Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας που τέλειωσε χθες Κυριακή, (26 Απριλίου) προσμετρούσε τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος, όσο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων. Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από ιδανικές συνθήκες, με το οδόστρωμα στις τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Ο καλοκαιρινός καιρός αλλά και η σχετικά μικρή απόσταση από την Αθήνα βοήθησε τους φίλους των αγώνων να απολαύσουν ένα μίνι ακροπολικό αγώνα. Οι μάχες στις επιμέρους κατηγορίες δεν έλειψαν, ενώ οι εναλλαγές θέσεων στην κορυφή κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι το τέλος.

Τις λεπτομέρειες του αγώνα μας έδωσε το γραφείο Τύπου « Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.».

Οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης κατέκτησαν τη νίκη στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου με επίκεντρο τη φιλόξενη πόλη της Θήβας.

Η νίκη δεν ήρθε εύκολα για τους Πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, καθώς οι Πάνος Κύρκος– Γιώργος Πολυζώης μπήκαν δυναμικά, αναλαμβάνοντας από νωρίς τα ηνία του αγώνα, καθώς σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές. Ωστόσο, στην τρίτη ειδική διαδρομή, ένα κλαταρισμένο ελαστικό τους ανάγκασε να σταματήσουν να το αλλάξουν, χάνοντας περισσότερα από τρία λεπτά και μαζί τις όποιες ελπίδες είχαν για την πρώτη τους νίκη με το Toyota GR Yaris Rally2.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης με το Skoda Fabia RS Rally2, ανέβηκαν στην κορυφή του αγώνα και παρέμειναν εκεί μέχρι το τέλος χωρίς να απειληθούν από τους αντιπάλους τους. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του πληρώματος στο φετινό πρωτάθλημα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης με Skoda Fabia RS Rally2, στον δεύτερο αγώνα του οδηγού με το συγκεκριμένο αγωνιστικό. Ο νεαρός οδηγός αποκόμισε σημαντική εμπειρία στη δεύτερη επαφή του με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally2 και κέρδισε την Power Stage, την τελευταία ειδική του αγώνα που προσφέρει επιπλέον βαθμούς στα ταχύτερα πληρώματα.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς που βρέθηκαν στα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally2. Με αυτή του την επιτυχία, το πλήρωμα σύλλεξε πολύτιμους βαθμούς για τη μάχη του πρωταθλήματος.

Δεν μπόρεσαν να παλέψουν για μια θέση στο βάθρο του Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας οι νικητές της πρεμιέρας του θεσμού, Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τέταρτη θέση. Το πλήρωμα δυσκολεύτηκε να βρει το ιδανικό set up στο Skoda Fabia RS Rally2, ενώ στο τελείωμα της ειδικής «Μοσχοπόδι Ι» είχε διπλό κλατάρισμα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.

Μια θέση πιο πίσω τερμάτισαν οι Βέλγοι Sebastien Bedoret–Alix Stevenaert με Skoda Fabia R5, παρουσιάζοντας σαφή βελτίωση στην απόδοσή τους. Ο 30χρονος οδηγός στην τρίτη του συμμετοχή σε χωμάτινη επιφάνεια ανέβαζε συνεχώς ρυθμό, ενώ στην Power Stage επέλεξε να κινηθεί πιο συντηρητικά, τερματίζοντας με επιτυχία άλλον ένα αγώνα επί Ελληνικού εδάφους.

Συναρπαστική ήταν η εξέλιξη στην κατηγορία Rally3 μέχρι τα μέσα του αγώνα, με τους “Flandy” -Κώστα Στεφανή να δίνουν ωραία μάχη με τους Πέτρο Παντελή-Αντώνη Χρυσοστόμου. Χαρακτηριστικό της κόντρας ήταν ότι μεταξύ τους διαφορά έπειτα από τις τρεις πρώτες ειδικές διαδρομές ήταν μικρότερη των τριών δευτερολέπτων. Ωστόσο, η μάχη κρίθηκε άδοξα λίγο πριν τον τερματισμό της ειδικής διαδρομής «Θήβα Ι», όταν το πλήρωμα των “Flandy”-Στεφανή είχε έξοδο, «τραυματίζοντας» το Ford Fiesta Rally3. Αυτή η εξέλιξη έβαλε τέλος στις ελπίδες τους για επικράτηση στην κατηγορία κι ενώ όλα έδειχναν ότι η διεκδίκηση της νίκης θα κρινόταν στις λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια, οι Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου δεν απειλήθηκαν, σημειώνοντας με το Renault Clio Rally3 την πρώτη τους φετινή νίκη στην κατηγορία, τερματίζοντας παράλληλα στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης.

Οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της κατηγορίας Rally3 και στην όγδοη της γενικής. δίνοντας συνέχεια στις πολύ θετικές τους εμφανίσεις. Το πλήρωμα, που αγωνίστηκε με ένα Ford Fiesta Rally3, παρουσίασε συνεχή βελτίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, αυξάνοντας τον ρυθμό του ειδική με ειδική και ανταμείφθηκε με μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας.

Ο «Παγκόσμιος» Γιώργος Βασιλάκης επέστρεψε δυναμικά σε αγώνα του Ελληνικού πρωταθλήματος μετά από καιρό και κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση στα Rally3, έχοντας δίπλα του στο Ford Fiesta Rally3 τον Ιρλανδό Allan Harryman. Παρά την άτυχη στιγμή που είχε στο shakedown τουμπάροντας το αγωνιστικό τους, το δίδυμο κινήθηκε γρήγορα και θεαματικά στις ειδικές διαδρομές του αγώνα και ανταμείφθηκε με μια θέση στο βάθρο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας.

Για μια θέση στο πόντιουμ της κατηγορίας «πάλεψαν» για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα οι Νίκος Παυλίδης-Ιωάννης Καφταντζής (Ford Fiesta Rally3), στην πρώτη γνωριμία του πληρώματος με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally3, ωστόσο έμειναν εκτός βάθρου για μόλις 7 δευτερόλεπτα. Τη σημαία του τερματισμού είδαν επίσης οι Στέφανος Θεοχαρόπουλος-Γιώργος Κότσαλης, οι οποίοι τερμάτισαν στην πέμπτη θέση στην κατηγορία Rally3 με Ford Fiesta Rally3. Μια θέση πιο πίσω τόσο στη γενική κατάταξη, όσο και στα Rally3 βρέθηκαν οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση εκμάθησης του Ford Fiesta Rally3. Σε τροχιά βάθρου ήταν οι Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου (Renault Clio Rally3), ωστόσο αρχικά ένα κλατάρισμα στο πρωινό Μοσχοπόδι και μια ποινή 5 λεπτών στη συνέχεια τους έριξε χαμηλά στην κατάταξη. Ανταγωνιστικοί ήταν μέχρι τη στιγμή της εγκατάλειψης οι Κύπριοι Ανδρέας Ψάλτης-Αντρέας Χρυσοστόμου (Renault Clio Rally3), οι οποίοι σημείωσαν τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση στα Rally3 στην εναρκτήρια διαδρομή του αγώνα. Στη συνέχεια, ωστόσο, είχαν μια έξοδο ολοκληρώνοντας άδοξα στην πρώτη τους εμφάνιση εκτός συνόρων.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος, οι οποίοι με το Mitsubishi Lancer Evo IX τερμάτισαν στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης, κατακτώντας ταυτόχρονα τη νίκη στην κλάση Ν4. Ο τοπικός οδηγός μπήκε από νωρίς δυναμικά στον αγώνα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της κατηγορίας του. Βέβαια, το πλήρωμα λαχτάρησε, όταν στη δεύτερη ειδική είχε μικροέξοδο με αποτέλεσμα να σβήσει ο κινητήρας και να χάσει πολύτιμα δευτερόλεπτα και μαζί την πρωτοπορία της Ν4.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στην πρώτη θέση, την οποία διατήρησε μέχρι τον τερματισμό. Στη δεύτερη θέση της Ν4 ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Ευάγγελος Παναρίτης με Mitsubishi Lancer Evo IX, με τον Πυργιώτη οδηγό να δίνει συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών.

