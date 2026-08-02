Την ώρα που ο 19χρονος Kimi Antonelli πρωταγωνιστεί στη Formula 1 και διεκδικεί τον παγκόσμιο τίτλο με τη Mercedes, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δικαστική διαμάχη που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εξωαγωνιστικά θέματα της χρονιάς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο πρώην μάνατζέρ του, Giovanni Minardi, κατέθεσε αγωγή σε δικαστήριο της Μπολόνια ζητώντας αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε την αμοιβή που θεωρεί πως δικαιούται για τη συμβολή του στα πρώτα χρόνια της καριέρας του οδηγού της Mercedes.

Ο Giovanni Minardi δεν είναι άγνωστο όνομα στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι γιος του Giancarlo Minardi, ιδρυτή της ιστορικής ομάδας Minardi της Formula 1. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Antonelli εντάχθηκε στη Minardi Management το 2014, όταν ήταν ακόμη παιδί, με τον Minardi να συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση και την εξέλιξη της αγωνιστικής του πορείας. Μάλιστα, φέρεται να είχε οργανώσει δοκιμή για την ένταξή του στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Ferrari, αρκετά χρόνια πριν ο Ιταλός καταλήξει τελικά στη Mercedes.

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με τη μετάβαση του Antonelli στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Mercedes το 2018

Σύμφωνα με την πλευρά του Minardi, η συνεργασία διακόπηκε χωρίς να υπάρξει η αποζημίωση που θεωρεί ότι προβλεπόταν για τη δουλειά που είχε προηγηθεί. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια Antonelli φέρεται να θεώρησε ότι δεν υπήρχαν πλέον οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας. Η διαμάχη βρίσκεται εδώ και περίπου έναν χρόνο σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να μην έχουν καταφέρει να φτάσουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Ο δικηγόρος του Giovanni Minardi δήλωσε ότι ο πελάτης του κατέφυγε στη Δικαιοσύνη επειδή εξαντλήθηκαν όλες οι άλλες επιλογές

Όπως ανέφερε, ο πρώην μάνατζερ θεωρεί πως τα χρόνια δουλειάς, οι θυσίες και οι επενδύσεις που έκανε για την εξέλιξη του νεαρού οδηγού δεν αναγνωρίστηκαν επαρκώς, γεγονός που τον οδήγησε στην κατάθεση της αγωγής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα μπορούσαν να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα που είχαν εμπλοκή στη μετάβαση του οδηγού στη Mercedes, μεταξύ αυτών και κορυφαία στελέχη της γερμανικής ομάδας.

Πονοκέφαλος εν μέσω μάχης τίτλου

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Antonelli διανύει την πιο σημαντική περίοδο της μέχρι τώρα καριέρας του, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της μάχης για το πρωτάθλημα της Formula 1. Παρότι η δικαστική υπόθεση δεν σχετίζεται άμεσα με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, προσθέτει έναν ακόμη πονοκέφαλο σε μια ήδη απαιτητική σεζόν για τον νεαρό Ιταλό, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τόσο την πίεση της πίστας όσο και μια υπόθεση που αφορά τα πρώτα βήματα της καριέρας του.