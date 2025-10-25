Η ομάδα της ΦΙΛΠΑ ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και την απογοήτευση που ενδέχεται να προκληθεί στους φίλους και συμμετέχοντες της εκδήλωσης. Σε ανακοίνωσή της η Οργανωτική Ομάδα της ΦΙΛΠΑ αναφέρει:

« Η προγραμματισμένη 9η Ανάβαση Πάρνηθας ΦΙΛΠΑ, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο (σήμερα) Σάββατο 25 Οκτωβρίου, δυστυχώς ακυρώνεται λόγω ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών που προέκυψαν κυριολεκτικώς την τελευταία στιγμή, καθιστώντας αδύνατη την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, του Σωματείου καθώς και την ποιότητα της διοργάνωσης, αξίες αδιαπραγμάτευτες για την ΦΙΛΠΑ και απόλυτη προτεραιότητα της. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την στήριξη και την αγάπη που δείχνετε διαχρονικά στην ΦΙΛΠΑ και στις δράσεις της. Θα επανέλθουμε σύντομα με νέες ημερομηνίες και εκδηλώσεις που θα μας φέρουν ξανά κοντά στο κοινό μας πάθος, τα ιστορικά οχήματα».