Στην κατηγορία F2, τη νίκη κατέκτησαν οι Θεόδωρος Τσάκαλος-Απόστολος Κοτρωνής με Ford Fiesta R2. Η μάχη για την κορυφή στη δικίνητη κατηγορία δεν κράτησε για πολύ, καθώς οι Λαμιώτες νικητές είδαν τους μεγάλους αντιπάλους τους, Νίκο Παπαχριστόπουλο-Ιωάννη Φωτεινογιαννόπουλο να εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους στην τρίτη ειδική διαδρομή, καθώς τούμπαραν το Peugeot 208 R2. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η διαφορά που χώριζε τα δύο πληρώματα ήταν μικρότερη (!) του ενός δευτερολέπτου υπέρ των τελευταίων.

Στην F2 E, εύκολη νίκη πέτυχαν οι Αντώνης Δημόπουλος-Γιώργος Μικελόπουλος, οι οποίοι κέρδισαν και την κλάση Ε10, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία τους σε όλες τις ειδικές του αγώνα. Στην πρώτη τους φετινή εμφάνιση με το Toyota Corolla AE92, δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα από τους αντιπάλους τους.

Τους ακολούθησαν στην F2 E οι Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης με Ford Escort MKII, αφήνοντας στην τρίτη θέση της κατηγορίας τους Μαριαλένα Παυλή-Ιωάννη Γιώτη με Hyundai Accent.

Η νίκη στην κλάση Α5 κρίθηκε ουσιαστικά σε μία μόνο ειδική διαδρομή, με τους Θανάση Πατέα-Βασίλη Παναγόπουλο (Toyota Yaris) να χτίζουν διαφορά ασφαλείας στη δεύτερη διέλευση από το Νεοχωράκι. Το πλήρωμα κινήθηκε εξαιρετικά, σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στην Α5 στη συγκεκριμένη ειδική και άφησε πίσω τους τους αντιπάλους με διαφορά που έφτασε τα 20 δευτερόλεπτα. Η επίδοσή τους αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της κατηγορίας, καθώς ουσιαστικά έγειρε την πλάστιγγα υπέρ τους και τους χάρισε την πρώτη φετινή τους νίκη στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της F2.

Οι επικεφαλής της Α5 έπειτα από την πρώτη διαδρομή του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, τερματίζοντας τελικά στη δεύτερη θέση της Α5 και στην τρίτη της F2 με Toyota Yaris. Στην κορυφή της κλάσης για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα παρέμειναν οι Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος (Toyota Yaris), οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τη δεύτερη θέση είχαν έξοδο στην Power Stage του αγώνα. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην Α5 ανέβηκαν οι Μανώλης Παναγιωτόπουλος-Σπύρος Μπόγδανος με Toyota Yaris. Μια θέση πιο πίσω τερμάτισαν οι Νικόλαος Κωτσαδάμ-Παναγιώτης Αλεξίου με Toyota Starlet EP91, που ξεπέρασαν στο τέλος το εμπόδιο των Ιωάννη Αθανασόπουλου-Δημήτρη Ζορμπά (Toyota Yaris) που τους ακολούθησαν. Στον τερματισμό έφτασαν επίσης οι Βασίλης Σουλούτας-Γιώργος Σκορδυλάκης (Peugeot 205), Χαράλαμπος Κουρτέσης-Ευάγγελος Παπαδόπουλος (Nissan Micra K11), Θωμάς Ζορμπάς-Χρήστος Λυμπερόπουλος (Peugeot 206) και Αθανάσιος Μυλωνάς-Γεώργιος Δημήτριος Γεωργόπουλος με MG ZR 105.

Το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσε τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, με τα «στολίδια» του παρελθόντος να αγωνίζονται στις τρεις πρώτες ειδικές του αγώνα. Μοναχικό αγώνα έκαναν οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, οι οποίοι πέτυχαν μια εύκολη νίκη στα Ιστορικά με την Lancia Delta Integrale. Τους ακολούθησαν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς, οι οποίοι με την Lancia 037 Rally δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό των νικητών.

