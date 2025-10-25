Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε από κοντά τον αγώνα που οργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την IronTeam, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα πρέπει είστε αρκετά νωρίς στην πίστα των Μεγάρων. Στις 09.00 ξεκινάει η διαδικασία για τον αγώνα των regularity Ιστορικών αυτοκινήτων και στις 10.30 θα στηθεί το πρώτο grid εκκίνησης.

Σήμερα οι χρονομετρημένες δοκιμές για τον τρίτο εφετινό αγώνα του AUTOVISION Hellenic Auto GP, έγιναν χωρίς προβλήματα.

Το πρόγραμμα άρχισε με τις ελεύθερες δοκιμές κάθε κατηγορίας, ώστε να γίνουν οι τελευταίες ρυθμίσεις πριν τις χρονομετρημένες δοκιμές που καθόρισαν τη σειρά εκκίνησης για τον αυριανό αγώνα.

Αποτελέσματα χρονομετρημένων δοκιμών

Οι δύο πρώτες σειρές του grid στην Κατηγορία Ν4 καταλαμβάνονται από Mitsubishi Lancer.

Αναλυτικότερα, από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Ταξιάρχης Ασημακόπουλος (ΑΛΜΑ Τρίπολης), αφού έκανε τον ταχύτερο γύρο με χρόνο, 1’.05’’.870. Ακριβώς δίπλα του θα είναι ο Γιώργος Κεχαγιάς (ΑΣΜΑ) και πίσω τους ο Σάκης Ηλιάδης (ΑΣΣΟΑ) και ο Παναγιώτης Σεχιώτης (ΑΛΜΑ Τρίπολης). Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι τρείς πρώτοι είχαν χρόνους στο ίδιο δευτερόλεπτο. Στην Ν2 πρώτος μεταξύ των 10 συμμετεχόντων είναι ο Αντώνης Μπουροθανασόπουλος (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Peugeot 106 και χρόνο 1΄.10΄΄.595.

Η σειρά εκκίνησης της Κατηγορίας Α έχει στην πρώτη θέση το Mitsubishi Lancer του Ματθαίου Μπουρλίδη (Ροδιακός Σύλλογος) με χρόνο 1’.05’’.800 και ακολουθούν ο Λεωνίδας Λεοντόπουλος (ΑΣΜΑ) με Honda Civic, ο Μιχάλης Φωτεινός (Ροδιακός Σύλλογος) με Peugeot 106 και ο Χρήστος Ντέκας (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Citroen Saxo.

Τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών για την Κατηγορία Ε έχουν στην κορυφή τον Σταμάτη Κατσίμη (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Honda Civic και χρόνο 1’.05’’.448. Και ακολουθούν ο Ηλίας Ασημακόπουλος (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Ford Sierra, ο Γιώργος Ποσοτίδης (Start Line) με BMW M3 και ο Ηλίας Τσαγκαράς (Start Line) με Opel Astra.

Η Κατηγορία Α θα μπει στην πίστα μαζί με τα αυτοκίνητα της Κατηγορίας Ε.

Από τα 7 αυτοκίνητα της Κατηγορίας Ιστορικών αυτοκινήτων, τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Δημήτρης Σκεπασιανός (Start Line) με Opel Astra και χρόνο 1’.08’’.145 και με μόλις 2 δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά, από την δεύτερη θέση θα εκκινήσει το Ford Sierra του «Μπιλάκου» (Start Line). Στην τρίτη θέση θα είναι ο Μιχάλης Ευθυμίου (ΑΣΜΑ) με BMW M3 και δίπλα του ο γιός του, Μιχάλης Ευθυμίου (ΕΛΛΑΔΑ) με Subaru Impreza.

Η επιστροφή του Παναγιώτη Καϊτατζή στους Ελληνικούς αγώνες συνοδεύτηκε από δύο pole position. Η πρώτη στην Κατηγορία Formula Saloon, με χρόνο 1’.00.602 στο τιμόνι του Skoda Fabia. Στην ίδια κατηγορία ακολουθούν οι Τάσος Τζαβάρας (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Hyundai I-30, Κωνσταντίνος Τσαφρας (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Mitsubishi Lancer και Γιώργος Ζυμαρίδης (ΑΛΑ Κορινθίας) με Hyundai Elantra.

Τέλος τα Corsscar έκαναν σήμερα δύο σκέλη χρονομετρημένων δοκιμών, κάθε ένα από τα οποία βαθμολογήθηκε. Το άθροισμα αυτών των δύο δίνει την σειρά εκκίνησης στον ημιτελικό αγώνα, ο οποίος θα «ανοίξει» το αυριανό πρόγραμμα. Στον ημιτελικό η pole position ανήκει στον Παναγιώτη Καϊτατζή (ΕΛΛΑΔΑ) με YACAR CROSS CALVINO SPORT, η δεύτερη στον Γιάννη Χεκιμιάν (ΑΣΜΑ) με SPEEDCAR INDUSTRIAS LAHOZ, η τρίτη στον Μιχάλη Τακιδέλλη (ΑΣΜΑ) με YACAR CROSS CALVINO SPORT και η τέταρτη στον Δημήτρη Παλιοκώστα (ΑΣΜΑ) με SEMOG BRAVO SPORT

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου της Iron Team