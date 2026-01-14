Συνέντευξη στην Νατάσσα Βασιλειάδου

Το EKO Rally Acropolis από το 2021 που επέστρεψε -μετά από οκτώ χρόνιας απουσίας στο WRC- μέχρι και το 2025 είχε ως κέντρο τη Λαμία. Οι περισσότερες ειδικές διαδρομές γίνονταν στην Στερεά Ελλάδα. Φέτος όμως κάτι άλλαξε. Το Κέντρο του Αγώνα μεταφέρεται στο Λουτράκι. Ήδη σχεδιάζονται οι Ειδικές Διαδρομές που θα γίνουν για πρώτη φορά το 2026. Ο «δικός» μας αγώνας είναι ένα από τα πιο απαιτητικά και εντυπωσιακά Rally του WRC με σκληρές ειδικές διαδρομές, γεμάτες προκλήσεις και θεαματικές αναμετρήσεις.

Για το φετινό αγώνα αλλά και τις αλλαγές μας μίλησε ο εκτελεστικός Δ/ντής της Motor Sport Greece κ. Αριστοτέλης Βαβουγυιός.

Ποια ήταν τα βασικά κριτήρια για την μεταφορά της έδρας του EKO Rally Acropolis από την Λαμία στο Λουτράκι;

Ο αγώνας φιλοξενήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια στη Λαμία με μεγάλη επιτυχία. Σημαντικό είναι να αναδειχτεί και μια άλλη περιοχή της πατρίδας μας. Η συνέχιση της φιλοξενίας στη Λαμία δημιουργεί τον κίνδυνο της κόπωσης με συνέπεια τη μείωση του επικοινωνιακού ενδιαφέροντος κοινού, φορέων και ΜΜΕ.

Οι συνεχιζόμενες εργασίες και η κατάσταση του εργοταξίου της Π.Ε.Λ. δημιούργησε αβεβαιότητα για την τελική ετοιμότητα και την εικόνα του κέντρου του αγώνα.

Η πρόταση του Λουτρακίου που συνδυάζει την εγγύτητα με την θάλασσα με δεδομένη την εποχικότητα του αγώνα (Ιούνιος), μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες για την διεξαγωγή του αγώνα και για αυτό αναδείχτηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για την προβολή της χώρας μας διεθνώς. Το EKO Rally Acropolis δεν είναι το rally της Στερεάς Ελλάδας ή της Πελοποννήσου. Είναι το rally όλης της Ελλάδας.

Πως φθάσαμε στην επιλογή της πόλης του Λουτρακίου ως νέα έδρα του Rally με ποια διαδικασία;

Φάκελο υποψηφιότητας για την φιλοξενία του αγώνα για τα επόμενα χρόνια κατέθεσαν τρείς Δήμοι:

Αλμυρός Βόλου Λαμιέων Λουτρακίου-Περχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Για την εξέταση των υποψηφιοτήτων συστήθηκε τετραμελής επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από :

Αριστοτέλης Βαβουγυιός -Εκτελεστικός Δ/ντης Motor Sport Greece

Παναγιώτης Πουρναράκης -Πρόεδρος Δ.Σ. Motor Sport Greece

Παύλος Αθανασούλας – Δ/ντής αγώνα

Ανίτα Πασαλή-Αλυτάρχης αγώνα

Όλες οι προτάσεις ήταν άρτιες. Αξιολογήθηκε ως η πλέον κατάλληλη η πρόταση του Λουτρακίου. Η αξιολόγηση της επιτροπής ετέθη προς έγκριση στο Δ. Σ. της Motor Sport Greece και έγινε ομόφωνα δεκτή.

Έχουν καταγραφεί αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία της Λαμίας αλλά και σε επίπεδο πολιτικό και αυτοδιοικητικό κατά την μετάβαση της έδρας; Πως αντιμετωπίστηκαν ;

Φυσικά και υπήρξαν αντιδράσεις και παράπονα από την τοπική κοινωνία αλλά και από άλλους φορείς. Αυτό είναι θετικό καθόσον φαίνεται ότι κάναμε κάτι όχι απλά καλό αλλά πολύ καλό.

Δείχνει επίσης την επιτυχία της διεξαγωγής του αγώνα και την αγάπη της τοπικής κοινωνίας για το άθλημα.

