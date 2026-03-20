Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Με ανοιξιάτικη διάθεση θα γίνει την Κυριακή στις 29 Μαρτίου το Attica Classic Rally 2026. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10.00 το πρωί από το χώρο του ΟΑΚΑ και ο τερματισμός θα γίνει την ίδια ημέρα στις 16.00 στην Στεφάνη.

Ο αγώνας που θα γίνει στις ομορφότερες διαδρομές της Αττικής υπόσχεται συγκινήσεις και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, χωρίς να χάνει την παράδοση και τον σεβασμό στα ιστορικά αυτοκίνητα.

Είναι ένας Regularity Αγώνα με κορυφαία ποιότητα και δράση και συμπεριλαμβάνεται στο πρωτάθλημα της ΟΜΑΕ. Η διαδρομή υπόσχεται τις πιο συναρπαστικές δοκιμασίες, στον κύκλο που επιτρέπει ο συντελεστής 1 του αγώνα.

Η καταγραφή έχει ακρίβεια μέτρου και έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση του οργάνου ακριβείας TrailTrip, με διπλό αισθητήρα σε πίσω δεξί τροχό προσθιοκίνητου οχήματος, ελαστικά χαμηλού προφίλ και ρυθμό ανάγνωσης πέντε φορές ανα περιστροφή.

Χωρίς υπερβολές στην ΜΩΤ σε δοκιμασίες και απλές, με ακριβείς μετρήσεις, ένα πραγματικό Regularity για όλα τα Ιστορικά / Κλασσικά αυτοκίνητα.

Εκτός από τις κατηγορίες του Πρωταθλήματος Regularity, δικαίωμα συμμετοχής -εκτός συναγωνισμού- έχουν αυτοκίνητα Μεγάλου Τουρισμού (GT) νεότερων ετών (ύστερα απο έγκριση) σε δικιά τους αποκλειστική κατάταξη.

Για τους φίλους που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του αγώνα, χωρίς το άγχος των χρονομετρήσεων υπάρχει και η κατηγορία Classic Touring, η οποία θα πάρει εκκίνηση μετά τις κατηγορίες του πρωταθλήματος Regularity και θα μπορεί να ακολουθήσει την διαδρομή στο δικό της ρυθμό ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ και μικρότερο παράβολο συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://artemissportsclub.gr και στη σελίδα του αγώνα στο Facebook https://www.facebook.com/events/3065985713791967