Σε μία κίνηση που μοιάζει να ανοίγει νέο κεφάλαιο στην εξέλιξη της Formula 1, η Ferrari παρουσίασε μία μοναδική στο είδος της, πίσω αεροτομή με δυνατότητα περιστροφής. Η συγκεκριμένη έχει τραβήξει τα βλέμματα των μηχανικών και των ανταγωνιστών, γιατί ενδεχομένως αλλάζει τα δεδομένα στην αεροδυναμική συμπεριφορά και τη διαχείριση του φορτίου.

Η ιδέα πίσω από την περιστρεφόμενη αεροτομή είναι σχετικά απλή στην αρχή της, αλλά επαναστατική στην εφαρμογή της: αντί για ένα στατικό πίσω πτερύγιο που απλώς δημιουργεί αεροδυναμικό φορτίο προς τα κάτω, το σύστημα επιτρέπει στο ίδιο το στοιχείο να αλλάζει διαρκώς τη γεωμετρία του, προσαρμόζοντας τη γωνία και την ορμή της ροής αέρα σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την ταχύτητα, τις πλευρικές δυνάμεις και τις απαιτήσεις πρόσφυσης.

Με αυτό τον τρόπο μεταβάλλει συνεχώς την κάθετη δύναμη, βελτιώσει τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, ενώ παράλληλα αντισταθμίζει πλευρικές δυνάμεις στις στροφές, προσαρμόζοντας τη γωνία ώστε να δημιουργεί προσαρμοσμένο «ρεύμα» αέρα πίσω από το μονοθέσιο.

Η πίσω περιστρεφόμενη αεροτομή προσφέρει ουσιαστικά μία «αεροδυναμική εξισορρόπηση» του μονοθεσίου, περνώντας από υψηλό κάθετο φορτίο στις στροφές σε χαμηλή αντίσταση στις ευθείες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή ρυθμίσεων με pits ή τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο. Η ικανότητα αυτή να αλλάζεις την αεροδυναμική συμπεριφορά «εν κινήσει» είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.

Το τεχνικό υπόβαθρο

Η λειτουργία αυτής της νέας αεροτομής βασίζεται σε ένα σύνολο μικρών ενεργοποιητών και αισθητήρων ροής αέρα, που επικοινωνούν με το κεντρικό σύστημα ελέγχου. Με βάση δεδομένα όπως η ταχύτητα, η κλίση και η πίεση του αέρα, το σύστημα μπορεί να αλλάζει τη γωνία του περιστρεφόμενου στοιχείου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Όπως είναι λογικό, η κίνηση της Ferrari έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ των ανταγωνιστών και των τεχνικών αναλυτών. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας γενιάς αεροδυναμικών «κινούμενων» στοιχείων, που δεν περιορίζονται σε στατικές διατάξεις αλλά μπορούν να λειτουργούν δυναμικά, όπως ακριβώς οι μεταβαλλόμενες πτέρυγες στα σύγχρονα αεροπλάνα.