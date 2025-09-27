Μπορεί οι περισσότεροι φίλοι των αγώνων και ειδικά του WRC, να τρέχουν στις ειδικές του Ράλλυ Ακρόπολις, όμως υπάρχουν αρκετοί λάτρεις του κλασσικού αυτοκινήτου, που δεν το αλλάζουν με τίποτα. Κάθε χρόνο δίνουν το παρών τους στις όμορφες εκδηλώσεις με τα κλασσικά αυτοκίνητα και τα παραδοσιακά πληρώματα από τον κόσμο. Η ΦΙΛΠΑ, η λέσχη Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου, διοργανώνει φέτος την 53 αγωνιστική της εκδήλωση για τα κλασσικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Το 53ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ.

Οι “σπονδές” στην απαράμιλλη αισθητική και στην ανόθευτη οδηγική αίσθηση της αυθεντικής πλευράς της αυτοκίνησης, ξεκινούν την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου από τα Καμένα Βούρλα και κορυφώνονται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, εξελίσσονται δε σε πανέμορφες διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής του Βόλου που φέτος αποτελεί, χάρη στην αμέριστη υποστήριξη του Δήμου, τη βάση της εκδήλωσης.

Για μία ακόμα χρονιά, η πλειάδα των εκλεκτών ελληνικών και ξένων πληρωμάτων που δήλωσαν συμμετοχή στον αγώνα στις δύο κατηγορίες, Classic Regularity και Touring, θα δώσουν με τα κλασσικά αυτοκίνητα τους, τον καλύτερο εαυτό τους διεκδικώντας φυσικά το έπαθλο, που δεν είναι άλλο παρά η παραδοσιακή «καραμούζα» της ΦΙΛΠΑ. Πάνω απ’ όλα όμως θα απολαύσουν άπαντες στο έπακρο, ως είθισται, μια ξεχωριστή οδηγική εμπειρία!

Κατ’ αρχήν, οι συμμετέχοντες της Classic Regularity οι οποίοι θα κληθούν εντός Ειδικών Διαδρομών Ακριβείας συνολικής απόστασης 498 χλμ., να πετύχουν τον ιδανικό χρόνο με προκαθορισμένη Μ.Ω.Τ., δορυφορική χρονομέτρηση της Anube Sport και live αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Εξίσου απολαυστικός όμως αναμένεται να είναι ο αγώνας και για τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Touring, η οποία έχει μεν περιηγητικό χαρακτήρα με σημαντικά μικρότερο αριθμό-μήκος διαδρομών (285χλμ.) και χαμηλότερη Μ.Ω.Τ, ωστόσο εδώ υφίστανται τέστ και quiz που αναμένεται να κρατήσουν τα πληρώματα σε ευχάριστη εγρήγορση προκαλώντας τους ευφορία!

Τα προεόρτια της φετινής εκδήλωσης ξεκινούν με τον Τεχνικό και Διοικητικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου από τις 15.00’ έως τις 20.30’ στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου (Γρανικού 2 και Χειμάρρας, Μαρούσι).

Η εκκίνηση του 53ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ θα δοθεί με τη λαμπρότητα που του αξίζει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 12.30’ στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα, όπου ο Δήμος θα προσφέρει ένα πρωϊνό κέρασμα. Από εκεί όλα τα πληρώματα θα κινηθούν σε περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος όπως, Θερμοπύλες, Πελασγία, Πτελεός, Νήες για να καταλήξουν στην Αμαλιάπολη. Εκεί θα λάβουν χώρα, ο τερματισμός του πρώτου σκέλους για την κατηγορία Touring και η ανασυγκρότηση για την κατηγορία Classic Regularity.

Φεύγοντας από την Αμαλιάπολη, η «μάχη» για τα πληρώματα της Classic Regularity θα συνεχισθεί σε εκπληκτικές διαδρομές στους πρόποδες του όρους Όθρυς και δια μέσου Αλμυρού και Βόλου θα τερματίσουν στο ξενοδοχείο Valis Hotel Resort στην Αγριά Βόλου όπου και θα καταλύσουν άπαντες.

