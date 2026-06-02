Στο φετινό BAJA GREECE δήλωσαν συμμετοχή 39 Ομάδες. Οι 19 από αυτές θα συμμετέχουν στα κύπελλα της FIA, και 20 στο έπαθλο της ΟΜΑΕ. Παράλληλα θα διεξαχθεί ο 1ος και 2ος γύρος του πρωτοεμφανιζόμενου ελληνικού Επάθλου Cross Country που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας – ΟΜΑΕ.

Το παρόν δίνουν οι Ομάδες OVERDRIVE με TOYOTA HILUX EVO και οδηγό την Dania Akeel από τη Σαουδική Αραβία η οποία προηγείται στην κατάταξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Baja, ενώ ο 3ος στην κατάταξη HAMED AL-WAHAIBI από το Ομάν συμμετέχει με την Ομάδα Daklapack RallySport και όχημα ένα TAURUS EVO MAX.

Ο αγώνας που θα ξεκινήσει στις 7 Ιουνίου και θα τελειώσει την Κυριακή στις 7 Ιουνίου, μετράει στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Κύπελλο Baja της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου – FIA και διεξάγεται στη Δυτική Μακεδονία και το Άργος Ορεστικό. Το φετινό Baja Greece έχει συνολικό μήκος 800 χλμ. Οι ειδικές διαδρομές που είναι στο σύνολο 550 χλμ. έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την πρόκληση για τους συμμετέχοντες, αλλά και την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία των θεατών. Και φυσικά οι διαδρομές του αγώνα σχεδιάστηκαν με σκοπό να αναδείξουν την ιστορία και το φυσικό πλούτο της περιοχής.

Διεκδικητές της νίκης και συλλογής βαθμών για τη συνέχεια των Κυπέλλων δίνουν επίσης μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του χώρου όπως ο LIONEL BAUD με την ομάδα Χ-RAID και όχημα ένα MINI JCW RALLY, ο KHALID ALJAFLA με TOYOTA HILUX EVO, o BENEDIKTAS VANAGAS με TOYOTA HILUX, η ΜΑRIA GAMEIRO με Χ-RAID MINI JCW RALLY, ο ΚΑREL TRNENY με FORD F150 EVO+ o COSTEL CASUNEANU με MINI R60CC, και η MAGDALENA ZAJAC με ΤΟΥΟΤΑ HILUX.

Στην κατηγορία Challenger (ελαφρά βελτιωμένα οχήματα) πρωτοστατούν οι συμμετοχές των ΜITCHEL VAN DEN BRINK με CanAm Maverik R και ABDULAZIZ ALKUWARI με TAURUS EVO MAX.

Στη κατηγορία SSV (ελαφρά οχήματα παραγωγής), μία σειρά έμπειρων οδηγών θα δώσουν τη μάχη για συλλογή όσων περισσότερων βαθμών όπως οι Fernando ALVAREZ, Hedda HOSAS, Tomasz BIALKOWSKI, Mansour AL HELEI και Murat KAPANOGLU ενώ ο Yagiz BIRINCI από την Τουρκία θα συμμετάσχει μόνο για την κατάταξη στο Baja Greece.

Δύο συμμετοχές συγκαταλέγονται στην κατηγορία STOCK (οχήματα παραγωγής) με τον Fernando BARREIROS και Almashna ALSHAMMARI να αγωνίζονται με ISUZU D-MAX και NISSAN PATROL αντίστοιχα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συμμετοχές για τον αγώνα του Ελληνικού Επάθλου Cross Country που αναμένεται να δώσουν πολλές μάχες για τη συγκομιδή πολύτιμων βαθμών για τη συνέχεια του θεσμού.

Στην κατηγορία αυτοκινήτων, η οικογένεια Κουτσουμπού συμμετέχει σε πλήρη σύνθεση, με τον πολύπειρο Φώτη στο τιμόνι του TOYOTA LC90, τον Γιώργο με SUZUKI VITARA και τον Παναγιώτη με SUZUKI GRAND VITARA. Ο Γιάννης Βορριάς επανέρχεται στο Baj Greece με το εντυπωσιακό Mitsubishi Pajero EVO, ενώ ο οδηγός από την Τουρκία Ali Kutay διεκδικεί τη νίκη με Mitsubishi L200. Ο Ανδρέας Τζιάλλας με Jeep Cherokee ZJ εκπροσωπεί για ακόμη μία χρονιά την πόλη της Κόνιτσας, ενώ ο Απόστολος Μωραΐτης με Suzuki Jimny φιλοδοξεί για μια καλή θέση στην τελική κατάταξη.

Η κατηγορία SSV (ελαφρά οχήματα) έχει φέτος την τιμητική της με πλειάδα αξιόλογων συμμετοχών. Ο Λάμπρος Διονυσακόπουλος με CanAm Maverick R θα υπερασπιστεί την περσινή πρωτιά του, ενώ ο Ταξιάρχης Αδαμόπουλος, νικητής του 2024, φιλοδοξεί να επανέλθει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου οδηγώντας και αυτός ένα CanAm Maverick R. Η λίστα συμμετοχών συνεχίζει με τον πολύ γρήγορο Βούλγαρο Velkov και τον πολύπειρο Βαγγέλη Μπερσή και οι δύο με CanAm Maverick R. Το φετινό Baja Greece είναι η πρώτη εμφάνιση για τους Νικόλα Μητσοτάκη, Δημήτρη Παλαιοκώστα, Δημήτρη Κόκκινο, Ματθαίο Σκαφτούρο και Γιάννη Άκρατο, όλοι τους με CanAm Maverick R. Η Ιταλική οικογένεια Ambosetti, Riccardo και Federico, με CanAm Maverick R, καθώς και ο Πολωνός Ernest Kus, με ίδιο όχημα, φιλοδοξούν να σπάσουν την ελληνική κυριαρχία στην κατηγορία.

Το Baja Greece πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Χρυσοί Υποστηρικτές του Baja Greece είναι τα ελαστικά TOYO TIRES και ο ΔΕΣΦΑ ως «sustainability partner» της εκδήλωσης.

