Το ιστορικό Ράλλυ Παλάδιο, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Δεκεμβρίου, δίνει τη θέση του στο TARMAC RALLY SPRINT ΝΕΜΕΑΣ Ε.Δ.ΨΑΡΙ. Ο αγώνας προσμετρά στους θεσμούς του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου, καθώς και στο Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ασφάλτου 2026 για τα Ιστορικά αυτοκίνητα.

Όταν το αρχικό αθλητικό σωματείο δήλωσε αδυναμία να φέρει εις πέρας τη διοργάνωση, η Επ.Α. προχώρησε σε άμεση αντικατάσταση για να σωθεί ο αγώνας. Το Σωματείο Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. που γνωρίζει τους αγώνες «από μέσα», αφού απαρτίζεται κυρίως από τους ίδιους τους οδηγούς-αθλητές ανέλαβε την ευθύνη του μεγάλου τελικού αλλά και τη διοργάνωση του αγώνα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη φιλόξενη περιοχή της Νεμέας, στην Ειδική Διαδρομή «Ψάρι», η οποία θα έχει μήκος 12,25 χλμ., με τα πληρώματα να διαγωνίζονται σε αυτή τρεις φορές.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης διαμορφώνεται ως εξής:

Αναγνωρίσεις: Κυριακή 29 Νοεμβρίου από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 16.00π.μ. ,

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 16.00π.μ. και Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 16.00π.μ.

Διοικητικός Έλεγχος: Στην αίθουσα του Δημαρχείου Νεμέας το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 14.00

Τεχνικός Έλεγχος: Στον χώρο της κεντρικής Πλατείας της Νεμέας στις 5 Δεκεμβρίου, ώρα 14.00 εως 17.00

Επίσημη Εκκίνηση: Από την κεντρική Πλατεία της Νεμέας, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου , ώρα 19.00.

Εκκίνηση Αγώνα: Από το Service Park, το οποίο θα βρίσκεται στον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νεμέας, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου , ώρα 09.00π.μ..

Τελετή Απονομής Επάθλων : Στην κεντρική Πλατεία της Νεμέας , την Κυριακή Δεκεμβρίου αμέσως μετά την λήξη του Parc Ferme.

Η Ειδική Διαδρομή «Ψάρι» είχε συμπεριληφθεί σε μια διαφορετική εκδοχή στο Ράλλυ Ακρόπολις του 2014. Ο αθλητής και συνοδηγός του Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α., Γιάννης Ραβάνης, ο οποίος είχε συμμετάσχει στον συγκεκριμένο αγώνα, «χαρτογραφεί» λεκτικά τη διαδρομή:

«Στο Ράλλυ Ακρόπολις του 2014, η ειδική διαδρομή “Ψάρι” (Ε.Δ. 3 & 6) ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές και απαιτητικές του αγώνα. Εκείνη τη χρονιά, το Ράλλυ Ακρόπολις προσμετρούσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ (ERC). Η διαδρομή ξεκινούσε από την έξοδο του Γαλατά προς Καλιάνους. Τα πρώτα 7 χιλιόμετρα είναι έντονα ανηφορικά, τεχνικά, στενά και γεμάτα συνεχείς στροφές. Στη συνέχεια, ο δρόμος γίνεται κατηφορικός με κλειστές στροφές, ενώ προς το τέλος εξομαλύνεται μέχρι την είσοδο του χωριού Ψάρι. Μέσα στον οικισμό, η άσφαλτος στενεύει και γίνεται πιο γλιστερή. Η κατηφόρα συνεχίζεται με γρήγορο ρυθμό για τα επόμενα 4,6 χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό της ειδικής. Ήταν μια ειδική που κέρδισε τις εντυπώσεις των ξένων οδηγών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς θεωρήθηκε η πιο ενδιαφέρουσα οδηγικά και απαιτητική διαδρομή…»

Πηγή: assoaa@ymail.com – www.assoaa.gr