Η ασφάλεια και ο σεβασμός αλλήλων είναι προσωπική ευθύνη όλων μας και δείγμα πολιτισμού !!!!»

Είναι κρίμα να χαλάσει η εικόνα του αγώνα που με τόσο αγάπη έστησε η Α.Λ.Α.Λ. Οι αγωνιζόμενοι θα μπορούν να κάνουν δοκιμές αλλά με τις ταχύτητες που ορίζονται από τον ΚΟΚ και μάλιστα όχι με τα αγωνιστικά τους αλλά με νορμάλ αυτοκίνητα.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Πολύτιμη είναι και η στήριξη των χορηγών AVIN και Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ, ενώ την προσπάθεια ενισχύουν οι υποστηρικτές Karellis Group και Maxus Hellas.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο του αγώνα και στη συνέχεια στον οικισμό Αγριλιά Λαμίας θα διεξαχθεί το shakedown, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως τέσσερα περάσματα από τη διαδρομή μήκους 4,29 χλμ. Υπενθυμίζεται προς όλα τα πληρώματα ότι η συμμετοχή στο Shakedown προϋποθέτει την έγκαιρη υποβολή της σχετικής δήλωσης. Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Α.Λ.Α.Λ. (www.alal.gr), επιλέγοντας το πεδίο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SHAKEDOWN» και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα υποδεχθεί τα πληρώματα για την Πανηγυρική Εκκίνηση του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Το αγωνιστικό σκέλος του αγώνα θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 09:28 με την ολοκαίνουργια Ειδική Διαδρομή «Λυγαριά», μήκους 14,26 χιλιομέτρων. Έπειτα από μια απλή διαδρομή περίπου 13 χιλιομέτρων, τα πληρώματα θα βρεθούν στη δεύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα, την κλασική, «Ακροπολική» «Μοσχοκαρυά», για να καταλήξουν στην τρίτη ειδική του αγώνα, τη γρήγορη και ιδιαίτερα τεχνική Ειδική Διαδρομή «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», μήκους 15,20 χιλιομέτρων.

Έπειτα από 30 λεπτο service το οποίο θα εδράζεται στο δυτικό χώρο στάθμευσης (parking) της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στις Ειδικές Διαδρομές «Λυγαριά», «Μοσχοκαρυά», καθώς και στην «ΡΙΖΑΚΟΣ Δίβρη», η οποία προσφέρει πρόσθετους βαθμούς στα ταχύτερα πληρώματα, όντας η Power Stage του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος.

Οι απονομές των επάθλων στους νικητές θα διεξαχθεί στις 18:00 στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας «Χαλκιοπούλειο».

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 23:59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (Σ.Δ.Δ.Α.) της ΟΜΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-omae-epa.gr.

Οι αναγνωρίσεις των διαδρομών επιτρέπονται αυστηρά και μόνο την Κυριακή 30 Αυγούστου (από τις 10:00 έως τις 19:00), την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου (από τις 10:00 έως τις 19:00) και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου (από τις 09:00 έως τις 15:00). Συνολικά επιτρέπονται έξι περάσματα από την κάθε Ειδική Διαδρομή του 42ου AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος και μόνο στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν θα επιτρέπονται αναγνωρίσεις με την αντίθετη φορά του αγώνα. Oι Ειδικές Διαδρομές επιτηρούνται από την Α.Λ.Α.Λαμίας, αλλά και από την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων παράνομων συμπεριφορών και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα, σεβόμενοι επίσης την ασφαλή διαβίωση των γύρω κατοίκων χωρίς ενοχλήσεις και κινδύνους, εφαρμόζοντας τον κανονισμό αλλά και τους νόμους του Κράτους, αντίστοιχα.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων φιλοξενείται στην εφαρμογή Sportity, με κωδικό RF2026.