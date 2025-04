Το 45ο Ολυμπιακό Ράλλυ που διεξήχθη στην περιοχή της Ηλείας το διήμερο 5 και 6 Απριλίου αποζημίωσε όχι μόνο τα 39 πληρώματα αλλά και τους θεατές που «πήραν» τα βουνά για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η βροχή που έπεσε λίγες ώρες πριν την εκκίνηση του αγώνα, είχε ως αποτέλεσμα οι δύο ειδικές του αγώνα να λασπώσουν, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των αγωνιζομένων που συμμετείχαν στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Στη συνέχεια, οι διαδρομές στέγνωσαν σε μεγάλο ποσοστό, ωστόσο η σύντομη βροχόπτωση που έπεσε πριν το τελευταίο loop των ειδικών είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και πάλι γλιστερές συνθήκες οδοστρώματος.

Με μεγάλη εμπειρία από τις συνεχείς παρουσίες του στον αγώνα, ο Ιωάννης Παπαδημητρίου με το Skoda Fabia RS Rally2 επικράτησε στο 45ο Ολυμπιακό Ράλλυ, με συνοδηγό το Χρήστο Κουζιώνη. Το πλήρωμα έχτισε από την αρχή διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες του και εκμεταλλευόμενο και τις δυνατότητες του Skoda Fabia RS Rally2 κέρδισε με άνεση όλες τις διαδρομές του αγώνα.

Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη του οδηγού σε Ολυμπιακό Ράλλυ, ξεκινώντας τη χρονιά με ιδανικό τρόπο. Δεύτεροι ολοκλήρωσαν οι Ιωάννης Μπαντούνας-Ηλίας Παναγιωτούνης, που έδειξαν να προσαρμόζονται γρήγορα στο Renault Clio Rally3 που οδήγησαν για πρώτη φορά. Ο Πρωταθλητής Ελλάδος του 2018, Πυργιώτης οδηγός, κινήθηκε ταχύτατα στις ειδικές διαδρομές Γούμερο-Κλινδιά και Φολόη και ανέβηκε για 11η (!) φορά στο βάθρο των νικητών του Ολυμπιακού Ράλλυ. Το πλήρωμα κέρδισε την κατηγορία Rally3 και τη C2 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στο αντίστοιχο πρωτάθλημα.

Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν οι τοπικοί Κωνσταντίνος Τζέμος-Διονύσης Κολοτούρος, οι οποίοι εξαπέλυσαν επίθεση στο τελευταίο loop ειδικών και δικαιώθηκαν, κερδίζοντας παράλληλα και την κατηγορία Ν, με το μαύρο Mitsubishi Lancer Evo IX. Αυτό ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα του Πυργιώτη οδηγού που έχει εκκινήσει σε 17 διοργανώσεις του αγώνα. Έντονη ήταν η μάχη για την τρίτη θέση, η οποία άλλαξε 5 φορές χέρια κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αρχικά οι Κύπριοι Κωνσταντίνος Σιόφερος-Κύρος Γεωργίου ήταν τρίτοι με το «καλημέρα», κάνοντας δυναμικό ξεκίνημα στην εναρκτήρια ειδική του αγώνα, οδηγώντας για πρώτη φορά ένα Renault Clio Rally3. Στη συνέχεια, εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους από πρόβλημα στο σύστημα διεύθυνσης.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, τρίτοι έφτασαν στο πρωινό Service οι Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος, οι οποίοι στην πρώτη τους γνωριμία με τα χώματα της Ηλείας έδειξαν να τα καταφέρνουν περίφημα. Στη συνέχεια, υποχώρησαν δύο θέσεις εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους, λίγο πριν το τέλος από μηχανική βλάβη που αντιμετώπισαν με το Mitsubishi Lancer Evo IX. Έπειτα από το δεύτερο πέρασμα από την ειδική διαδρομή του Γούμερου-Κλινδιάς, ήταν η σειρά των Δημήτρη Παλαιοκώστα-Ανδρέα Βίγκου να ανεβούν στην τρίτη θέση του αγώνα. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για το πλήρωμα του πορτοκαλί Renault Clio Rally3, καθώς «κόλλησε» σε χαντάκι στη δεύτερη Φολόη, στράβωσε τον άξονα του γαλλικού όπλου και τέθηκε εκτός συνέχειας.

