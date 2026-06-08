Ύστερα από τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση, έντονες μονομαχίες, απαιτητικές ειδικές διαδρομές και εκατοντάδες αγωνιστικά χιλιόμετρα στο Βίτσι, τα πληρώματα του FIA World Baja Cup, του FIA European Baja Cup και του Greece National Baja Cup ολοκλήρωσαν με επιτυχία μία από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις του θεσμού.

Η αυλαία έπεσε με τις δύο επαναλήψεις της Ειδικής Διαδρομής «Κρανιώνας», οι οποίες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο. Παρά τις σημαντικές διαφορές που είχαν διαμορφωθεί το Σάββατο, η τελική ημέρα επιφύλασσε ανακατατάξεις και ανατροπές, επιβεβαιώνοντας ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο στους αγώνες Cross Country Rally.

Μεγάλοι νικητές του Baja Greece 2026 αναδείχθηκαν οι Mitchel Van den Brink και Bart Van Heun με Can-Am Maverick R, οι οποίοι με σταθερότητα, ταχύτητα και σωστή στρατηγική κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή της γενικής κατάταξης του FIA World Baja Cup και FIA European Baja Cup. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν οι Mansour Al Helei και Khalid Alkendi, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Hedda Hosas και Pol Tibau Roura, σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική διοργάνωση με συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Στον Greece National Baja Cup, τη νίκη κατέκτησαν οι Ταξιάρχης Αδαμόπουλος και Θεόδωρος Αργυρόπουλος, οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Riccardo Ambrosetti και Cristian Darchi, ενώ τρίτοι ολοκλήρωσαν οι Ματθαίος Σκαφτούρος και Κυριάκος Κόττης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, η ασφάλεια παρέμεινε η απόλυτη προτεραιότητα της διοργάνωσης. Η συνεργασία των διοργανωτών με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τις ομάδες διάσωσης και τους δεκάδες εθελοντές διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το υψηλό επίπεδο οργάνωσης του Baja Greece.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε πληρώματα, ομάδες, συνοδούς, δημοσιογράφους και επισκέπτες από δεκάδες χώρες, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία και προβάλλοντας τη Δυτική Μακεδονία ως ιδανικό προορισμό για αθλητικό τουρισμό και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η γιορτή κορυφώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στο Άργος Ορεστικό, όπου πραγματοποιήθηκαν ο τερματισμός των πληρωμάτων, η συνέντευξη Τύπου των νικητών και η τελετή απονομής επάθλων μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Αγωνιζόμενοι, διοργανωτές, εθελοντές και θεατές έδωσαν ραντεβού για το επόμενο Baja Greece, ανανεώνοντας τη δέσμευση να συνεχίσουν να γράφουν την ιστορία ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί στον διεθνή χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

FIA World Baja Cup / FIA European Baja Cup

Mitchel VAN DEN BRINK – Bart VAN HEUN (Can-Am Maverick R) – 08:01:51.9 Mansour AL HELEI – Khalid ALKENDI (Can-Am Maverick R) +22:09.3 Hedda HOSAS – Pol TIBAU ROURA (Can-Am Maverick R) +30:15.4 Karel TRNENY – Vaclav PRITZL (Ford F150 EVO+) +32:51.3 Murat KAPANOGLU – Aleksandar TRENDAFILOV (CanAm Maverick X3 XRS Turbo RR) +39:46.3

Greece National Baja Cup

Ταξιάρχης Αδαμόπουλος – Θεόδωρος Αργυρόπουλος (CanAm Maverick R) – 09:53:42.5 Riccardo Ambrosetti – Cristian Darchi (BRP CanAm South Racing) +03:43.0 Ματθαίος Σκαφτούρος – Κυριάκος Κόττης (CanAm Maverick R XRS) +03:46.7 Δημήτρης Κόκκινος – Ιωάννης Βαρβάκης (CanAm Maverick R) +06:42.8 Νικόλας Μητσοτάκης – Αχιλλέας Αδαμίδης (CanAm Maverick XRS) +12:43.9

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: https://results.bg/greece/

Το Baja Greece πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Χρυσοί Υποστηρικτές του Baja Greece είναι τα ελαστικά TOYO TIRES και ο ΔΕΣΦΑ ως «sustainability partner» της εκδήλωσης.

Πληροφορίες για το Baja Greece μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: www.bajagreece.gr