Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Audi Revolut F1 Team το πρώτο fire-up (πρώτη εκκίνηση της μονάδας ισχύος εντός του chassis) του μονοθεσίου της για τη σεζόν 2026, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 της FIA.

Η δοκιμή έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Hinwil και αποτέλεσε την πρώτη φορά που η Audi Power Unit λειτούργησε πλήρως ενσωματωμένη στο chassis, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του project από τη φάση του σχεδιασμού στη δυναμική πραγματικότητα.

Το fire-up αποτελεί θεμελιώδες ορόσημο σε κάθε πρόγραμμα Formula 1, καθώς επικυρώνει την πολυετή εξέλιξη του project και επιβεβαιώνει την επιτυχημένη ενσωμάτωση των βασικών συστημάτων.

Με την επίτευξη αυτού του βασικού στόχου, η Audi Revolut F1 Team συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της για τη σεζόν του ντεμπούτου της. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η παγκόσμια παρουσίαση της ομάδας, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026, όπου θα αποκαλυφθεί επίσημα η τελική αγωνιστική εμφάνιση (livery) και η οπτική ταυτότητα στην πίστα, ενόψει της πρώτης κοινής δοκιμαστικής περιόδου στη Βαρκελώνη στα τέλη του μήνα.

Για το project της Audi στη Formula 1, το συγκεκριμένο ορόσημο αποτελεί το απτό αποτέλεσμα εντατικής, διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ του τμήματος συστημάτων κίνησης στο Neuburg της Γερμανίας, της ομάδας πλαισίου στο Hinwil της Ελβετίας, καθώς και του νέου Τεχνικού Κέντρου στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όπου το μονοθέσιο «παίρνει ζωή» για πρώτη φορά, την κορύφωση της δουλειάς και της αφοσίωσης εκατοντάδων ανθρώπων σε όλο το εύρος του project.

Η επίτευξη αυτού του ορόσημου θέτει μια σταθερή τεχνική βάση, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών στη Formula 1 το 2026. Η επιτυχής λειτουργία της ενσωματωμένης μονάδας ισχύος αποτελεί σαφή ένδειξη της ακρίβειας και της αποφασιστικότητας με τις οποίες προχωρά το project.

Ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG, δήλωσε: «Για την Audi, η είσοδος στη Formula 1 αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης ανανέωσης της μάρκας. Το συγκεκριμένο ορόσημο εκφράζει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία “Vorsprung durch Technik” και αποτελεί αποτέλεσμα άψογης ομαδικής συνεργασίας και αδιάκοπης επιδίωξης της κορυφής. Το project λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής για τον οργανισμό, καλλιεργώντας υπερηφάνεια, ενθουσιασμό και ενισχύοντας την ταυτότητα της μάρκας. Με το fire-up, η σκληρή δουλειά των ομάδων σε Hinwil, Neuburg και Bicester αποκτά πλέον πραγματική υπόσταση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην αγωνιστική ιστορία της Audi.»

Ο Mattia Binotto, Επικεφαλής του Audi F1 Project, ανέφερε: «Ένα fire-up είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή, όμως αυτό σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Είναι το απτό αποτέλεσμα της κοινής μας φιλοδοξίας και της αφοσιωμένης δουλειάς των ομάδων μας σε Neuburg και Hinwil. Το να βλέπεις όλα τα στοιχεία του μονοθεσίου να λειτουργούν μαζί για πρώτη φορά προσδίδει τεράστια ενέργεια σε ολόκληρο το project. Έχουμε δημιουργήσει μια στέρεη βάση για ένα μακρύ ταξίδι, το οποίο θα καθοδηγείται από τη διαρκή μας επιδίωξη για βελτίωση.»

Ο Jonathan Wheatley, Team Principal της Audi Revolut F1 Team, δήλωσε: «Το επιτυχημένο fire-up αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο, το οποίο επιβεβαιώνει την ποιότητα της δουλειάς και της συνεργασίας σε όλα τα τμήματα. Δίνει ώθηση σε ολόκληρη την ομάδα και προσφέρει σαφή κατεύθυνση καθώς προχωρούμε στις επόμενες φάσεις εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που το μονοθέσιο θα βγει για πρώτη φορά στην πίστα. Το επίτευγμα αυτό φέρνει στο επίκεντρο τον πρώτο μας αγώνα στη Μελβούρνη και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε ως μία ενιαία ομάδα.»

Η ομάδα έχει θέσει τις βάσεις και σε επικοινωνιακό επίπεδο για την πρώτη της αγωνιστική σεζόν. Με την επίσημη παρουσίαση της ομάδας στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Βερολίνο, το νέο Content Hub θα τεθεί σε λειτουργία και θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς για αποκλειστικό περιεχόμενο της ομάδας, όπως ειδήσεις, αναλύσεις και τακτικές ενημερώσεις γύρω από τα αγωνιστικά τριήμερα. Από εκείνη τη στιγμή, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα μπορούν να εγγραφούν στη λίστα διανομής και να λαμβάνουν μελλοντικά δελτία Τύπου και ενημερώσεις.