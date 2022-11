O Δημήτρης Καρακώστας Πρωταθλητής Ταχύτητας Ελλάδος στην κατηγορία Superbike

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

O Soichiro Honda είχε πει: "If Honda does not race, there is no Honda." Oι αγώνες και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι απλώς στο DNA της ιαπωνικής εταιρίας που με υπερηφάνεια εκπροσωπεί ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη χώρα μας από τo 1963.

Με το ισχυρότερο Fireblade της ιστορίας, την καινούργια Honda CBR1000-RRR SP, ο Πρωταθλητής Ελλάδος, Δημήτρης Καρακώστας, ολοκλήρωσε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας στον διπλό αγώνα που διοργανώθηκε στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών στις 21-23 Οκτωβρίου 2022. Με νίκες σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος, ο Καρακώστας κατάφερε να στεφθεί Πρωταθλητής στη πρώτη του χρονιά στη κατηγορία SUPERBIKE, γινόμενος ταυτόχρονα, όπως είναι λογικό, και ο rookie της χρονιάς (ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος στην κατηγορία).

Αν και στους δύο τελευταίους αγώνες η ομάδα δοκίμασε διάφορες ρυθμίσεις για να εξοικειωθεί με την δύναμη της νέας μοτοσυκλέτας, τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και προμηνύουν μια ανταγωνιστική χρόνια για το 2023. Ο Καρακώστας οδήγησε με πείσμα και ο ανταγωνισμός που βρήκε του προσέφερε ευχαρίστηση και καινούργιες εμπειρίες στη νέα κατηγορία του. Μετά από αυτήν την χρονια, ο Καρακώστας ανυπομονεί για τους αγώνες του 2023 και για μία ευκαιρία να αγωνιστεί και εκτός Ελλάδας.