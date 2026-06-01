Η Monza έχει γράψει αμέτρητες ιστορίες μηχανοκίνητου αθλητισμού, όμως ο φετινός αγώνας του GT World Challenge Europe θα μείνει στην ιστορία για έναν διαφορετικό λόγο. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, η πρώτη στροφή της θρυλικής ιταλικής πίστας μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με περισσότερα από δώδεκα GT3 να εμπλέκονται σε μια τεράστια καραμπόλα που άφησε πίσω της συντρίμμια και ζημιές εκατομμυρίων.

Η πρώτη στροφή έγινε… πάρκινγκ

Drama at turn 1! 🤯🤯 Multiple cars were involved in a huge collision on the opening lap here in Monza. All drivers OK ✅#GTWorld | #GT3 #Motorsport pic.twitter.com/utqrqYcMoR — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) May 31, 2026



Ο Βέλγος οδηγός Maxime Martin με τη Mercedes-AMG GT3 βρέθηκε εκτός ιδανικής γραμμής και στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο εσωτερικό της πίστας προκλήθηκε μια αλυσιδωτή αντίδραση που μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου παρέσυρε μεγάλο μέρος του grid. Οι εικόνες θυμίζουν περισσότερο sim racing παρά επαγγελματικό πρωτάθλημα με τον ίδιο τον οδηγό να μην παραδέχεται την “ενοχή” του λέγοντας πως δεν ήρθε σε επαφή με κανέναν.

Οι μεγάλοι χαμένοι της εκκίνησης

Από τους πιο άτυχους της υπόθεσης ήταν η Haupt Racing Team, η οποία είδε και τα δύο Ford Mustang GT3 Evo να υφίστανται σοβαρές ζημιές, παρά το γεγονός ότι είχαν ξεκινήσει από εξαιρετικές θέσεις στις κατηγορίες τους. Σημαντικές ζημιές υπέστη επίσης η Porsche, ενώ στο χάος παρασύρθηκαν ακόμη McLaren, Audi, Ferrari και Aston Martin που θεωρούνταν φαβορί για ένα καλό αποτέλεσμα στον τρίωρο αγώνα.

Ορισμένα αυτοκίνητα εγκατέλειψαν επιτόπου, ενώ άλλα επέστρεψαν στα pits με εκτεταμένες ζημιές σε αναρτήσεις, αεροδυναμικά βοηθήματα και συστήματα διεύθυνσης.

Ποινή στον Maxime Martin

Το συμβάν δεν πέρασε απαρατήρητο από τους αγωνοδίκες. Παρότι ο ίδιος ο Martin υποστήριξε ότι δεν υπήρξε άμεση επαφή με κάποιο άλλο αυτοκίνητο, οι αγωνοδίκες έκριναν ότι η κίνησή του ήταν η αφετηρία της αλυσιδωτής σύγκρουσης. Η Mercedes #17 τιμωρήθηκε τελικά με ποινή τριών λεπτών, μια από τις βαρύτερες που μπορούν να επιβληθούν σε αγώνα αντοχής, καταστρέφοντας ουσιαστικά κάθε ελπίδα διάκρισης της ομάδας.

Το βίντεο της σύγκρουσης έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, με χιλιάδες φίλους του motorsport να σχολιάζουν ότι η σκηνή θύμιζε online αγώνα σε simulator παρά επαγγελματικό πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου. Το μόνο θετικό μέσα σε όλο αυτό το χάος ήταν ότι, παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων και τον αριθμό των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί οδηγών.

Και όμως… ο αγώνας συνεχίστηκε

Παρά το χάος της εκκίνησης, ο αγώνας ολοκληρώθηκε κανονικά, με την Audi R8 LMS Evo II της Tresor Attempto Racing να κατακτά μια απρόσμενη νίκη σε έναν αγώνα που θα μείνει στη μνήμη όλων περισσότερο για τα πρώτα δευτερόλεπτα παρά για το αποτέλεσμα.