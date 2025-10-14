Το πρωτάθλημα Αναβάσεων συνεχίσθηκε το Σαββατοκύριακο με 82 συμμετοχές στον Αχλαδόκαμπο.

Η διαδρομή προετοιμάστηκε τις προηγούμενες εβδομάδες από τα στελέχη του Σωματείου σχετικά με τον καθαρισμό της διαδρομής, την σηματοδότηση, τα μέτρα ασφαλείας, κατά πολύ αυξημένα από άλλες χρονιές, τις θέσεις των θεατών και τον χώρο των pits.

Ο εξαιρετικά καλός καιρός όλο το Σαββατοκύριακο και η πολύ καλή ποιότητα του οδοστρώματος έδωσαν την ευκαιρία στους αθλητές να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να σημειώσουν επιδόσεις που έσπασαν τα ρεκόρ σε πολλές κατηγορίες και κλάσεις.

To Σάββατο στις δοκιμές είχαμε πάρα πολλές εγκαταλείψεις από μηχανικές βλάβες και μικροεξόδους, τόσες πολλές που δεν επέτρεψαν χρονικά να γίνει το τρίτο σκέλος.

Τα περιστατικά αυτά αντιμετωπίστηκαν όσο πιο γρήγορα γίνονταν, με μοναδική προτεραιότητα της οργάνωσης να είναι να αποκατασταθεί απόλυτα το οδόστρωμα για να είναι ασφαλές για την συνέχεια του αγώνα. Με αποκορύφωμα στο τέλος του δεύτερου σκέλους των δοκιμών, να έχουμε μηχανική βλάβη με χυμένα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων στο οδόστρωμα, για τέσσερεις στροφές! Το Σάββατο μόνο καταναλώθηκαν επτά τσουβάλια από το ειδικό υλικό απορρόφησης λαδιών, ώστε να αποκατασταθεί το οδόστρωμα.

Στον αγώνα της Kυριακής τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα, με ελάχιστα περιστατικά, και ταχύτατη ροή των αγωνιστικών, με αποτέλεσμα η αγωνιστική διαδικασία να κυλίσει ομαλά και να μην ταλαιπωρηθούν θεατές και αθλητές.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τα σημεία θέασης της διαδρομής, τοποθετήθηκαν από τα στελέχη της οργάνωσης σε ασφαλή σημεία και απόλαυσαν ήχο, εξαιρετικό θέαμα και μάχες στο δευτερόλεπτα.

Στην ομάδα Α και στην μάχη WRC εναντίον R5 αυτή τη φορά νικητής ο Μ. Ευθυμίου μπροστά από τον Χ. Λάππα. Ανάλογες μάχες είχαμε και στις κλάσεις της Ομάδας Α.

Στην Ομάδα Ν για άλλη μια φορά ο Μ. Μπενής με Mitsubishi evo 9 μπροστά από τον Ι. Χαραλαμπόπουλο με Honda Type R.

Στην ομάδα Ε επική μάχη για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου στα 12,8 χλμ. της συνολικής διαδρομής του αγώνα με πρώτο τον Ε. Καλκούνο με BMW M3 ,μπροστά από τον Κ. Ντόφη με Ford Escort Mk2.

Στην FS επική μάχη με πρώτο τον Π. Παρθένη με Mitsubishi Evo 9 ,με διαφορά 35 εκατοστά του δευτερολέπτου από τον Ν. Παπαδόπουλο με Skoda Fabia.

Για να γίνει η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου βοήθησαν ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ο Δήμαρχος Ι. Μαλτέζο και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Χορηγοί ήταν η SEAJETS , το ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΟΡΙΤΖΙΝΑΛ και τα λιπαντικά IADA.