Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το 2026 θα είναι χρονιά ορόσημο για το άθλημα της Formula 1. Όχι μόνο θα υπάρχουν για πρώτη φορά 11 ομάδες στο Grid (με την προσθήκη της Cadillac), αλλά και επειδή οι νέοι κανονισμοί θα μεταμορφώσουν πλήρως το αγώνισμα. Δείτε πως:

Τα μονοθέσια θα λειτουργούν με πλήρως βιώσιμο καύσιμο: Η FIA δεσμεύεται για φιλικούς προς το περιβάλλον αγώνες και για αυτό το λόγο, τα μονοθέσια θα λειτουργούν με 100% βιώσιμο καύσιμο. Κάτι που τους βρίσκει όλους σύμφωνους, με μοναδικό αρνητικό το υψηλό κόστος τους.

Υβριδικές μηχανές: Από του χρόνου, η ισχύς του θερμικού V6 κινητήρα των μονοθεσίων μειώνεται από τα 550kW σε 400kW, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα από 120kW σε 350kW. Παράλληλα, διπλασιάζεται και η η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να ανακτηθεί κατά το φρενάρισμα.

Νέες, μικρότερες διαστάσεις: Τα νέα μονοθέσια θα είναι μικρότερα, στενότερα και ελαφρύτερα. Πιο συγκεκριμένα, το μεταξόνιο μειώνεται από τα μέγιστα 3600 mm στα 3400 mm, ενώ το πλάτος θα μειωθεί από τα 2000 mm στα 1900 mm, ενώ και το μέγιστο πλάτος του δαπέδου θα μειωθεί κατά 150 mm. Παράλληλα και το βάρος θα μειωθεί στο ελάχιστο των 768 κιλών, δηλαδή 30 κιλά λιγότερα από τα φετινά. (722 κιλά όχημα και οδηγός και 46 κιλά ελαστικά).

Με νέα συστήματα Ενεργής Αεροδυναμικής: Από το 2026, τα μονοθέσια θα εξοπλίζονται με κινητές εμπρός και πίσω αεροτομές για μεγαλύτερες ταχύτητες στις στροφές, έχοντας τη λειτουργία Z-Mode. Στις ευθείες οι οδηγοί θα μπορούν να επιλέγουν την λειτουργία X-Mode για κορυφαία τελική ταχύτητα που θα φτάνει μέχρι και τα 355χλμ./ώρα.

Αντικατάσταση του DRS: Το DRS θα αντικατασταθεί από το Manual Override Mode (MOM). Ο οδηγός θα έχει πρόσβαση σε επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια για να μειώσει την αντίσταση, δίνοντας μια νέα διάσταση στις στρατηγικές προσπεράσεων, την οποία μάλιστα θα ενεργοποιεί όποτε ο ίδιος κρίνει.