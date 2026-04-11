Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η οργανωτική επιτροπή του AUTOVISION Hellenic Auto GP ανακοίνωσε ότι ο 2ος αγώνας του πρωταθλήματος, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, τις ίδιες ημερομηνίες.

Η αλλαγή αυτή ήταν αναπόφευκτη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί σε διεθνές επίπεδο και απαγορεύουν την διεξαγωγή της διοργάνωσης στην προγραμματισμένη στρατιωτική εγκατάσταση.

Ο πρώτος της χρονιάς έγινε στις 14-15 Μαρτίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Οι πρωταγωνιστές του πρώτου αγώνα έθεσαν από νωρίς υψηλά στάνταρ, προμηνύοντας μια συναρπαστική συνέχεια για το 2026.

Έτσι ο 2ος αγώνας της χρονιάς θα γίνει και πάλι στα Μέγαρα στις 25 και 26 Απριλίου.

Στα Μέγαρα θα παρακολουθήσουμε αναμετρήσεις στις γνωστές κατηγορίες αυτοκινήτων (Ν, Α, Ε, Ιστορικά και Formula Saloon) καθώς και τον αγώνα Regularity «Artemis Classic Circuit Cup».

Η AUTOVISION Hellenic Auto GP ανακοίνωσε ότι δηλώσεις για συμμετοχή στον αγώνα θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου, και την Τετάρτη 22 Απριλίου, θα δημοσιευθεί ο πίνακας συμμετοχών.

Από τις 8.00 το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου, στο χώρο των Paddocks του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων, θα γίνει ο Τεχνικός και ο Διοικητικός έλεγχος. Θα ακολουθήσουν δύο σκέλη ελεύθερων δοκιμών και ο αγώνας «Artemis Classic Circuit Cup».

Από τις 13:30 θα αρχίσουν οι χρονομετρημένες δοκιμές κάθε κατηγορίας, για να προκύψει το grid της επόμενης ημέρας.

Την Κυριακή 26 Απριλίου το πρόγραμμα αρχίζει στις 9.30 με ένα 10λεπτό Warm-Up για κάθε κατηγορία ενώ στις 11:00 θα σβήσουν τα πρώτα αγωνιστικά φανάρια της ημέρας.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και τη χορηγία επικοινωνίας της Cosmote TV.

( Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου της Iron Team)