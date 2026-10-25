O Θωμάς Κρασώνης, ετοιμάζεται για την τελική φάση του τοπικού πρωταθλήματος, NASCAR Brasil Series, για το 2026. Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, αναχωρεί για την Βραζιλία και την 1η Νοεμβρίου ξεκινάει έναν ακόμη δύσκολο αγώνα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κρίσιμους σταθμούς. Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου με τους δύο ημιτελικούς που θα φιλοξενηθούν στη σφιχτή, οβάλ πίστα του Chapeco, μήκους 1.452 μέτρων. Το φινάλε της σεζόν θα γραφτεί στους μεγάλους τελικούς της 29ης Νοεμβρίου, στη γρήγορη πίστα της Brasilia, η οποία εκτείνεται σε 5.384 μέτρα και διαθέτει μόλις πέντε στροφές.

Εκεί, ο Κρασώνης θα βρεθεί απέναντι στους κορυφαίους του θεσμού. Αυτή τη στιγμή, η μάχη του τίτλου είναι οριακή: ο Thiago Camilo (Full Time Sport) προηγείται με 226 βαθμούς, έχοντας σε απόσταση αναπνοής τον Arthur Gama (Cavaleiro Sports) με 225. Στην τρίτη θέση της κατάταξης, με 213 βαθμούς, φιγουράρει ο Gabriel Casagrande της AMattheisVogel, ο οποίος είναι και teammate του Έλληνα οδηγού.

Ο Κρασώνης ταξιδεύει στη Λατινική Αμερική προερχόμενος από μια εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία. Στο φετινό NASCAR Euro Series κατέκτησε την 4η θέση της γενικής στην κορυφαία κατηγορία V8GP (πρώην PRO), συγκεντρώνοντας 453 βαθμούς, στο τιμόνι της θηριώδους Chevrolet Camaro με το #13 της βελγικής PK Carsport. Στη νέα του αυτή αγωνιστική πρόκληση επί βραζιλιάνικου εδάφους, σταθερός υποστηρικτής της προσπάθειάς του παραμένει η Costamare Shipping Company.

Κρασώνης: «Μια μεγάλη ευκαιρία!»

Παραπάνω από ικανοποιημένος για τη νέα ευκαιρία που του δίνεται είναι ο Θωμάς Κρασώνης. «Το πρωτάθλημα της Ευρώπης μπορεί να τελείωσε όμως μια καινούργια ευκαιρία εμφανίστηκε με την ολοκλήρωση της σεζόν! Η ομάδα AΜatheis Vogel που είναι πρωταγωνίστρια στα κορυφαία πρωταθλήματα της Βραζιλίας με προσέγγισε μέσω του φίλου μου Gabriel Casagrande και μου ζήτησε να είμαι ένας εκ των οδηγών της για τους δύο τελευταίους γύρους του NASCAR Βραζιλίας! Δέχθηκα αμέσως, καθώς η ομάδα είναι πάρα πολύ υψηλού επιπέδου και τέτοιες ευκαιρίες πρέπει πάντα να τις αξιοποιείς», τόνισε ο Έλληνας οδηγός.

Και προσέθεσε: «Ο πρώτος αγώνας γίνεται στην πίστα Chapecó στην οβάλ χάραξη της. Ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας καθώς δεν είχε φέτος οβάλ η Ευρώπη και η αλήθεια είναι ότι μου… έλειψε. Άλλωστε η τελευταία επαφή μου με οβάλ ήταν όταν κάναμε προπόνηση, πριν την έναρξη της σεζόν στην Αμερική. Ο τελικός γύρος είναι στην πίστα της Brasilia, όπου θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα. Το format των αγώνων είναι παρεμφερές με αυτό της Ευρώπης. Οι διαφορές είναι ότι στην superpole των χρονομέτρων στη Βραζιλία γίνεται ένας sprint αγώνας με τους κορυφαίους 12 οδηγούς του Q2 αντί για τους δύο γρήγορους γύρους που κάνουμε στους ευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς και ότι και οι δύο αγώνες διεξάγονται την Κυριακή».

Και ολοκλήρωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που δεν τελειώνει ακόμα η αγωνιστική μου σεζόν, διότι νιώθω ότι έχω ακόμα πολλά να δώσω για φέτος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθειά μου, πάνω απ’ όλα την Costamare που είναι πάντα δίπλα μου και φυσικά την οικογένεια και τους φίλους μου».