Ωραία μάχη εξελίχθηκε για το τρίτο σκαλί του βάθρου, με τους Παναγιώτη Κουτσίκο-Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη (Ford Sierra RS Cosworth) να «κλέβουν» την τρίτη θέση στο τέλος από τους Γιώργο Παραδείση-Πλούταρχο Στεργίου, οι οποίοι με το Ford Escort MKI τερμάτισαν τελικά στην τέταρτη θέση της κατηγορίας των Ιστορικών. Στη μάχη του βάθρου ενεπλάκησαν και οι Δημήτρης Αμαξόπουλος-Σταύρος Σταμέλος με την Toyota Corolla KE30, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στην πέμπτη θέση των Ιστορικών και στην πρώτη της κλάσης των Ιστορικών έως 1600 κ.εκ.. Τους ακολούθησαν στη γενική κατάταξη των Ιστορικών οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Κωνσταντίνος Βερυκάκης (Ford Escort MKI), οι Σπύρος Λιόσης-Νίκος Γιαννόπουλος με Ford Sierra και οι Γρηγόρης Πιερρουτσάκος-Νικόλαος Γιαννόπουλος με Peugeot 205, οι οποίοι κέρδισαν την κλάση των ιστορικών έως 1300 κ.εκ. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Γιώργος Μπερτσάτος-Κωνσταντίνος Κόντος (Toyota Starlet), οι Μιχάλης Νομικός-Μιχάλης Πατρικούσης (Toyota Starlet), οι Ιωάννης Καλαϊτζιάν-«Μαργιάννα Καλογηράτου (Fiat Ritmo), οι Ιπποκράτης Παλαπάνογλου-Παναγιώτης Γκλιάτης (Toyota Corolla), οι Λυμπέρης Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου (Skoda Favorit), οι Πάτροκλος Κανσός-Αχιλλέας Λαδάς (BMW 320 E21) και οι Βασίλειος Χαλκιάς-Χρήστος Μαλισσόβας με Nissan Sunny. Τερμάτισαν επίσης οι Στέλιος Γιαμαλάκης-Νίκος Σάμιος με Subaru Impreza.

Εκτός των προαναφερθέντων εγκαταλείψεων, δεν ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας οι Αργύρης Τσούλος-Παναγιώτης Σπυρογιάννης που τούμπαραν το Mitsubishi Lancer Evo IX στα πρώτα χιλιόμετρα της Θήβας, οι Ηλίας και Δημήτρης Τσετσώνης που αντιμετώπισαν μηχανικό πρόβλημα με το Subaru Impreza N12 και οι Ηλίας Καφαντάρης-Νίκος Κόντος (Subaru Impreza). Από πρόβλημα στη μετάδοση δεν τερμάτισαν οι Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας (Toyota Corolla AE101), ενώ δεν έφτασαν στη γραμμή του τερματισμού οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής (Mitsubishi Lancer Evo IX), οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νικόλαος Βαρώτσος (Ford Fiesta R2), οι Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος καθώς έφυγε ο τροχός του Toyota Corolla AE111, οι Στέλιος και Παναγιώτης Κόκκινος (Toyota Yaris), οι Γιώργος Ντόντος-Νίκος Ιντζόγλου (Renault Clio Rally5), οι Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας (Toyota Yaris), οι Δημήτρης Τσιαντής-Παντελής Παπανδρέου, οι Αθανάσιος Τσάκαλος-Σπύρος Τσέλιος (Toyota Yaris) και οι Διονύσης Κατέβας-Χρήστος Κουφός (Toyota Yaris).

Όσον αφορά την κατηγορία των Ιστορικών, δεν κατάφεραν να τερματίσουν οι Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής (Porsche 911) και οι Πέτρος Βασιλόπουλος-Παναγιώτης Κουκλιαμπής (Ford Escort MKI) από μηχανική βλάβη, οι Κωνσταντίνος Κοφινάς-Αντώνης Ρέκκας που είχαν έξοδο με την Toyota Corolla AE86, οι Κωνσταντίνος Ζωτιάδης-Χρήστος Ζωτιάδης (Ford Escort MKI), οι «Siro»-Γρηγόρης Ανδριανόπουλος (Ford Escort MKI), οι Αντώνης Μπαξεβανάκης-Σωτήρης Γεροθανάσης (Toyota Corolla) και οι Αντώνης Κωτσόπουλος-Ιωάννης Κόλλιας με Volkswagen Golf II.

Οργανωτής του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας ήταν το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), έχοντας ως συνδιοργανωτή τον Δήμο Θηβαίων, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης βρέθηκε ο Δήμος Τανάγρας. Χορηγός του αγώνα ήταν ο επίσημος διανομέας των λιπαντικών TEXACO, Tsellos.