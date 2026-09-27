Σήμερα, Κυριακή 27 Απριλίου το πρόγραμμα ξεκινάει στις 9.30 με ένα 10λεπτό Warm-Up για κάθε κατηγορία. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 11 το πρωί.

Χθες οι χρονομετρημένες δοκιμές του AUTOVISION Hellenic Auto GP έγιναν στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων με βροχή αλλά ευτυχώς χωρίς απρόοπτα. Με βάση τους χθεσινούς χρόνους διαμορφώθηκαν τα σημερινά grids κάθε κατηγορίας.

Από την pole position στην Κατηγορία Ν ξεκινά ο Γεώργιος Θανάσης με Mitsubishi Lancer και χρόνο 1’05”024. Την δεύτερη καλύτερη επίδοση έχει ο Γιώργος Κορωνιός, με ίδιο αυτοκίνητο και χρόνο 1’.07’’.339 που του εξασφάλισε την θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Από την δεύτερη σειρά θα ξεκινήσουν οι Γιώργος Κεχαγιάς, με άλλο ένα Mitsubishi Lancer και ο Ρένος Καίσαρ με to N2 Peugeot 106 S16.

O Ματθαίος Μπουρλίδης σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην Κατηγορία Α (1’.05’’.858) και θα τοποθετήσει το Mitsubishi Lancer στην πρώτη σειρά, λίγο πιο μπροστά από το Lancer του Σπύρου Γαλεράκη που είχε χρόνο 1΄06’’294. Πίσω τους θα βρίσκονται ο Μιχάλης Κουρέτσος με BMW M3 και ο Γιώργος Μυσιρλάκης με το Α6 Peugeot 106.

Με χρόνο 1’.04’’.499 ο Γεώργιος Κεχαγιάς έφερε το με Ford Sierra στον Pole Position, ενώ ο νεαρός Αντώνης Μπουροθανασόπουλος με χρόνο 1’.05’’.052 θα τοποθετήσει το Honda Civic στην δεύτερη θέση του grid. Πίσω τους θα εκκινήσουν Μιχάλης Χαλκιόπουλος με Opel Astra και Γιώργος Ποσοτίδης με BMW M3.

Στα Ιστορικά, που θα μπουν στην πίστα μαζί με την Κατηγορία Α, καλύτερο χρόνο έκανε ο «Μπιλάκος» με Ford Sierra και χρόνο1’.06’’.928.

Με τους πρώτους τρείς οδηγούς να έχουν εντυπωσιακά μικρή διαφορά τελείωσαν οι χρονομετρημένες δοκιμές στην Formula Saloon. Πρώτος, με χρόνο 1’.01’’.235 θα ξεκινήσει ο Κώστας Κορακάς με Honda Civic και δίπλα του ο Γιώργος Ζυμαρίδης με Hyundai Elantra που είχε διαφορά μόλις 0,043’’ από τον poleman. Πίσω τους θα στηθούν στην εκκίνηση ο Αλέξανδρος Τσιόγκας με Honda Civic και χρόνο 1’.01’’.503 και ο Κωνσταντίνος Τσαφαράς με Mitsubishi Lancer

«Artemis Classic Circuit Cup»

Μετά την διεξαγωγή των δύο σκελών του Artemis Classic Circuit Cup, που διεξάγεται παράλληλα με το AUTOVISION Hellenic Auto GP, την νίκη πήραν οι Γιάννης Κουβέλας και Δημήτρης Καραγιάννης με ένα Peugeot 504 του 1975 έχοντας 7.440 βαθμούς ποινής. Στην δεύτερη θέση, με 16.710 βαθμούς ποινής ήταν οι Χρήστος και Θανάσης Τσιόγκας που οδήγησαν ένα Ford Focus RS. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Σπύρος Σπετσιέρης και Κυριακή Παπαβασιλείου με Alfa Romeo GT Junior του 1973 και 24.130 βαθμούς ποινής. Τέταρτος ήταν ο Θανάσης Μπακλατζής με BMW 628 και 30.350 βαθμούς ποινής. Στην Πέμπτη θέση ήταν οι Στέλιος Κλαδάκης και Θόδωρος Τσαπάρας με Renault Clio Williams με 52.550 βαθμούς ποινής.

Φωτογραφικός Αγώνας

Για άλλη μια φορά, αποκλειστικά για τους θεατές του αγώνα, θα γίνει ο φωτογραφικός αγώνας Instagram story, AUTOVISION + Hankook Motorsport Paradisis.

Με μια και μόνο φωτογραφία από τον χώρο του αγώνα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρήσιμα και πλούσια έπαθλα. Ο πρώτος νικητής κερδίζει ένα set ελαστικών Hankook για επιβατικό αυτοκίνητο, προσφορά της AUTOVISION και της Hankook Motorsport Paradisis. Οι επόμενοι 10 νικητές, κερδίζουν από ένα Safety Kit. Μια θήκη αυτοκινήτου, γεμάτη με τα απαραίτητα για την ασφάλειας μας και όχι μόνο. Πυροσβεστήρα, τρίγωνο, ανακλαστικό γιλέκο, kit πρώτων βοηθειών, αδιάβροχο, καθαριστικό πανάκι μικροϊνών και γάντια εργασίας, ευγενική προσφορά της AUTOVISION.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Magenta TV.

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου της Iron Team