Οι Αργύρης Τσούλος-Πάνος Σπυρογιάννης (Mitsubishi Lancer Evo IX) αναρριχήθηκαν μια θέση στην κατάταξη, όντας πλέον τρίτοι, μια ειδική πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αντισταθούν στην πίεση των Τζέμου-Κολοτούρου, υποχωρώντας στην τέταρτη θέση, ενώ στο τέλος έλαβαν και ποινή 1 λεπτού από τους αγωνοδίκες, καθώς τερμάτισαν χωρίς τον καταλύτη στο Mitsubishi Lancer Evo IX που οδηγούσαν με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν το 45ο Ολυμπιακό Ράλλυ στην πέμπτη θέση.

Χωρίς να πάρουν περιττά ρίσκα στις λασπωμένες συνθήκες του αγώνα, οι Πάνος Ισμαήλος-Κωνσταντίνος Σούκουλης τερμάτισαν στην τέταρτη θέση γενικής. Το δίδυμο λαχτάρησε, καθώς από τα μισά της τρίτης ειδικής του αγώνα έσπασε το ψαλίδι του Mitsubishi Lancer Evo IX με αποτέλεσμα να κόψει ρυθμό, ενώ ταλαιπωρήθηκε και με την επιλογή ελαστικών.

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό και να ανεβεί στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία Ν. Όλα ήταν πρωτόγνωρα για τον Μιχάλη Ποσείδια, ο οποίος με συνοδηγό τον περσινό νικητή του αγώνα, Πάμπο Λαό, τερμάτισαν έκτοι στο 45ο Ολυμπιακό Ράλλυ. Το πλήρωμα που ταξίδεψε από την Κύπρο για να λάβει μέρος στην πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος οδήγησε για πρώτη φορά ένα Renault Clio Rally3.

Στην πρώτη του επίσκεψη στα χώματα της Ηλείας, ολοκλήρωσε στη δεύτερη θέση της κατηγορίας Rally3, ξεπερνώντας στο τέλος το εμπόδιο των Στέφανου Θεοχαρόπουλου-Γιώργου Κότσαλη που τους ακολούθησαν. Με ένα Ford Fiesta Rally3 στα χέρια τους, οι τελευταίοι κινήθηκαν με στόχο τον τερματισμό σε πρωτόγνωρες, για τους ίδιους, συνθήκες και τα κατάφεραν. Στην όγδοη θέση της γενικής έφτασαν στον τερματισμό στον Πύργο οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Παναγιώτης Κόκκινος. Με νέο συνοδηγό, ο Κυπελλούχος της κατηγορίας C6 του 2023, δυσκολεύτηκε στις λασπωμένες συνθήκες που επικρατούσαν στις ειδικές διαδρομές και προτίμησε να μην πιέσει το τετρακίνητο Mitsubishi Lancer Evo IX, δίνοντας, ωστόσο, συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών στα Ολυμπιακά Ράλλυ.

Στην F2, επικράτησαν οι Σάββας Λευκαδίτης-Ευάγγελος Ακράτος με Peugeot 208 Rally4, οι οποίοι ξεκίνησαν τον αγώνα ορεξάτοι, χτίζοντας γρήγορα διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους τους. Στη συνέχεια, ήλεγξαν την κατάσταση και ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου τόσο στην F2, όσο και στη C5, στην επιστροφή του οδηγού στον Πύργο, έπειτα από 16 χρόνια. Στη δεύτερή τους επαφή με το δικίνητο Peugeot 208 Rally4, οι τοπικοί, Στέλιος Λαϊνόπουλος-Ευάγγελος Χαλδαίος τερμάτισαν δεύτεροι στην F2, κινούμενοι θεαματικά, αλλά και ουσιαστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το βάθρο της F2 και της C5, συμπλήρωσαν οι Νίκος Παπαχριστόπουλος-Νίκος Ξανθός με Peugeot 208 R2 συνεχίζοντας τις θετικές τους εμφανίσεις. Μια θέση πιο πίσω βρέθηκαν οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Κωνσταντίνος Κακαλής με το Ford Fiesta Rally4, με τους Θεόδωρο Πανούτσο-Δημήτριο Πανούτσο να τους ακολουθούν, τερματίζοντας στην πρώτη θέση της C3 με το Renault Clio R3. Το Πυργιώτικο πλήρωμα προτίμησε να μην επιτεθεί, φτάνοντας στον τερματισμό, για πρώτη φορά με το συγκεκριμένο αγωνιστικό. Πίσω τους στη γενική κατάταξη τερμάτισαν οι Κυπελλούχοι Ν του 2024, Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με Mitsubishi Lancer Evo IX.

