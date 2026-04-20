Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων έγινε χθες Κυριακή (19/4) στη Ριτσώνα. Χιλιάδες θεατές που έφθασαν από νωρίς το πρωί, στα γνωστά σημεία με τα θεαματικά περάσματα χειροκρότησαν τις προσπάθειες των 114 οδηγών που συμμετείχαν στον αγώνα.

Η Ανάβαση στην Ριτσώνα – έχει μήκος 3.1 km- είναι γρήγορη και τεχνική. Το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην Αθήνα συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές κυρίως ότι οι καιρικές συνθήκες – όπως χθες- είναι καλές.

Αλλά και οι οδηγοί που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων αγαπούν την Ανάβαση στη Ριτσώνα. Την έχουν μάθει τόσο καλά που πάντα κατεβάζουν τους χρόνους τους.

Εντυπωσίασε ο Μάριος Ηλιόπουλος

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη Formula Saloon ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος εντυπωσίασε για άλλη μια χρονιά με τις επιδόσεις του στην Ανάβαση Ριτσώνας.

Ο οδηγός του Ford Fiesta κατέρριψε το ρεκόρ διαδρομής της Ανάβασης στο πρώτο ανέβασμα, πετυχαίνοντας χρόνο 1:58:80 και στη συνέχεια πίεσε ακόμη περισσότερο, σταματώντας τα χρονόμετρα στο δεύτερο σκέλος στο 1:58:04.

Αυτή ήταν η τρίτη φετινή διαδοχική νίκη του Μάριου Ηλιόπουλου στη Formula Saloon, ο οποίος επικράτησε και στην FST.

Στην επιστροφή του στην Ανάβαση Ριτσώνας, ο Ευάγγελος Γεωργούλας με Mitsubishi Lancer Evo IX ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στη Formula Saloon, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον Πιτ Παρθένη με Mitsubishi Lancer Evo IX.

Μια θέση πιο πίσω βρέθηκε ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, ο οποίος με το Citroen Saxo επικράτησε στην FSA2L. Πέμπτος στη Formula Saloon και πρώτος στην FST2 ολοκλήρωσε την Ανάβαση Ριτσώνας ο Ευάγγελος Χαντζής με Alfa Romeo 75.

O Απόστολος Κούσης με Honda Civic Type R FN2 επικράτησε στην FSA, καθώς ο επικεφαλής της κλάσης έπειτα από το σκέλος Γιώργος Κατσαρός δεν εκκίνησε στο δεύτερο σκέλος, εγκαταλείποντας την προσπάθειά του με το Ford Escort MKII.

Ο Μηνάς Μπενής ενώ πήγαινε για ακόμη μια νίκη στην Ομάδα Α τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων και έπεσε στη 2η θέση. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, οι αγωνοδίκες επέβαλαν την ποινή στον οδηγό του Skoda Fabia R5, καθώς το πλάτος των ελαστικών του αυτοκινήτου ήταν μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο βάσει κανονισμών. Η ίδια ποινή επιβλήθηκε, για τον ίδιο λόγο και στον Χρήστο Λάππα (Ford Fiesta R5), ο οποίος από τη δεύτερη θέση υποχώρησε στην τέταρτη.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, νικητής της Ομάδας Α και της κλάσης Α8 αναδείχθηκε ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, παραμένουν προσωρινά, καθώς οι δύο αγωνιζόμενοι προτίθενται να καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης των αγωνοδικών.

Στην Ομάδα Α έως 2 Λίτρα, ο Βασίλης Μπάτζανος (Citroen Saxo VTS) δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα από τους αντιπάλους του, κερδίζοντας με άνεση τη νίκη στην κατηγορία. Ο περσινός Πρωταθλητής της Α έως 2 Λίτρα ήταν παράλληλα και ο ταχύτερος στην κλάση Α6 ενώ τερμάτισε προσωρινά και στην τρίτη θέση της Ομάδας Α. Μάχη εκτυλίχθηκε για τη δεύτερη θέση με τον Σταμάτιο Μάριο Δημητρόπουλο με Citroen Saxo να ξεπερνάει στο τέλος το εμπόδιο του Βασίλη Ανάγνου (Citroen Saxo VTS), ο οποίος αρκέστηκε τελικά στη δεύτερη θέση. Τους ακολούθησαν στην Α έως 2 Λίτρα ο Ανδρέας Μαραγκάκης (Peugeot 106 S16) και ο Βίκτωρας Ρέκκας (Citroen Saxo VTS). Τη νίκη στην Α7 κατέκτησε ο Πανάγγελος Ρέκκας με Honda Civic Type R EP3.

Ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος κυριάρχησε απόλυτα τόσο στην Ομάδα Ν όσο και στη Ν έως 2 Λίτρα, οδηγώντας το Honda Civic Type-R. Ο 35χρονος οδηγός πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο και στα δύο σκέλη της ανάβασης και πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του στην Ανάβαση Ριτσώνας, κερδίζοντας παράλληλα και την κλάση Ν3. Έντονος ήταν ο συναγωνισμός για τις πιο πίσω θέσεις, με τέσσερις οδηγούς να δίνουν μάχη μέχρι το τελευταίο μέτρο. Στη δεύτερη θέση και στις δύο κατηγορίες τερμάτισε ο Διονύσης Γιαννούλης με Honda Civic Type-R EP3, ο οποίος διατήρησε τη θέση του μέχρι το τέλος ύστερα από ωραία μονομαχία με τον Ιωακείμ Θέο. Ο τελευταίος, επίσης με Honda Civic Type R EP3, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση στη Ν και στη Ν έως 2 Λίτρα, αφήνοντας για μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω του τον νεαρό Σπύρο Γιαννάκη (Honda Civic Type R EP3).

