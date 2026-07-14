Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο του περασμένου βρετανικού Grand Prix της Formula 1 στο Silverstone, καθώς άγνωστοι έκλεψαν δύο κράνη από το φορτηγό του εκπαιδευτικού προγράμματος Red Bull STEMx, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε δράσεις για μαθητές.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρώην μηχανικός της Red Bull Racing και νυν πρεσβευτής της ομάδας, Calum Nicholas, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, τα κράνη είχαν κατασκευαστεί ειδικά για τις επισκέψεις του προγράμματος σε σχολεία και δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν εγκαίρως πριν από τις προγραμματισμένες καλοκαιρινές δράσεις.

«Στερήσατε κάτι από τα παιδιά»

So, Silverstone… To the thieves that decided to steal the helmets from the Red Bull STEMx van, just know that you’ve deprived the kids from the schools it’s due to visit this summer, as they cannot be replaced in time. Also worth noting that the whole thing is on CCTV, so the… — Calum Nicholas (@F1mech) July 6, 2026



Στο μήνυμά του, ο Nicholas απευθύνθηκε ευθέως στους δράστες, επισημαίνοντας ότι η κλοπή δεν πλήττει τη Red Bull αλλά τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. «Απλώς να γνωρίζετε ότι στερήσατε από τα παιδιά των σχολείων που πρόκειται να επισκεφθεί το πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι μια σημαντική εμπειρία, καθώς τα κράνη δεν μπορούν να αντικατασταθούν εγκαίρως», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο χώρος καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας και πως ίσως θα ήταν καλύτερο οι υπεύθυνοι να τα επιστρέψουν.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το περιστατικό έχει ήδη δηλωθεί στις τοπικές Αρχές και ότι το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης έχει παραδοθεί στην αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τι είναι το πρόγραμμα STEMx

These are the two REPLICA helmets we’re looking for. https://t.co/CCKIT03kQB pic.twitter.com/G9gwgir1gb — Calum Nicholas (@F1mech) July 6, 2026



Το Red Bull STEMx δημιουργήθηκε το 2024 σε συνεργασία με το Milton Keynes College Group και αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Drive for Change» της ομάδας. Στόχος του είναι να φέρει μαθητές, κυρίως από κοινωνικές ομάδες με περιορισμένες ευκαιρίες, σε επαφή με τον κόσμο της Formula 1 και των επιστημών. Μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο κινητό εκπαιδευτικό κέντρο, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν από κοντά την τεχνολογία της Formula 1, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δουν και να δοκιμάσουν αντίγραφα αγωνιστικών κρανών, όπως εκείνα που αφαιρέθηκαν στο Silverstone.

Έκκληση για πληροφορίες

Ο Nicholas δημοσίευσε φωτογραφίες των δύο κρανών που αναζητούνται και κάλεσε όσους βρέθηκαν στο Silverstone και ενδεχομένως γνωρίζουν κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσουν με τις Αρχές. Όπως τόνισε, η αξία των αντικειμένων δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά κυρίως εκπαιδευτική, καθώς αποτελούν βασικό μέρος των δράσεων που πραγματοποιεί το πρόγραμμα για να εμπνεύσει τη νέα γενιά να ασχοληθεί με την τεχνολογία και τη μηχανολογία.