Στην F2 E, ανέλπιστη νίκη πέτυχαν οι Ηλίας Καραγκούνης-Σάκης Ξένος. Το πλήρωμα είχε τη στιγμή του στις αρχές του αγώνα, τραυματίζοντας ελαφρά το Opel Kadett, δεν το έβαλε κάτω όμως και κέρδισε την κατηγορία F2 E, τερματίζοντας παράλληλα στη δεύτερη θέση της C3. Δύο ειδικές πριν το τέλος, οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς (Toyota Starlet) εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους από μηχανική βλάβη κι ενώ ήταν στην κορυφή της κατηγορίας, με διαφορά μεγαλύτερη των 4 λεπτών από τους αντιπάλους τους. Δεύτεροι στην F2 E και τρίτοι στη C3 βρέθηκαν οι Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης που προσέφεραν θέαμα με το Ford Escort MKII. Τρίτοι τερμάτισαν στην F2 E οι Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας που ταλαιπωρήθηκαν με το στήσιμο του Toyota Yaris. Παρά το γεγονός ότι είχαν έξοδο χάνοντας περίπου 20 λεπτά, οι Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος (Toyota Corolla AE111) κέρδισαν στην κατηγορία C4.

Εντός έδρας νίκη στη C6 για τους Θανάση Πατέα-Βασίλη Παναγόπουλο, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με το Toyota Starlet EP91. Παρά τη μικρή τους εμπειρία, κινήθηκαν μυαλωμένα, ανταπεξήλθαν με επιτυχία στις δυσκολίες του αγώνα και ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία. Ίσως στην καλύτερή τους εμφάνιση στη σύντομη αγωνιστική καριέρα τους, οι Διονύσης Κατέβας-Σπύρος Αποστολόπουλος τερμάτισαν δεύτεροι στην κατηγορία C6, οδηγώντας ένα Toyota Yaris. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Ιωάννης Κουζούλης, επίσης με Toyota Yaris. Άτυχοι στάθηκαν οι περσινοί Κυπελλούχοι της κατηγορίας, Στέφανος Γιόκαρης-Γιώργος Μουρτζούκος, καθώς οδηγήθηκαν σε εγκατάλειψη κι ενώ ήταν στην κορυφή της κατάταξης στη C6, έχοντας στα χέρια τους ένα Toyota Starlet EP91.

Τη σημαία του τερματισμού στο 45ο Ολυμπιακό Ράλλυ, είδαν επίσης οι Βασίλειος Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου με Renault Clio RS, οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Ιωάννης Φωτεινογιαννόπουλος (Ford Fiesta R2), οι Γιώργος Ηλιόπουλος-Στέλιος Χαλδαίος με Peugeot 208 Rally4, οι Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος (MG ZR) και οι Παναγιώτης Μαντάς-Χρήστος Ξυνής (Toyota Yaris). Επιτυχημένο ντεμπούτο έκαναν τα δύο πρωτοεμφανιζόμενα Πυργιώτικα πληρώματα των Διονύση Βλασόπουλου-Θεόδωρου Λιανού (Toyota Starlet EP91) και Κωνσταντίνου Πιρπυρή-Βασίλειου Γρηγορόπουλου (Toyota Starlet), ανεβαίνοντας στη ράμπα του τερματισμού στην Κεντρική Πλατεία Πύργου Σάκη Καράγιωργα. Στον τερματισμό έφτασαν επίσης οι Κωνσταντίνος Δημακόπουλος-Παναγιώτης Κακαλής με Toyota Starlet KP61.

Νωρίς βρέθηκαν εκτός αγώνα οι Πασχάλης Χατζημάρκος-Μάριος Τσαούσογλου, από πρόβλημα στην αντλία βενζίνης του Renault Clio Rally3, όπως και οι Αναστάσιος Αναστασόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος που είχαν επαφή με δέντρο με την Toyota Corolla AE92. Μηχανική βλάβη αντιμετώπισαν οι Παναγιώτης Μπρης-Γιώργος Μικελόπουλος και δεν ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με το Ford Escort MKII. Δεν τερμάτισαν επίσης οι Ηλίας Καφαντάρης-Νίκος Κόντος (Subaru Impreza) και Τάκης Μιχαλόπουλος-Παντελής Τζαβάρας (Toyota Yaris), καθώς τα αγωνιστικά τους βγήκαν εκτός δρόμου και κόλλησαν στη λάσπη.

Διοργανωτής του 45ου Ολυμπιακού Ράλλυ ήταν το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ). Συνδιοργανωτές ήταν η Π.Ε.Δ.Δ.Ε (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος), ο Δήμος Πύργου και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Θεσμικοί υποστηρικτές ήταν το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου, Ερμής και η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ.

Πληροφορίες: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της ΑΟΛΑΠ