Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Στις 25 και 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Είναι ο δεύτερος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Από το 2023 ο αγώνας αυτός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού, ενώ για άλλη μια χρονιά προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Η «καρδιά» του αγώνα θα χτυπάει στη Θήβα. Τόσο το Service Park, όσο και το αρχηγείο της διοργάνωσης θα στεγαστούν στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο».

Οργανωτής είναι το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) και συνδιοργανωτής ο Δήμος Θηβαίων. Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκεται ο Δήμος Τανάγρας. Χορηγός του αγώνα είναι ο επίσημος διανομέας των λιπαντικών TEXACO, Tsellos.

Το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας αναμένεται να συγκεντρώσει το σύνολο των πρωταγωνιστών των δύο θεσμών, ενώ αναμένονται συμμετοχές και από το εξωτερικό.

Ο αγώνας περιλαμβάνει έξι ειδικές διαδρομές.

Το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο». Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί το shakedown του αγώνα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13:00 έως τις 16:00 σε διαδρομή μήκους 4,08 χιλιομέτρων. Εκεί, τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα, λίγες ώρες πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος. Κάθε πλήρωμα θα έχει τη δυνατότητα έως και τεσσάρων περασμάτων.

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, στην Κεντρική Πλατεία Θήβας θα στηθεί μια μικρή γιορτή, καθώς οι φίλοι του αθλήματος και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους συμμετέχοντες του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να τους χειροκροτήσουν, λίγες ώρες πριν το πρώτο «Go» στις ειδικές διαδρομές. Η Πανηγυρική Εκκίνηση, θα διεξαχθεί στις 20:30 στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας.

Το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 09:30 από τις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο» και θα αγωνιστεί στην εναρκτήρια Ειδική Διαδρομή του αγώνα, «Θήβα», μήκους 14,91 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 χιλιομέτρων, η οποία θα διεξαχθεί στις 10:26, ενώ το πρωινό loop ειδικών ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», μήκους 17,71 χιλιομέτρων, η οποία θα εκκινήσει στις 11:09. Τα πληρώματα θα επιστρέψουν για ημίωρο Service στη Θήβα και στις 12:39 θα αναχωρήσουν από το χώρο του Service Park προκειμένου να αγωνιστούν και πάλι στις Ειδικές Διαδρομές «Θήβα» (13:02) και «Νεοχωράκι» (13:35). Power Stage του αγώνα, θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει στις 14:18. Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 14:58 στο Μουσικό Ωδείο Θήβας, ενώ στην Πλατεία Κεραμοπούλου, έμπροσθεν του Μουσείου της πόλης, θα λάβουν χώρα οι απονομές στις 17:00.

Τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα, με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων να ολοκληρώνεται μετά την τρίτη Ειδική Διαδρομή του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 92.48 χλμ. και το συνολικό μήκος του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας είναι 136.29 χλμ.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26STEREAS, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τις ομάδες και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 6 Απριλίου και θα εκπνεύσει την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 23:59. Οι δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων-ΣΔΔΑ.

Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΕΛΛΑΔΑ (www.ellada-racingclub.com) και στη σελίδα του Σωματείου στο facebook:

Το ωράριο του αγώνα