Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, οι εγγραφές για τον αγώνα κάρτ που θα γίνει στα Σπάτα ξεκινήσαν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Οι αγωνιζόμενοι θα βρεθούν στις 2 Νοεμβρίου στην ίδια πίστα όπου δόθηκε η πρώτη εκκίνηση της αγωνιστικής περιόδου.

Οι πρωταγωνιστές της κορυφαίας διοργάνωσης του ελληνικού καρτ είναι ήδη έτοιμοι. Η εκκίνηση του «Speed Force International Raceway» – τρίτος γύρος του AUTOVISION Hellenic Kart Championship 2025- θα δοθεί την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου και από εκεί θα ξεκινήσει το δεύτερο κομμάτι για το φετινό πρωτάθλημα.

Το AUTOVISION Hellenic Kart Championship διοργανώνεται από τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team και με την υποστήριξη της ΟΜΑΕ.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα και η διαδικασία αγώνα

Οι οδηγοί θα αγωνιστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΜΙΝΙ & MINI Β

JUNIOR

CLUB / Club Junior

SENIOR

KZ2 / ΚΖ Masters

Σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου λήγουν οι εγγραφές και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα δημοσιευθεί η επίσημη λίστα συμμετοχών.

Θα ακολουθήσει ο Διοικητικός και ο Τεχνικός έλεγχος, που θα γίνουν στον χώρο της πίστας το Σάββατο 1η Νοεμβρίου από τις 14.30 έως τις 17.00 και στις 18.00 θα δημοσιευτεί ο πίνακας εκκινούντων.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου η δράση θα αρχίσει από τις 9.00 με την ενημέρωση των αγωνιζόμενων και θα ακολουθήσουν ένα δεκάλεπτο ελεύθερων δοκιμών και ένα δεκάλεπτο χρονομετρημένων δοκιμών για κάθε κατηγορία, ενώ οι αγώνες θα αρχίσουν στις 11.30.

Στις κατηγορίες 60 Mini, Junior, Senior και KZ2 / KZ2 Masters, η αγωνιστική διαδικασία αποτελείται από προκριματικό, ημιτελικό και τελικό αγώνα.

Οι χρόνοι των δοκιμών καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης στους αγώνες και νικητής είναι ο πρώτος που περνά τη γραμμή τερματισμού στον τελικό αγώνα.

Στην κατηγορία Club / Club Junior, οι οδηγοί συμμετέχουν σε δύο τελικούς. Η κατάταξη του πρώτου τελικού καθορίζει τη σειρά εκκίνησης στον δεύτερο, από τον οποίο προκύπτει ο νικητής του αγώνα.

Speed Force International Raceway

Η πίστα kart SFI Σπάτων είναι η μεγαλύτερη πίστα kart των Βαλκανίων. Έχει μήκος 1.350 μέτρα, 13 στροφές και βρίσκεται σε μια έκταση 75 στρεμμάτων. Ο παρθενικός της αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος του AUTOVISION Hellenic Kart Championship 2025, τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό την επόμενη χρονιά να δούμε στο SFI και αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος kart.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου της Iron Team