Η εκκίνηση της δεύτερης μέρας θα δοθεί το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στις 10.00’ από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Αγριάς και εξελίσσεται σε ειδυλλιακές περιοχές πέριξ του Πηλίου έχοντας το πλέον ιδανικό φόντο: το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας του Παγασητικού Κόλπου!

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα πληρώματα θα διέλθουν από τους οικισμούς, Άγιος Βλάσιος, Άφυσσος, Μετόχι και Μηλίνα με τελικό προορισμό την Αγία Κυριακή, ένα υπέροχο, γραφικό, ψαροχώρι στο νοτιότερο άκρο του ποδιού της Μαγνησίας όπου και ολοκληρώνεται το δεύτερο σκέλος της μέρας για την κατηγορία Touring.

Αντίθετα η κατηγορία Regularity μετά την ωριαία ανασυγκρότηση θα συνεχίσει τη μεγάλη περιπέτεια και αφού διέλθει από, Λαύκο, Μετόχη, Νεοχώρι, Μηλιές και Καλά Νερά θα τερματίσει και πάλι στο ξενοδοχείο Valis Hotel Resort.

To Σάββατο 4 Οκτωβρίου, τρίτη και τελευταία μέρα της εκδήλωσης, η δράση ξεκινά το πρωί στις 10.30’ με αφετηρία το Ηρώο στην παραλία της πόλης του Βόλου και περιλαμβάνει φημισμένες ορεινές διαδρομές του Πηλίου που αναμένεται να ικανοποιήσουν όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Πιο συγκεκριμένα το πρώτο σκέλος της μέρας διέρχεται από, Πορταριά, Χάνια, Κισσό, Μούρεσι, Τσαγκαράδα και Μηλιές.

Η καταπράσινη Βυζίτσα θα αποτελέσει τον τερματισμό της κατηγορίας Touring και το σημείο ανασυγκρότησης της κατηγορίας Classic Regularity, η οποία στη συνέχεια μέσω μιας τελευταίας, μικρής σχετικά διαδρομής θα τερματίσει στον Άγιο Λαυρέντιο, όπου και θα πέσει η καρό σημαία του 53ου Διεθνούς Ράλλυ.

Το βράδυ του Σαββάτου στις 21.00’ στο ξενοδοχείο Valis Hotel Resort θα πραγματοποιηθεί Gala απονομής των επάθλων στους νικητές όλων των κατηγοριών και η βραδιά θα κλείσει με δείπνο.

Η φετινή μεγάλη γιορτή του κλασσικού αυτοκινήτου ωστόσο επιφυλάσσει και μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη για τους κατοίκους της πόλης του Βόλου, καθώς το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο 53ο Διεθνές Ράλλυ θα παρατεθούν από τις 10.00’ έως 17.00’ στο Ηρώο της παραλίας της πόλης, προσφέροντας τη σπάνια ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να θαυμάσουν από κοντά μερικούς από τους θρύλους της αυτοκίνησης. H στατική έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την λέσχη ΦΙΟ Βόλου.

Η ΦΙΛΠΑ έχει την αμέριστη συμπαράσταση και ευχαριστεί τους Δήμους Καμένων Βούρλων, Βόλου, Πηλίου, την Δημοτική Ενότητα Αγίου Λαυρεντίου, τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (Ο.Λ.Β.ΑΕ.) και τη λέσχη ΦΙΟ Βόλου για την πολύτιμη συνδρομή τους στην οργάνωση του 53ου Διεθνούς Ράλλυ, και τις εταιρείες υποστηρικτές-χορηγούς, Instacar, Voyager, Interamerican, Μπισκότα Παπαδοπούλου και Ι. ΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου.