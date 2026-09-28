Η συνεχής εναλλαγή του καιρού από τη βροχή στον ήλιο αλλά και οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στα Μέγαρα, προβλημάτισαν οδηγούς και μηχανικούς. Άλλοτε έβρεχε και η πίστα γλιστρούσε και άλλοτε έβγαινε ήλιος και η πίστα στέγνωνε. Κανένας δεν μπορούσε να αποφασίσει ποια γόμα ελαστικών έπρεπε να χρησιμοποιήσει. Τελικά όλοι οι αγώνες έγιναν χωρίς βροχή και οι αγωνιζόμενοι πρόσφεραν άφθονο θέαμα.

Χθες (Κυριακή) αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε ο τρίτος αγώνας του AUTOVISION Hellenic Auto GP στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Οι νικητές ανά κατηγορία

Κατηγορία Ν

Στην κορυφή της κατάταξης, από την εκκίνηση έως τον τερματισμό τέθηκε ο pole man Γιώργος Θανάσης, με τον Γιώργο Κορωνιό να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Γιώργο Κεχαγιά στην τρίτη. Πίσω από τα Mitsubishi Lancer της πρώτης τριάδας, είδαμε πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα στα Peugeot 106 του Ρένου Καίσαρ, του Αντώνη Μπουροθανάσοπουλου και του Πολύδωρου Φούντα. Η εξέλιξη του αγώνα έφερε ανατροπές, καθώς ο Κεχαγιάς είχε πίσω δεξί κλατάρισμα και αναγκάστηκε να μπει στα pits για αλλαγή ελαστικού. Ενώ ο Παναγιώτης Σεχιώτης, επίσης με Mitsubishi Lancer, ξεκίνησε τελευταίος, αφού δεν έκανε χρονομετρημένες δοκιμές, αλλά κατάφερε να αναρριχηθεί στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης.

Παράλληλα, η σκληρή μάχη μεταξύ Καίσαρ και Μπουροθανάσοπουλου έληξε πρόωρα όταν ο δεύτερος εγκατέλειψε. Τότε στη διεκδίκηση μπήκε δυναμικά το Citroen Saxo του Σταμάτη Δημητρόπουλου, ο οποίος πλησίασε και κατάφερε προς στιγμήν να προσπεράσει τον Καίσαρ. Ωστόσο, η 40+ ετών εμπειρία του Καίσαρ στους αγώνες ταχύτητας του επέτρεψε να ανακτήσει τη θέση του και να τερματίσει τέταρτος γενικής και πρώτος για την Ν2. Χαρακτηριστικό του έντονου ρυθμού της κατηγορίας ήταν το γεγονός ότι στον 11ο γύρο ο πρωτοπόρος κατάφερε να ρίξει γύρο στον τρίτο της κατάταξης.

Ομάδα Α

Στην Ομάδα Α, ο Ματθαίος Μπουρλίδης, αν και είχε κατακτήσει την pole position, αντιμετώπισε πρόβλημα στην εκκίνηση και δεν μπόρεσε να φύγει σωστά. Την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Σπύρος Γαλεράκης, με το δεύτερο Mitsubishi Lancer της Κατηγορίας, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής του αγώνα μέχρι τον τερματισμό. Αρχικά τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο «Μπιλάκος», με το Ιστορικό Ford Sierra, ο οποίος όμως δεν τερμάτισε. Παρά το ατυχές ξεκίνημα, ο Μπουρλίδης κατάφερε μέχρι τον 4ο γύρο να βρεθεί στην δεύτερη θέση, την οποία και διατήρησε μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Τρίτος στην γενική κατάταξη και πρώτος για την Α6 τερμάτισε ο Νεκτάριος Δέγλερης με Citroen Saxo.

Κατηγορία Ε

Το Ford Sierra του Γιώργου Κεχαγιά έκανε δυνατό ξεκίνημα, δημιούργησε διαφορά στην κορυφή και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα. Δεύτερος, απροβλημάτιστα τερμάτισε ο Αντώνης Μπουροθανασόπουλος στην δεύτερη σημερινή συμμετοχή του, αυτή τη φορά στο τιμόνι ενός Honda Civic. Τρίτη πέρασε τη γραμμή τερματισμού η BMW M3 του Γιώργου Ποσοτίδη. Ποινή 15 δευτερολέπτων επιβλήθηκε στον Γιάννη Λούκο, μετά από επαφή που είχε με τον Μπακόγιωργα.

Formula Saloon

Στην πιο ελεύθερη και γρήγορη κατηγορία, ο Κώστας Κόρακας με Honda Civic, που ξεκίνησε από την pole position, διατήρησε την πρώτη θέση, ακολουθούμενος από τον Κωνσταντίνο Τσαφαρά με Mitsubishi Lancer και τον Γιώργο Ζυμαρίδη με Hyundai Elantra.

Όμως ο Τσαφαράς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που τον έριξε τελικά στην 7 θέση της κατάταξης, ενώ ο Ζυμαρίδης κατάφερε να περάσει αρχικά δεύτερος και αργότερα να τεθεί επικεφαλής του αγώνα. Οι θεατές απόλαυσαν μια εκπληκτική μάχη για την κορυφή με τον Κόρακα να απαντά ανακτώντας την πρωτοπορία και να φεύγει από τα Μέγαρα με την καρό σημαία. Έτσι η τελική κατάταξη για το βάθρο αποδείχθηκε πανομοιότυπη με αυτή των χρονομετρημένων δοκιμών, με τον Κόρακα να παίρνει τη νίκη, τον Γιώργο Ζυμαρίδη να τερματίζει δεύτερος και τον Αλέξανδρο Τσιόγκα να συμπληρώνει το βάθρο στην τρίτη θέση. Ο Κώστας Κόρακας σημείωσε επίσης και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα με χρόνο 1’01’’137.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της Hankook Motorsport Paradisis, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Magenta TV.

Επόμενος και τελευταίος αγώνας του εφετινού Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένος να γίνει στο Στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης, το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου 2026.

Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP, καθώς και live timing, είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr.

Για συνεχή ενημέρωση, ακολουθήστε το Hellenic Auto GP στο Facebook, το Instagram, το TikTok και το YouTube.

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου της Iron Team