Φαντάζεστε να μην υπήρχε καμία αντίδραση;

Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι ειδικές διαδρομές αλλά και υπερειδική;Ποια κριτήρια ασφαλείας μπαίνουν τι λόγο έχει η WRC;

Ακολουθούνται αυστηρά κριτήρια ασφαλείας σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Βασικά κριτήρια είναι πάντοτε και το ανάγλυφο της περιοχής και η φυσική ομορφιά των ειδικών διαδρομών και η οδηγική πρόκληση.

Προτεραιότητα είναι η προβολή της χώρας μας παγκοσμίως.

Ποια είναι η συνεισφορά του EKO Rally Acropolis στη διεθνή προβολή της χώρας μας κατά την διάρκεια του αγώνα;

Η διεξαγωγή του αγώνα EKO Rally Acropolis συμβάλει εντυπωσιακά στη διεθνή προβολή της χώρας μας.

Πόσα άτομα συμμετέχουν στην προετοιμασία της διοργάνωσης του Rally και πόσα κατά την διάρκεια του αγώνα;

Η οργανωτική επιτροπή διοργάνωσης μηχανοκίνητου αθλητισμού ή Motor Sport Greece όπως έχει επικρατήσει να λέγεται προετοιμάζεται 365 μέρες το χρόνο για την διεξαγωγή του αγώνα των 4 ημερών.

Βασικοί συντελεστές της Motor Sport Greece είναι :

Ο Πρόεδρος και το Δ. Σ. που έχει οριστεί από τον Υπουργό Αθλητισμού

Η Γενική Συνέλευση τα μέλη της οποίας έχουν οριστεί από τον Υπουργό Αθλητισμού

Ο Εκτελεστικός Δ/ντής που επίσης έχει οριστεί από τον Υπουργό Αθλητισμού

Ο Δ/ντης του αγώνα

Ο Αλυτάρχης του αγώνα

Ο υπεύθυνος Γραφείου Τύπου του αγώνα

Οι εργαζόμενοι στα γραφεία της MotorSportGreece

Εξωτερικοί συνεργάτες:

Οικονομική Υπηρεσία (λογιστήριο)

Νομική Υπηρεσία

Πλήθος άλλων συνεργατών για την προετοιμασία διεξαγωγής του αγώνα

(Μέτρα ασφαλείας, κιγκλιδώματα, branding, καθορισμός ειδικών διαδρομών, νοσοκομειακή και ιατρική κάλυψη, ελικόπτερα επίβλεψης και ασφάλειας του αγώνα κλπ)

Στην όλη προετοιμασία και διεξαγωγή του αγώνα συμμετέχουν εκατοντάδες στελέχη της Ο.Μ.Α.Ε. συνεισφέροντας και βοηθώντας για την ομαλή και άρτια διεξαγωγή του αγώνα.

Σημαντική η βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με πλήθος εθελοντών σε όλες τις ειδικές διαδρομές.

Πολύτιμη και απαραίτητη η συνεργασία και βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ- Πυροσβεστικής που με πολλές εκατοντάδες άτομα διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Πως επηρεάζει η αλλαγή πόλης τις διαδρομές και αν πιστεύεται ότι θα επηρεαστεί το αγωνιστικό ενδιαφέρον;

Η επιλογή των ειδικών διαδρομών γίνεται πάντοτε με κριτήριο την οδική πρόκληση, την ιδιαιτερότητα και την φυσική ομορφιά των ειδικών διαδρομών. Συνεπώς το αγωνιστικό ενδιαφέρον αναμένεται και φέτος αυξημένο.

Η ιδιαιτερότητα και το πλήθος των ειδικών διαδρομών που μπορούν να επιλεγούν στην Ελλάδα είναι τέτοια που προεξοφλούν το ενδιαφέρον και την επιτυχία του αγώνα.

Η ειδική διαδρομή «Ταρζάν» που έχει πάρει τα εύσημα από όλους τους εργοστασιακούς οδηγούς δεν θα γίνει; Ή χιλιομετρική απόσταση δεν το επιτρέπει;

Πράγματι φέτος ειδική διαδρομή «Ταρζάν» δεν θα έχουμε λόγω χιλιομετρικής απόστασης.

Το γεγονός ότι το κέντρο του αγώνα θα είναι φέτος στο Λουτράκι δεν σημαίνει ότι δεν σχεδιάζουμε την διεξαγωγή ειδικών διαδρομών στην Στερεά Ελλάδα όπως η ειδική διαδρομή Βωξίτες-Καρούτες και η ειδική διαδρομή Στείρι που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Το προϋπολογισμένο συνολικό κόστος της διοργάνωσης του EKO Rally Acropolis για το 2026 ποιο είναι; Μπορεί να γίνει σύγκριση με αντίστοιχα άλλων χωρών;

Ο προϋπολογισμός για την διοργάνωση του EKO Rally Acropolis 2026 ανέρχεται περίπου στο ύψος των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων το 1,1 εκατομμύριο είναι επιχορήγηση του Υπουργείου Αθλητισμού. Το κόστος διοργάνωσης του αγώνα είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.

Ποιες κοινωνικές δράσεις έχει τρέξει το EKO Rally Acropolis;

Κάθε χρόνο περίπου 700 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε θανατηφόρα αυτοκινητικά ατυχήματα στη χώρα μας.

Στα πλαίσια του αγώνα EKO Rally Acropolis 2026 αξιοποιούμε την απήχηση του αγώνα για μια σειρά δράσεων που αφορούν στην οδική ασφάλεια. Κεντρική φιλοσοφία των δράσεων είναι το «Μειώστε ταχύτητα»

Στόχος η μείωση της ταχύτητας στον αστικό ιστό στα 30 χλμ/ώρα.

Μειώνοντας ταχύτητα μειώνουμε τις πιθανότητες ατυχήματος και παράλληλα την εκπομπή ρύπων. Υπολογίζεται ότι η εφαρμογή ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα στον αστικό ιστό θα έχει σαν αποτέλεσμα να σωθούν 100 ανθρώπινες ζωές ετησίως.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής διοργανώνεται καμπάνια στα ΜΜΕ με εικόνες και βίντεο στα social media.

Συνδυαστικά με την καμπάνια αυτή διοργανώνονται συζητήσεις με θέμα « Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση» με συμμετοχή τοπικών αρχών, θεσμικών φορέων, σωμάτων ασφαλείας, διασωστών, σχολείων, σωματείων και πολιτών.

Μηνύματα-Στόχοι:

Φοράμε ζώνη ασφαλείας-κράνος

Κινούμαστε σύμφωνα με τον ΚΟΚ

Δεν οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ

Προσέχουμε τον δρόμο δεν προσέχουμε το κινητό

Δεν οδηγούμε κουρασμένοι

Επιπλέον επιδεικνύοντας εξωστρέφεια και κοινωνικό πρόσωπο προσφέραμε την βοήθειά μας σε κοινωφελή ιδρύματα που φιλοξενούν μικρά παιδιά.

Η υπερειδική διαδρομή των Αθηνών θα γίνει σε περιοχή παραθαλάσσια;

Η ερώτηση ακούγεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον…

Όλοι είναι σημαντικοί για ένα project αλλά κατά την διάρκεια του EKO Rally Acropolis ποιος είναι αναντικατάστατος ;

Έχοντας κλείσει δυο χρόνια εμπειρίας ως εκτελεστικός Δ/ντής και έχοντας γνωρίσει όλους όσους εργάζονται ακούραστα με αγάπη πάθος και ενθουσιασμό για αυτό που κάνουν, έχω πλέον ενστερνιστεί απόλυτα τον όρο «ομάδα» και προσπαθούμε και δουλεύουμε όλοι για ένα και κάθε ένας για όλους. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να σας μιλήσω για το ποιοι είναι αναντικατάστατοι.

Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Η ομάδα Rally team όπως λέμε.

Το Rally Acropolis δεν είναι ένα συνηθισμένο άθλημα.

Είναι πάθος

Είναι αγάπη

Είναι αλληλεγγύη

Όλα αυτά διακρίνουν τους οργανωτές, τους αθλητές – οδηγούς και όλο τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει το συγκεκριμένο άθλημα.

Στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν για την διεξαγωγή του παγκόσμιου αυτού αγώνα στη χώρα μας με τρόπο άριστο δικαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του Rally Acropolis ως «Rally of Gods».