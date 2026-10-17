Το νέο μονοθέσιο MAC-26 της Cadillac μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από 16 χλμ. καλωδίωσης, ώστε να συλλέγει δεδομένα μέχρι και στο χιλιοστό του δευτερολέπτου. Οι πληροφορίες ταξιδεύουν από την πίστα σε μηχανικούς σε δύο ηπείρους και βοηθούν την ομάδα να εξελίσσει το αυτοκίνητο ακόμη και μετά τον τερματισμό.

Μπορεί όταν μιλάμε για ένα μονοθέσιο της Formula 1, το μυαλό να πηγαίνει συνήθως στην αεροδυναμική, στον κινητήρα, στα ελαστικά και στα γραμμάρια που προσπαθούν να εξοικονομήσουν οι ομάδες. Στην περίπτωση της Cadillac, όμως, υπάρχει ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, μιας και το μονοθέσιό της ενδέχεται να κρύβει στο εσωτερικό του περισσότερα από 16 χιλιόμετρα καλωδίων.

Η εκτίμηση προέρχεται από την ίδια τη General Motors, στο πλαίσιο της σειράς βίντεο «What Makes Fast», η οποία παρουσιάζει το τεχνολογικό παρασκήνιο της ομάδας Cadillac Formula 1. Το μονοθέσιο MAC-26 χρησιμοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο καλωδίωσης, αισθητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων, με στόχο να καταγράφει την κατάσταση και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου με εξαιρετική ακρίβεια.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, τα 16 χιλιόμετρα αντιστοιχούν περίπου στην απόσταση μιας διαδρομής από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τα βόρεια προάστια. Και όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα μονοθέσιο που έχει σχεδιαστεί ώστε κάθε εξάρτημα να υπηρετεί την απόδοση, χωρίς περιττό βάρος.

Τι μετρούν τόσα χιλιόμετρα καλωδίων;

Μέσω αισθητήρων, η ομάδα παρακολουθεί κρίσιμες παραμέτρους της λειτουργίας του αυτοκινήτου, από την απόδοση του κινητήρα και τις πιέσεις των ελαστικών μέχρι την ταχύτητα του αέρα που κινείται γύρω από το αμάξωμα. Παράλληλα, καταγράφονται ακόμη και οι μικρές αλλαγές στην κατεύθυνση του μονοθεσίου. Οι πληροφορίες μεταφέρονται στους μηχανικούς που βρίσκονται δίπλα στο αυτοκίνητο, αλλά και στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Σίλβερστοουν της Αγγλίας και στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ειδικοί μπορούν να αναλύουν τη συμπεριφορά του μονοθέσιου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ακόμη κι αν βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η πραγματική δουλειά αρχίζει και μετά τον αγώνα

Οι μηχανικοί της Cadillac χρησιμοποιούν τις μετρήσεις για να αποφασίζουν ποιες αλλαγές μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση κατά τη διάρκεια ενός αγωνιστικού τριημέρου, αλλά και για να προετοιμάσουν το μονοθέσιο για τους επόμενους αγώνες.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει ο προσομοιωτής της GM. Εκεί, οι οδηγοί μπορούν να συγκρίνουν την αίσθηση που αποκόμισαν από το πραγματικό αυτοκίνητο με τη συμπεριφορά του ψηφιακού του αντιγράφου. Όσο πιο πιστά αναπαριστά ο προσομοιωτής το μονοθέσιο, τόσο πιο χρήσιμες γίνονται οι εικονικές δοκιμές και τόσο λιγότερος πολύτιμος χρόνος χρειάζεται να δαπανηθεί στην πίστα.

Όταν τα δεδομένα γίνονται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η Cadillac δεν είναι η μόνη ομάδα της Formula 1 που αξιοποιεί εκτεταμένη τηλεμετρία και προσομοιωτές. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη, ωστόσο, δίνει μια εντυπωσιακή εικόνα της πολυπλοκότητας που κρύβεται πίσω από ένα σύγχρονο μονοθέσιο.