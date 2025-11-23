Πριν λίγες ώρες ολοκληρώθηκε το Grand Prix του Las Vegas, με τον Max Verstappen να αντικρίζει πρώτος την καρό σημαία και τις δύο McLaren να τερματίζουν στις θέσεις 2 και 4 με τους Norris και Piastri αντίστοιχα (δείτε το θέμα ΕΔΩ). Αυτή η τελική κατάταξη σχεδόν εξασφάλιζε στο Norris το πρωτάθλημα κατασκευαστών, καθώς απομένουν δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν και με τους βαθμούς από την 2η θέση, είχε πάρει μεγάλο προβάδισμα.

Όμως, πριν λίγα λεπτά η FIA ανακοίνωσε πως και τα δύο μονοθέσια της McLaren αποκλείστηκαν καθώς κατά τον έλεγχο τους μετά τον αγώνα, αποδείχθηκε πως και στα δύο το πάχος της σανίδας μετρήθηκε κάτω από το ελάχιστο όριο των 9χλστ. Για τον ίδιο λόγο ακριβώς, είχαν αποκλειστεί Leclerc και Hamilton στο GP της Κίνας.

Αυτόματα αποκλείστηκαν και οι δύο οδηγοί, κάτι που σημαίνει πως πλέον ο Verstappen είναι ισόβαθμος με τον Piastri με 366 βαθμούς και βρίσκονται και οι δύο 24 πίσω από το Norris, με δύο αγώνες να απομένουν.

Υπάρχουν 33 βαθμοί που μπορούν να κερδηθούν στο επόμενο GP του Κατάρ, πράγμα που σημαίνει ότι οι Piastri και Verstappen, μπορούν πλέον να διεκδικήσουν την πρωτιά με αξιώσεις.

Η σεζόν της F1 ολοκληρώνεται στο Άμπου Ντάμπι στις 7 Δεκεμβρίου με την βαθμολογία πλέον να διαμορφώνεται ως εξής: