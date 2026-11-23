Με απόλυτη επιτυχία έπεσε η αυλαία του Artemis Classic Circuit Cup 2026 το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Ο 4ος και καθοριστικός γύρος του θεσμού regularity για ιστορικά αυτοκίνητα της ΑΡΤΕΜΙΣ άνοιξε ιδανικά το πρόγραμμα του φινάλε του Hellenic Auto GP (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας), συγκεντρώνοντας δέκα συμμετοχές.

Μεγάλος νικητής της ημέρας αναδείχθηκε ο Σπύρος Σπετσιέρης, ωστόσο τον τίτλο του 2026 κατέκτησε ο Γιάννης Κούβελας με 79 βαθμούς, παραλαμβάνοντας το έπαθλο από τα χέρια του πολυπρωταθλητή ταχύτητας, Λεωνίδα Κύρκου.

Στο Classic Circuit Cup το regularity γίνεται εκεί που γίνονται οι αγώνες ταχύτητας. Τα κλασικά μοιράστηκαν τα pits με τα αγωνιστικά του Hellenic Auto GP και έτρεξαν σε άσφαλτο πίστας, με τα μέτρα ασφαλείας ενός αγώνα πίστας: πτυχιούχοι κριτές, αυτοκίνητο ασφαλείας, γιατρός και ασθενοφόρο, αγωνιστική ασφάλιση αστικής ευθύνης της ΟΜΑΕ. Τον αγώνα στελέχωσαν πιστοποιημένα στελέχη της ΟΜΑΕ: αλυτάρχης, αγωνοδίκης, τεχνικός έφορος και παρατηρητής.

Η sportstiming.gr χρονομέτρησε τα κλασικά με το ίδιο σύστημα των αγώνων ταχύτητας, με ασύρματο πομπό και ακρίβεια χιλιοστού. Τα αποτελέσματα βγήκαν αμέσως μετά από κάθε αγώνα, γύρο προς γύρο, και κάθε πλήρωμα είδε πού κέρδισε και πού έχασε κάθε βαθμό. Οι νικητές ανέβηκαν στο ίδιο βάθρο με τους οδηγούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας.

Κάθε πλήρωμα διαλέγει τον δικό του ιδανικό γύρο

Στο regularity της πίστας δεν κερδίζει ο ταχύτερος αλλά ο ακριβέστερος. Σε κάθε αγώνα το πλήρωμα επιλέγει το ίδιο τον ιδανικό του χρόνο: κάνει έναν γύρο-πρότυπο με τον ρυθμό που ταιριάζει στο αυτοκίνητό του και μετά προσπαθεί να τον επαναλάβει σε έξι γύρους. Κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου απόκλισης είναι ένας βαθμός ποινής. Έτσι ένα Peugeot του 1973 και μια BMW του 1984 αγωνίζονται με ίσους όρους, και νικητής είναι όποιος μαζέψει τους λιγότερους βαθμούς στο σύνολο των δύο αγώνων.

Ο τελικός

Ο Σπύρος Σπετσιέρης, μόνος του στην Alfa Romeo Giulia Nuova του 1977, κέρδισε και τους δύο αγώνες. Ολοκλήρωσε τον γύρο με 3.910 βαθμούς, δηλαδή συνολική απόκλιση 3,91 δευτερολέπτων σε δώδεκα γύρους. Οι 1.370 βαθμοί του στον 2ο αγώνα είναι η καλύτερη επίδοση σε αγώνα όλης της χρονιάς. Δεύτεροι τερμάτισαν οι Γιάννης Κούβελας – Δημήτρης Καραγιάννης με Peugeot 304 και τρίτοι οι Ιωάννης Τσίγκος – Αθηνά Τσίγκου με Toyota Celica.

# Πλήρωμα Αυτοκίνητο 1ος αγώνας 2ος αγώνας Σύνολο 1 Σπύρος Σπετσιέρης Alfa Romeo Giulia Nuova (1977) 2.540 1.370 3.910 2 Γιάννης Κούβελας – Δημήτρης Καραγιάννης Peugeot 304 (1973) 4.050 2.100 6.150 3 Ιωάννης Τσίγκος – Αθηνά Τσίγκου Toyota Celica (1974) 3.340 3.370 6.710 4 Θανάσης Μπακλατζής – Χριστόφορος Μπακλατζής BMW 628 CSi (1984) 5.380 3.730 9.110 5 Στέλιος Κλαδάκης – Βασίλης Χατζάρας Renault Clio Williams (1994) 6.140 3.350 9.490 6 Χρήστος Τσιόγκας – Κυριάκος Φαρμάκης Ford Focus RS (2017), GT Future Historics 6.770 5.950 12.720 7 Ιωάννης Κυρανάς Volkswagen Golf GTI 16V (1990) 9.120 3.990 13.110 8 Θεόδωρος Ζέρβας Alfa Romeo 75 (1992) 12.410 21.280 33.690 9 Σωκράτης Πανώριος – Χριστίνα Πανωρίου Renault Clio Williams (1991) 4.420 31.260 35.680

Τα κλασικά του αύριο είναι ευπρόσδεκτα

Ανάμεσα στα ιστορικά αυτοκίνητα έτρεξε και ένα Ford Focus RS του 2017, των Χρήστου Τσιόγκα – Κυριάκου Φαρμάκη. Συμμετείχε στην κατηγορία GT Future Historics, που δεν μετρά στη βαθμολογία του Cup. Η κατηγορία υπάρχει επειδή τα αυτοκίνητα που στο μέλλον θα γίνουν ιστορικά και κλασικά είναι ευπρόσδεκτα στο Cup: τρέχουν με τους ίδιους κανόνες ακριβείας, ενώ οι βαθμοί του Cup μένουν στα ιστορικά.

Το Cup στον Γιάννη Κούβελα

Ο Γιάννης Κούβελας έφτασε στον τελικό με 61 βαθμούς και χρειαζόταν 3η θέση ή καλύτερη. Με τη 2η θέση έφτασε τους 79 και κατέκτησε το Cup, έξι βαθμούς μπροστά από τον Σπύρο Σπετσιέρη. Στους τέσσερις γύρους της χρονιάς δεν βρέθηκε ποτέ κάτω από τη 2η θέση. Έτρεξε με τρία διαφορετικά Peugeot (304, 205 GTi και 504), πάντα με συνοδηγό τον Δημήτρη Καραγιάννη. Τρίτος στο Cup είναι ο Στέλιος Κλαδάκης με 49 βαθμούς, δύο μόλις μπροστά από τον Θανάση Μπακλατζή. Συνολικά δεκατέσσερις οδηγοί πήραν βαθμούς στους τέσσερις γύρους του 2026.

# Οδηγός 1ος (14/3) 2ος (25/4) 3ος (26/9) 4ος (21/11) Σύνολο 1 Γιάννης Κούβελας 18 18 25 18 79 2 Σπύρος Σπετσιέρης 15 15 18 25 73 3 Στέλιος Κλαδάκης 2 25 12 10 49 4 Θανάσης Μπακλατζής 8 12 15 12 47 5 Ιωάννης Τσίγκος 6 10 – 15 31 6 Άρης Γεωργοσόπουλος 25 – – – 25 7 Θεόδωρος Ζέρβας 10 4 – 6 20 8 Τριαντάφυλλος Μαργέτης 12 – – – 12 9 Γιώργος Κορνελάκης – 8 – – 8 9 Ιωάννης Κυρανάς – – – 8 8 11 Κυριάκος Μαρίνος – 6 – – 6 12 Νικόλαος Γερονικολός 4 – – – 4 12 Σωκράτης Πανώριος – – – 4 4 14 Νικόλαος Κριτσίκης – 2 – – 2

Οι βαθμοί (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 σε κάθε γύρο) ανήκουν στον οδηγό και μετράνε όλοι οι γύροι.

Την απονομή του Artemis Classic Circuit Cup 2026 έκανε ο πολυπρωταθλητής ταχύτητας Λεωνίδας Κύρκος, στο βάθρο του Hellenic Auto GP.

Πληροφορίες

Πηγή: artemissportsclub

Αποτελέσματα γύρο προς γύρο και τελική βαθμολογία: https://www.artemissportsclub.gr/2026/CCC/4/

Φωτογραφίες: A.S GR