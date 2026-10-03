Μια γιορτή εξελίχθηκε σε εφιάλτη το πρωί του Σαββάτου στο Νιουκάσλ της Αυστραλίας. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών της ομάδας ράγκμπι Newcastle Knights, που είχαν παραταχθεί στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν την αποστολή, η οποία έφευγε για το Σίδνεϊ, εν όψει του μεγάλου τελικού του National Rugby League (NRL) αύριο Κυριακή.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, τοπική ώρα, στον κυκλικό κόμβο της Newcastle Link Road, στο προάστιο Γουόλσεντ, στα δυτικά της πόλης. Χιλιάδες φίλαθλοι περίμεναν το πούλμαν των παικτών για να το αποθεώσουν, όταν το όχημα εισήλθε στο πλήθος.

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