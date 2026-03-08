Με ένα πλούσιο αγωνιστικό διήμερο στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα το AUTOVISION Hellenic Auto GP. Πέρα από τις «κλασικές» κατηγορίες αυτοκινήτων, θα περιλαμβάνει τον πρώτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Crosscar αλλά και τον αγώνα Regularity Ιστορικών αυτοκινήτων «Artemis Classic Circuit Cup».

Το φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις αγώνες. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στα Μέγαρα στις 14 και 15 Μαρτίου. Θα ακολουθήσει στις 25 και 26 Απριλίου ο αγώνας της Τρίπολης. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο δεν θα υπάρχει αγώνας, αλλά στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το ραντεβού θα δοθεί ξανά στα Μέγαρα και η αυλαία θα πέσει στην Τρίπολη, στις 21 και 22 Νοεμβρίου.

Για πρώτη φορά, το AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026 θα προβάλλεται από την Cosmote TV, χορηγό επικοινωνίας του Πρωταθλήματος, ενισχύοντας σημαντικά την προβολή των αγώνων ταχύτητας.

Σημαντική είναι και η υποστήριξη από την εταιρία «Παραδείσης ελαστικά» αποκλειστικού αντιπροσώπου της Hankook Competition στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα των Μεγάρων

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την Παρασκευή 6 Μαρτίου και την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα αναρτηθεί ο επίσημος πίνακας συμμετοχών.

Το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου, στα pits του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων, θα πραγματοποιηθούν ο Τεχνικός και ο Διοικητικός έλεγχος από τις 8.00. Αμέσως μετά θα γίνουν δύο σκέλη ελεύθερων δοκιμών. Θα ακολουθήσει ο αγώνας «Artemis Classic Circuit Cup» και από τις 13:30 θα αρχίσουν οι χρονομετρημένες δοκιμές κάθε κατηγορίας, ώστε να προκύψει η σειρά εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 9.30 θα γίνει ένα 10λεπτό Warm-Up για κάθε κατηγορία και στις 11:00 θα δοθεί η πρώτη εκκίνηση της ημέρας.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και τη χορηγία επικοινωνίας της Cosmote TV.

Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2025, καθώς και live timing, είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr.

Εάν θέλετε να έχετε συνεχή ενημέρωση, ακολουθήστε το Hellenic Auto GP στο Facebook, το Instagram, το TikTok και το YouTube.