Εντυπωσίασε ο Κωνσταντίνος Σάκκος, ο οποίος επικράτησε στην κλάση Ν2 με αντεπίθεση στο δεύτερο σκέλος του αγώνα. Στην πρώτη του συμμετοχή στην Ανάβαση Ριτσώνας, ο 21χρονος οδηγός πήρε τη νίκη στην κατηγορία, ξεπερνώντας στο δεύτερο ανέβασμα το εμπόδιο του Παναγιώτη Σμυρναίου (Peugeot 106 S16), ο οποίος τερμάτισε δεύτερος στη Ν2. Το βάθρο της κλάσης συμπλήρωσε ο Νικόλαος Καραδήμας με Peugeot 106 S16. Στην κλάση Ν4, πρώτευσε ο Αναστάσιος Χατζηχρήστου με Mitsubishi Lancer Evo IX. Μηχανική βλάβη αντιμετώπισε το Mitsubishi Lancer Evo IX του Ταξιάρχη Ασημακόπουλου, με αποτέλεσμα να τεθεί νωρίς εκτός αγώνα.

Στην Ομάδα Ε, τη νίκη κατέκτησε ο Ευάγγελος Τσιούρης με Renault Clio, ο οποίος δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τους αντιπάλους του.

Ο Γιαννιώτης οδηγός ήταν ταχύτερος τόσο στην Ομάδα Ε έως 2 Λίτρα όσο και στην κλάση Ε11, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στη δεύτερη θέση της Ομάδας Ε τερμάτισε ο Γιώργος Κεχαγιάς με Ford Sierra RS Cosworth, ο οποίος ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο σκέλος και κατάφερε να «προσπεράσει» τον Νικόλαο Αργυράκη.

Ο τελευταίος, με Citroen Saxo, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση της Ομάδας Ε, κατακτώντας παράλληλα τη δεύτερη θέση στην Ε έως 2 Λίτρα και την πρώτη στην κλάση Ε10. Ο Κεχαγιάς, πέρα από τη δεύτερη θέση στη γενική της Ομάδας Ε, αναδείχθηκε πρώτος στην κλάση Ε12. Το βάθρο της Ε έως 2 Λίτρα συμπλήρωσε ο Κρητικός Μιχαήλ Ζερβάκης με Peugeot 106, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση της Ομάδας Ε. Τον ακολούθησαν στην Ε οι Ηλίας Ασημακόπουλος (Ford Sierra) και Γιώργος Κουρνιάτης (Ford Escort MKII).

Οδηγώντας αλάνθαστα το Ford Escort MKII, ο Ιωάννης Κάτσικας κέρδισε την κατηγορία των Ιστορικών. Ο Γιώργος Γαβριηλίδης με Ford Escort MKI ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας μια θέση πιο πίσω τον 27χρονο Κλέων Τσέτη με Lada VFTS.

Το χειροκρότημα των θεατών απέσπασαν τα 15 αυτοκίνητα Drift που ανέβηκαν στη διαδρομή πλαγιολισθαίνοντας. Χωρίς να έχουν στόχο το χρονόμετρο, οι 15 οδηγοί πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των κατηγοριών και των κλάσεων έχουν ως εξής:

Ομάδα Α – Προσωρινά: Μιχάλης Ευθυμίου (Ford Escort)

Ομάδα Α έως 2 Λίτρα: Βασίλειος Μπάτζανος (Citroen Saxo VTS)

Ομάδα Ν: Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Honda Civic Type R EP3)

Ομάδα Ν έως 2 Λίτρα: Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Honda Civic Type R EP3)

Ομάδα Ε: Ευάγγελος Τσιούρης (Renault Clio)

Ομάδα Ε έως 2 Λίτρα: Ευάγγελος Τσιούρης (Renault Clio)

Formula Saloon: Μάριος Ηλιόπουλος (Ford Fiesta)

Ιστορικά: Ιωάννης Κάτσικας (Ford Escort RS2000 MKII)

Α6: Βασίλειος Μπάτζανος (Citroen Saxo VTS)

Α7: Πανάγγελος Ρέκκας (Honda Civic Type R)

Α8-Προσωρινά: Μιχάλης Ευθυμίου (Ford Escort)

Ν2: Κωνσταντίνος Σάκκος (Peugeot 106 S16)

Ν3: Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Honda Civic Type R EP3)

Ν4: Αναστάσιος Χατζηχρήστου (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Ε10: Νικόλαος Αργυράκης (Citroen Saxo)

Ε11: Ευάγγελος Τσιούρης (Renault Clio)

Ε12: Γεώργιος Κεχαγιάς (Ford Sierra)

FST: Μάριος Ηλιόπουλος (Ford Fiesta)

FST2: Ευάγγελος Χαντζής (Alfa Romeo 75)

FSA: Απόστολος Κούσης (Honda Civic Type R FN2)

FSA2L: Γεώργιος Γιαννόπουλος (Citroen Saxo)

Ιστορικά – Κλάση έως 2000 κ.εκ.: Ιωάννης Κάτσικας (Ford Escort RS2000 MKII)

Διοργανωτής της Ανάβασης Ριτσώνας ήταν το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ). Στο πλευρό των οργανωτών βρέθηκαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων. Χορηγοί του αγώνα ήταν το myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση) και η Seajets. Υποστηρικτές ήταν η Racing Star, η Clevermedia και η Prista Oil. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το STAR Κεντρικής Ελλάδας, οι 4Τροχοί και το 321Go.

Οι πληροφορίες για τον αγώνα προέρχονται από το Γραφείο Τύπου – Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ)

Ιστοσελίδα αγώνα : https://agonistiko.gr/index.php/climbs/2026-ritsona-climb

Facebook : http://www.facebook.com/RitsonaHillclimb/

https://www.facebook.com/asma.agonistiko/